За наказом Байдена США завдали авіаударів на сході Сирії

Військово-повітряні сили США завдали кількох авіаударів по пункту прикордонного контролю на сході Сирії, який використовували проіранські збройні формування. Про це в четвер, 25 лютого, повідомив прессекретар міністерства оборони США Джон Кірбі.

За його словами, ця атака стала відповіддю на нещодавні ракетні обстріли баз в Іраку, на яких перебували американські та коаліційні військові, а також мирні жителі. Внаслідок однієї з атак був поранений американський військовослужбовець і вбитий цивільний підрядник.

Перша військова операція нової адміністрації США

Як зауважує агентство AP, ці повітряні удари є першою військовою операцією адміністрації Джо Байдена. Речник Пентагону зазначив, що США завдали авіаударів за наказом Байдена і "знищили кілька об'єктів", які використовували, зокрема, шиїтські воєнізовані збройні формування "Катаїб Хезболлах" і "Катаїб Саїд аль-Шухада".

"Ця пропорційна військова реакція мала місце поряд з дипломатичними заходами, включаючи консультації з партнерами", - підкреслив Кірбі. За його словами, операція - це "недвозначне послання": президент Байден робитиме кроки в інтересах захисту військової коаліції, яку очолюють США. "Водночас ми діяли цілеспрямовано з метою деескалації загальної ситуації на сході Сирії і в Іраку", - резюмував глава пресслужби Пентагону. Він не назвав кількість загиблих унаслідок цієї атаки.

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Між тим базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що в результаті американського авіаудару загинули 17 бійців проіранських формувань. За данимим центру, всі загиблі - це члени збройного формування "Хашед аль-Шаабі", яку спонсорує влада Іраку і які мають зв'язки з Іраном.

Авіаударів було завдано на тлі заяв адміністрації Байдена про відновлення переговорів з Іраном щодо ядерної угоди, яка опинилася на межі краху після відмови від неї експрезидента США Дональда Трампа. Водночас у США підкреслили, що не терпітимуть "згубну діяльність" Ірану в регіоні.