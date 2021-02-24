США можуть запровадити нові санкції проти РФ через кілька тижнів
У США аналізують можливе втручання РФ у вибори президента 2020 року, винагороду талібам за атаки на військових США та хакерські атаки. Через декілька тижнів можливе запровадження нових американских санкцій проти Росії.
Речниця Білого дому Дженніфер Псакі на брифінгу
Введення нових додаткових санкцій США проти Росії можливе через декілька тижнів, заявила речниця Білого дому Дженніфер Псакі на брифінгу в п'ятницю, 26 лютого.
За її словами, групи експертів з електронної та національної безпеки "безперервно" аналізують дані про можливе російське втручання в президентські вибори 2020 року в США.
Крім того, вони аналізують, чи мала місце ймовірна винагорода, яку Росія нібито виплатила талібам за вбивства американських військових в Афганістані. Також у США аналізують кібератаку Sunburst, яку організували завдяки зараженому програмному забезпеченню американської компанії SolarWinds.
Білий дім дасть експертам "час для завершення цього процесу", що триватиме, швидше за все, "тижні, а не місяці", уточнила Дженніфер Псакі. Вона зазначила, що, "як і в будь-якому іншому випадку, у президента є можливість відреагувати так, як він захоче, в будь-який час, помітно чи непомітно".
За його словами, йдеться про "зловмисний вплив", а не атаки на інфраструктуру виборів, як у 2016 році. "Росія намагається посіяти ворожнечу і очорнити Джо Байдена", - заявив Рей на слуханнях в комітеті з внутрішньої безпеки Палати представників Конгресу США.
У березні 2020 року невідомі зловмисники проникли у системи техаської компанії SolarWinds, що виробляє програмне забезпечення для управління та безпеки комп'ютерних систем.
У результаті зловмисники організували небувалу за масштабами атаку на десятки американських держустанов і велику кількість приватних компаній. 23 лютого президент корпорації Microsoft Бред Сміт на слуханнях в комітеті з розвідки Сенату США заявив, що кібератаку, відому під назвою Sunburst, не могли б здійснити ніякі інші зовнішні сили, крім російської держави.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Заборона на в'їзд та замороження активів
У березні 2014 року США та ЄС запровадили санкції щодо російських високопосадовців, депутатів Держдуми та підприємців. Їм заборонили в'їзд, а їхні американські та європейські активи заморозили. До санкційних списків, які в подальшому неодноразово розширювалися, потрапили спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, депутат Держдуми Леонід Слуцький і радник російського президента Сергій Глазьєв.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Секторальні санкції
16 липня 2014 року США запровадили санкції щодо компаній "Роснефть" і "Новатек", а також "Газпромбанку" і державної корпорації "Внешэкономбанк". Вони не можуть отримувати в США боргове фінансування на термін понад 90 днів. З "Внешэкономбанком" і "Газпромбанком" заборонено проводити транзакції. Згодом до цього списку додали "Банк Москвы", ВТБ, "Россельхозбанк" і Об'єднану суднобудівну корпорацію.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
ЄС пішов за прикладом США
Кілька тижнів потому секторальні санкції щодо Росії запровадив і Євросоюз. Вони поширилися на п'ять найбільших російських банків: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" і ВЭБ, яким був обмежений доступ до ринків капіталу ЄС. Пізніше такі ж обмеження Брюссель запровадив щодо трьох нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть" - і трьох оборонних підприємств РФ.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Російська нафтова галузь під санкціями
Санкції щодо російської нафтової галузі запровадили і США, і ЄС, обмеживши роботу своїх компаній в російській Арктиці. Брюссель також заборонив поставки до Росії високотехнологічного обладнання для нафтової галузі у відповідь на дії РФ в Україні.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
ВПК під прицілом
До санкцій в галузі ВПК належать запроваджена Євросоюзом заборона на торгівлю з Росією зброєю і заборона на експорт до неї товарів подвійного призначення для оборонного сектора. США, своєю чергою, запровадили штрафні заходи проти 11 виробників електроніки, яка може бути використана для потреб військової промисловості. Обґрунтування санкцій - війна на Донбасі та анексія Криму.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Санкції щодо спецслужб
У грудні 2016 року США запровадили санкції у зв'язку з можливими кібератаками з боку російських хакерів під час американської президентської виборчої кампанії. Цього разу до "чорного списку" потрапили зовнішня і внутрішня спецслужби країни - Головне розвідувальне управління (ГРУ) і Федеральна служба безпеки (ФСБ).
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
США покарали російських олігархів
У квітні 2018 американський мінфін вперше завдав удару по російських приватних компаніях. Він запровадив санкції щодо 24 російських бізнесменів з опублікованої раніше так званої "Кремлівської доповіді". Серед них опинилися такі впливові олігархи, як Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Активи їхніх компаній на території США заморожені, а американцям заборонено вести з ними бізнес.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Санкції за отруєння Скрипалів
27 серпня 2018 року набули чинності нові санкції США за застосування Росією хімічної зброї. Ці штрафні заходи включають заборону на продаж Росії озброєнь та іншої оборонної продукції, відмова у доступі до американських товарів і технологій, які особливо важливі з точки зору національної безпеки, а також у наданні кредитів уряду США, кредитних гарантій та іншої фінансової підтримки.