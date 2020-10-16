 Суд у Німеччині ув′язнив співробітника сирійської спецслужби за катування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2021

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Суд у Німеччині ув'язнив співробітника сирійської спецслужби за катування

Німецький суд визнав Ейяда А. винним у сприянні та підбурюванні до злочинів проти людства через катування та незаконне ув'язнення демонстрантів у Сирії. Обвинувачений працював на спецслужби режиму Башара Асада.

Суд у Кобленці засудив Ейяда А. до 4,5 року позбавлення волі за сприяння та підбурювання до злочинів проти людства

Суд у Кобленці засудив Ейяда А. до 4,5 року позбавлення волі за сприяння та підбурювання до злочинів проти людства

Вищий регіональний суд міста Кобленц у середу, 24 лютого, оголосив перше рішення в резонансній справі щодо двох співробітників сирійської спецслужби, яких у 2019 році затримали в Німеччині.

Суд засудив одного з підозрюваних Ейяда А. до 4,5 року позбавлення волі за сприяння та підбурювання до злочинів проти людства у вигляді катувань та незаконного ув'язнення. У свою чергу, федеральний прокурор вимагав 5,5 року в'язниці.  

Очікується, що судовий розгляд у справі головного підозрюваного у цій справі Анвара Р. триватиме до осені, повідомляє агенція AFP.

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Нагадаємо, німецькі правоохоронці затримали Анвара Р. та Ейяда А. у лютому 2019 року у Берліні та у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Ще один чоловік був затриманий у Парижі. Їх підозрюють у скоєнні злочинів проти людства, вбивствах та катуваннях.

Повідомляється, що Анвар Р. був керівником відділу спецслужби режиму Башара Асада, а інші два сирійці  - його підлеглі. За даними прокуратури, вони затримували та піддавали тортурам членів сирійської опозиції.

Анвар Р. і Ейяд А. залишили Сирію в 2012 році. Хоча злочини були скоєні не на території ФРН, провадження були відкриті у відповідності з принципом універсальної юрисдикції, який дозволяє будь-якій державі переслідувати винних у скоєнні певних видів злочинів. 

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