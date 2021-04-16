 Санкції США щодо держборгу РФ набули чинності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2021

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Новини

Санкції США щодо держборгу РФ набули чинності

Фінансовим організаціям США заборонено брати участь в первинних розміщеннях російських держоблігацій, випущених після 14 червня Банком Росії, Фондом національного добробуту або російським мінфіном.

Американським компаніям заборонено брати участь в первинних розміщеннях рублевих та нерублевих облігацій

Американським компаніям заборонено брати участь в первинних розміщеннях рублевих та нерублевих облігацій

Нові американські санкції відносно російського держборгу набули чинності у понеділок, 14 червня. Тепер американські фінансові інститути не зможуть брати участь в первинних розміщеннях суверенних зобов'язань РФ, номінованих в рублях, і надавати кредити міністерству фінансів, Центробанку або Фонду національного добробуту Росії.

У зв'язку з цим російський мінфін розміщуватиме лише нові випуски цінних паперів і припиняє дорозміщення раніше зареєстрованих облігацій. Минулого тижня російський мінфін затвердив три нових випуски облігацій з обсягом по 500 мільярдів рублів кожен для розміщення після набуття чинності американських санкцій. Терміни погашення випусків - березень 2029 року, липень 2031 року і травень 2041 року. Перший аукціонний день після вступу в силу санкцій - 16 червня.

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Президент США Джо Байден підписав указ про нові санкції щодо держборгу РФ в середині квітня. Вашингтон пояснив їх появу "рішучою відповіддю" на "шкідницькі дії Росії за кордоном". Можливість ввести санкції проти держборгу РФ влада США розглядала ще в 2018 році, проте тоді їх визнали недоцільними. Потенційне поширення санкцій на новий російський держборг і пов'язані з ним деривативи може не тільки негативно вплинути на російську економіку, активи і бізнес, а й зашкодити американським інвесторам, говорилося в доповіді міністерства фінансів США.

Згодом санкції відносно російського держборгу все ж були введені - з серпня 2019 року американські інвестори не можуть брати участь в первинних розміщеннях суверенних єврооблігацій. На практиці це позбавило РФ можливості розміщувати нові доларові євробонди, тому у 2020 і 2021 роках за кордоном Росія позичала лише в євро.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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