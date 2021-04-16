Санкції США щодо держборгу РФ набули чинності

Нові американські санкції відносно російського держборгу набули чинності у понеділок, 14 червня. Тепер американські фінансові інститути не зможуть брати участь в первинних розміщеннях суверенних зобов'язань РФ, номінованих в рублях, і надавати кредити міністерству фінансів, Центробанку або Фонду національного добробуту Росії.

У зв'язку з цим російський мінфін розміщуватиме лише нові випуски цінних паперів і припиняє дорозміщення раніше зареєстрованих облігацій. Минулого тижня російський мінфін затвердив три нових випуски облігацій з обсягом по 500 мільярдів рублів кожен для розміщення після набуття чинності американських санкцій. Терміни погашення випусків - березень 2029 року, липень 2031 року і травень 2041 року. Перший аукціонний день після вступу в силу санкцій - 16 червня.

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Президент США Джо Байден підписав указ про нові санкції щодо держборгу РФ в середині квітня. Вашингтон пояснив їх появу "рішучою відповіддю" на "шкідницькі дії Росії за кордоном". Можливість ввести санкції проти держборгу РФ влада США розглядала ще в 2018 році, проте тоді їх визнали недоцільними. Потенційне поширення санкцій на новий російський держборг і пов'язані з ним деривативи може не тільки негативно вплинути на російську економіку, активи і бізнес, а й зашкодити американським інвесторам, говорилося в доповіді міністерства фінансів США.

Згодом санкції відносно російського держборгу все ж були введені - з серпня 2019 року американські інвестори не можуть брати участь в первинних розміщеннях суверенних єврооблігацій. На практиці це позбавило РФ можливості розміщувати нові доларові євробонди, тому у 2020 і 2021 роках за кордоном Росія позичала лише в євро.