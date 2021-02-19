 За наказом Байдена США завдали авіаударів на сході Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2021

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Новини

За наказом Байдена США завдали авіаударів на сході Сирії

Президент США Джо Байден розпорядився завдати авіаударів по проіранських бойовиках на сході Сирії. Це перша військова операція США з моменту приходу до влади Байдена.

Будівля Пентагону

Будівля Пентагону

Військово-повітряні сили США завдали кількох авіаударів по пункту прикордонного контролю на сході Сирії, який використовували проіранські збройні формування. Про це в четвер, 25 лютого, повідомив прессекретар міністерства оборони США Джон Кірбі.

За його словами, ця атака стала відповіддю на нещодавні ракетні обстріли баз в Іраку, на яких перебували американські та коаліційні військові, а також мирні жителі. Внаслідок однієї з атак був поранений американський військовослужбовець і вбитий цивільний підрядник.

Перша військова операція нової адміністрації США

Як зауважує агентство AP, ці повітряні удари є першою військовою операцією адміністрації Джо Байдена. Речник Пентагону зазначив, що США завдали авіаударів за наказом Байдена і "знищили кілька об'єктів", які використовували, зокрема, шиїтські воєнізовані збройні формування "Катаїб Хезболлах" і "Катаїб Саїд аль-Шухада".

"Ця пропорційна військова реакція мала місце поряд з дипломатичними заходами, включаючи консультації з партнерами", - підкреслив Кірбі. За його словами, операція - це "недвозначне послання": президент Байден робитиме кроки в інтересах захисту військової коаліції, яку очолюють США. "Водночас ми діяли цілеспрямовано з метою деескалації загальної ситуації на сході Сирії і в Іраку", - резюмував глава пресслужби Пентагону. Він не назвав кількість загиблих унаслідок цієї атаки.

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Між тим базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що в результаті американського авіаудару загинули 17 бійців проіранських формувань. За данимим центру, всі загиблі - це члени збройного формування "Хашед аль-Шаабі", яку спонсорує влада Іраку і які мають зв'язки з Іраном.

Авіаударів було завдано на тлі заяв адміністрації Байдена про відновлення переговорів з Іраном щодо ядерної угоди, яка опинилася на межі краху після відмови від неї експрезидента США Дональда Трампа. Водночас у США підкреслили, що не терпітимуть "згубну діяльність" Ірану в регіоні. 

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

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    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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