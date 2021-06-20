США запровадили нові санкції проти компаній з Росії, Китаю та Ірану

Міністерство торгівлі США у п'ятницю, 9 липня, внесло до санкційного списку 34 компанії з Росії, Китаю, Ірану та інших країн, діяльність яких, на думку американського уряду, суперечить зовнішній політиці та національним безпековим інтересам Вашингтона.

У переліку зазначені, зокрема, російські компанії-постачальниці електронних компонентів "Тесон", "Трейд Компонент" і група "Радиант", а також генеральний директор "Тесон" Дмитро Кравченко та її співзасновники Маргарита Кузнєцова та Андрій Кузнєцов.

Згідно з документом, вони потрапили під санкції Вашингтона за купівлю американських електронних компонентів у військових цілях, кінцевим отримувачем яких вказаний "Казанский вертолетный завод - ремонт, сервис". Цей завод внесли до санкційного списку США ще у грудні 2020 року разом з кількома іншими компаніями авіапрому Росії.

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Покарання за порушення прав уйгурів у Китаї

Під санкції США також підпали 14 компаній з Китаю за причетність до переслідувань уйгурів та представників інших мусульманських меншин у китайській провінції Синьцзян. Китайські компанії, причетні до порушень прав людини, потрапляють до "чорного списку" в США вже не вперше. За словами міністерки торгівлі США Джини Раймондо, відомство й надалі вживатиме рішучих і жорстких заходів щодо підприємств, діяльність яких сприяє порушенням прав людини. За оцінками правозахисників, у таборах на північному заході Китаю утримуються щонайменше мільйон уйгурів, казахів та представників інших мусульманських меншин.

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Також понад 10 фірм потрапили під обмежувальні заходи США за постачання Китаю військових технологій та експорт продукції до Ірану. "Ми продовжуватимемо активно застосовувати експортний контроль для притягнення до відповідальності урядів, компаній та приватних осіб за спроби отримати доступ до товарів американського походження для підривної діяльності у таких країнах, як Китай, Іран та Росія", - зазначила Джина Раймондо.

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Без спеціального дозволу американським фірмам заборонено співпрацювати з підприємствами з "чорного списку".