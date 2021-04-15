Джо Байден запровадив нові санкції щодо Росії

Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження нових санкцій щодо Росії. Про це в четвер, 15 квітня, повідомили в пресслужбі Білого дому. Вашингтон також висилає 10 російських дипломатів, які працюють у диппредставництві РФ у Вашингтоні, включаючи представників російських спецслужб.

Вашингтон пов'язує обмежувальні дії з наступними кроками російської влади: підривом проведення вільних і справедливих виборів, а також демократичних інститутів в США і країнах-союзниках, участю в кібертерористичній діяльності проти Сполучених Штатів та їхніх партнерів. Крім того, приводом до запровадження санкцій стало "заохочення і використання транснаціональної корупції для здійснення впливу на іноземні уряди", "здійснення екстериторіальних дій" щодо дисидентів або журналістів. Вашингтон також покладає на Росію провину за підрив безпеки в країнах і регіонах, що мають важливе значення для нацбезпеки США, за порушення загальновизнаних принципів міжнародного права, в тому числі принципу поваги територіальної цілісності держав.

У санкційних списках - понад 30 фізосіб і компаній

У Вашингтоні наголосили, зокрема, що мінфін США запровадив санкції проти 32 російських компанії та фізичних осіб, які виконували на замовлення російського уряду спроби втрутитись у президентські вибори у США 2020 року, а також здійснити інші дії з метою дезінформації та втручання.

Під нові обмежувальні заходи, зокрема, потрапили 16 організацій та 16 фізичних осіб. Серед них - перший заступник керівника адміністрації президента РФ Олексій Громов (який вже перебуває під запровадженими раніше санкціями. - Ред.) і компанії російського бізнесмена Євгена Пригожина.

Обмеження також торкнулися трьох організацій і п'яти росіян "за будівництво Керченського моста". Це - "Ленпромтранспроект", дирекція з будівництва залізниці Беркакіт Томмот Якутськ, "Сімферопольське" СІЗО-1", а також глава компанії "Мостотрест" Леонід Риженкін, "міністрерка" майнових і земельних відносин Криму Лариса Кулинич, "керівник МВС Криму" Павло Каранда, начальник місцевого управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) Леонід Михальчук і глава регіонального управління СК Володимир Терентьєв.

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Нарешті, під санкції потрапили чотири інформаційних сайти, їхні редакції звинувачують у співпраці з ФСБ, Головним управлінням Генштабу і Службою зовнішньої розвідки РФ. Йдеться про SouthFront, NewsFront, портал "Фонд стратегічної культури" і агентство "Інфорос".

Санкції, пов'язані з Кримом, і підтримка України

У повідомленні на сайті Білого дому вказується, що мінфін США у співпраці з відповідними органами Євросоюзу, Канади, Австралії та Великобританії запровадив санкції проти восьми компаній та фізичних осіб, які пов'язані з окупацією та репресіями в анексованому Криму. "Трансатлантична спільнота виступає разом у підтримці України проти односторонніх провокацій з боку Росії на лінії розмежування на Сході України, в окупованому Криму, та вздовж кордону України, а також погоджується щодо необхідності негайного припинення нарощування Росією військової присутності та провокаційної риторики", - йдеться у повідомленні Білого дому.

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Крім того, мінфін США оголосив про нові санкції щодо російського державного боргу: після 14 червня американські фінансові інститути не зможуть брати участь в первинних розміщеннях держборгу РФ, номінованого в рублях.

У зв'язку з запровадженням нових американських санкцій до МЗС РФ вже викликали посла США в Росії Джона Саллівана.