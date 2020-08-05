Дев'ятеро українців повернулися додому з табору для біженців у Сирії

До України із Сирії повернули дев'ятьох українців - двох жінок і сімох їхніх дітей. До цього вони перебували у таборах для біженців. Літак з евакуйованими приземлився в аеропорту "Бориспіль" у ніч на п'ятницю, 1 січня, повідомила пресслужба Офісу президента (ОП) України. Для евакуації українців було проведено "багатоскладову операцію", яку розпочали ще у 2019 році, але завершення якої змушені були відкласти спершу через погіршення безпекової ситуації в Сирії, а згодом - через пандемію коронавірусної хвороби та закриття авіасполучення.

У свою чергу журналіст телеканалу "1+1" Андрій Цаплієнко уточнив, що українці перебували у таборі для родичів терористів "Ісламської держави" (ІД). "Рік тому ми знайшли майже сорок наших співвітчизниць та їхніх дітей в страшних умовах табору для родин терористів ІД - найжорстокішої організації радикального ісламу. Українки благали повернути їх додому", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook, зазначивши, що "решту наших співвітчизниць перевезуть найближчим часом".

В Офісі президента зауважили, що фахівці перевіряли громадян, утримуваних у Сирії, на наявність можливих зв'язків з терористами ІД. "За результатами тривалих перевірок контррозвідка СБУ не виявила фактів причетності цих громадян до терористичної діяльності", - зазначили в ОП.

За інформацією журналіста Романа Бочкали, який супроводжував евакуйованих, "дві жінки - з Кременчука та АР Крим", вони перебували в таборі "Родж".

Евакуйованих в аеропорту "Бориспіль" зустрічала низка високопосадовців. Вони запевнили, що триватиме робота над звільненням решти українців, які перебувають у таборах в Сирії.

Зеленський: Україна завжди повертатиме своїх громадян

Президент України Володимир Зеленський у повідомленні в своєму Telegram-каналі 1 січня зазначив, що повернення жінок та дітей з Сирії було для держави "одним із найскладніших завдань останнього часу".

"Україна завжди повертатиме додому всіх своїх громадян, якими б вони не були і де б не потрапили в біду. Це - аксіома", - запевнив Зеленський. "Спочатку - додому, а потім уже розбираємося по суті", - додав він. Він відкинув можливі закиди щодо недоцільності допомоги людям, які свого часу зробили неправильний вибір. "Так, будь-хто може зробити будь-який вибір. Але якщо наш громадянин потрапив у складну ситуацію в іншій частині земної кулі і просить нас про допомогу - ми обов'язково допоможемо. Будь-яка інша позиція - неприйнятна", - стверджує Зеленський.

Він також висловив переконання, що Україні вдасться звільнити й інших громадян, які перебувають у таборі в Сирії.