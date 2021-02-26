США завдали авіаударів по проіранських угрупованнях у Сирії та Іраку

Американські збройні сили за вказівкою президента США Джо Байдена завдали авіаударів по об'єктах, що використовуються підтримуваними Іраном воєнізованими угрупованнями в районі кордону Сирії і Іраку. Про це в неділю, 27 червня, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

Цілі були вибрані тому, що об'єкти використовувалися підтримуваними Іраном угрупованнями, які беруть участь в нападах з використанням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) проти американських військових і цілей в Іраку, підкреслили в міністерстві оборони США.

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Удари були спрямовані на оперативні об'єкти і склади зброї в двох місцях в Сирії і в одному - в Іраку. Ці об'єкти використовували шиїтські воєнізовані угруповання "Катаїб Хезболлах" і "Катаїб Саїд аль-Шухада".

У Пентагоні підкреслили, що американські військові перебувають в Іраку на запрошення його уряду і з єдиною метою - надати допомогу іракським силам безпеки в їхніх зусиллях в боротьбі з терористичним угрупуванням "Ісламська держава".

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Пентагон: йдеться про сигнал стримування

"Сполучені Штати вжили необхідних, доречних і продуманих заходів, спрямовані на обмеження ризику ескалації, а також на те, щоб надіслати чіткий і недвозначний сигнал стримування", - додали в американському оборонному відомстві.

Згідно з міжнародним правом, США діяли відповідно до свого права на самооборону, повітряні удари були обмежені за масштабом і завдані "для захисту американського персоналу в Іраку", підсумував Кірбі.

В кінці лютого військово-повітряні сили США завдали низку авіаударів по пункту прикордонного контролю на сході Сирії, що використовувався проіранським ополченням. Як зазначив тоді Кірбі, цей крок став відповіддю за ракетний обстріл баз в Іраку, де були розміщені американські і коаліційні війська, а також мирних жителів. У результаті однієї з цих атак був поранений американський військовослужбовець і убитий цивільний підрядник.