 Джо Байден подовжив санкції щодо РФ за агресію проти України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2021

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Джо Байден подовжив санкції щодо РФ за агресію проти України

Політика, за яку запроваджені санкції, як і раніше становить загрозу національній безпеці США, йдеться в повідомленні Білого дому.

Байден продовжив санкції щодо РФ за агресію проти України

Байден продовжив санкції щодо РФ за агресію проти України

Президент США Джо Байден продовжив на один рік дію санкцій, запроваджених за анексію Росією Криму і конфлікт на сході України. Про це йдеться в документі Білого дому, опублікованому в середу, 3 березня, у Федеральному реєстрі США.

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У заяві зазначається, що ситуація навколо України "як і раніше містить серйозну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики США.

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Санкції щодо Росії відносно ситуації в Україні були запроваджені адміністрацією президента Барака Обами в 2014 році. Перші обмежувальні заходи набули чинності 6 березня 2014 року, пізніше - 16 березня, 20 березня і 19 грудня того ж року - санкції розширювалися. З моменту введення санкцій вони щорічно продовжуються на 12 місяців. У разі скасування санкцій президент США повинен за 90 днів повідомити про це Конгрес США.

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