 Німеччина вивезла з Сирії ув′язнених членів ″Ісламської держави″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2020

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Новини

Німеччина вивезла з Сирії ув'язнених членів "Ісламської держави"

Ідеться про трьох жінок та 12 дітей. Одну з жінок як ймовірну членкиню "Ісламської держави" органи безпеки затримали відразу після її прибуття до Франкфурта-на-Майні.

Охоронниця у курдському таборі Аль-Хол, де утримуються полонені родичі бойовиків Ісламська держава

Охоронниця у курдському таборі "Аль-Хол", де утримуються полонені родичі бойовиків "Ісламська держава"

Уряд Німеччини повернув до країни трьох жінок та 12 дітей, які перебували в таборах для полонених членів терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) на півночі Сирії. За словами міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса (Heiko Maas), ідеться про повернення з "гуманітарних" міркувань. "Передусім ідеться про сиріт та хворих дітей - випадки, коли виїзд (з Сирії до Німеччини. - Ред.) був необхідний особливо негайно", - цитує Мааса у неділю, 20 грудня, міністерство закордонних справ ФРН. Операцію з повернення своїх громадян Німеччина проводила разом із Фінляндією, куди повернулися двоє жінок та шестеро дітей.

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За повідомленням видання Spiegel, одну з повернених жінок - 21-річну жительку землі Саксонія-Ангальт, яка виїхала до Сирії у 2015 році і долучилась там до ІД, - одразу ж після прибуття до аеропорту Франкфурта-на-Майні затримали органи безпеки. У федеральній прокуратурі Німеччини повідомили лише про затримання колишньої членкині "Ісламської держави", не називаючи подробиць. За повідомленням прокуратури, їй інкримінують членство у терористичній організації, пособництво у скоєнні злочину проти людяності, а також порушення законодавства щодо обігу зброї. 

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За даними управління ООН з координації гуманітарних питань, нині у таборах, що контролюються курдами на півночі Сирії, перебувають близько 60 тисяч людей, у тому числі й біженців з територій, раніше захоплених ІД, а також полонених внаслідок бойових дій проти ІД на території Сирії. У липні 2020 року німецьке МЗС із посиланням на кудрські "Сирійські демократичні сили" повідомляло, що у контрольованих ними таборах перебуває близько 12 тисяч колишніх чи активних членів ІД.

 

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