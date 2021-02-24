США можуть запровадити нові санкції проти РФ через кілька тижнів

Введення нових додаткових санкцій США проти Росії можливе через декілька тижнів, заявила речниця Білого дому Дженніфер Псакі на брифінгу в п'ятницю, 26 лютого.

Читайте також: Якими будуть нові "санкції з пекла", які США готують проти Росії

За її словами, групи експертів з електронної та національної безпеки "безперервно" аналізують дані про можливе російське втручання в президентські вибори 2020 року в США.

Крім того, вони аналізують, чи мала місце ймовірна винагорода, яку Росія нібито виплатила талібам за вбивства американських військових в Афганістані. Також у США аналізують кібератаку Sunburst, яку організували завдяки зараженому програмному забезпеченню американської компанії SolarWinds.

Білий дім дасть експертам "час для завершення цього процесу", що триватиме, швидше за все, "тижні, а не місяці", уточнила Дженніфер Псакі. Вона зазначила, що, "як і в будь-якому іншому випадку, у президента є можливість відреагувати так, як він захоче, в будь-який час, помітно чи непомітно".

Втручання у вибори 2020 року

Нагадаємо, що в вересні 2020 року директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей заявив про активні спроби Росії вплинути на вибори президента США через соцмережі і державні ЗМІ.

За його словами, йдеться про "зловмисний вплив", а не атаки на інфраструктуру виборів, як у 2016 році. "Росія намагається посіяти ворожнечу і очорнити Джо Байдена", - заявив Рей на слуханнях в комітеті з внутрішньої безпеки Палати представників Конгресу США.

Винагорода талібам

У червні 2020 року видання The New York Times опублікувало розслідування, де з посиланням на джерела стверджувалося, що Росія таємно пропонувала винагороду членам радикального руху "Талібан" за вбивства військових США. МЗС РФ назвало цю статтю "фейком". "Талібан" також відкинули цю інформацію.

Кібератака Sunburst

У березні 2020 року невідомі зловмисники проникли у системи техаської компанії SolarWinds, що виробляє програмне забезпечення для управління та безпеки комп'ютерних систем.

У результаті зловмисники організували небувалу за масштабами атаку на десятки американських держустанов і велику кількість приватних компаній. 23 лютого президент корпорації Microsoft Бред Сміт на слуханнях в комітеті з розвідки Сенату США заявив, що кібератаку, відому під назвою Sunburst, не могли б здійснити ніякі інші зовнішні сили, крім російської держави.