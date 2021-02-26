Джо Байден подовжив санкції щодо РФ за агресію проти України

Президент США Джо Байден продовжив на один рік дію санкцій, запроваджених за анексію Росією Криму і конфлікт на сході України. Про це йдеться в документі Білого дому, опублікованому в середу, 3 березня, у Федеральному реєстрі США.

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У заяві зазначається, що ситуація навколо України "як і раніше містить серйозну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики США.

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Санкції щодо Росії відносно ситуації в Україні були запроваджені адміністрацією президента Барака Обами в 2014 році. Перші обмежувальні заходи набули чинності 6 березня 2014 року, пізніше - 16 березня, 20 березня і 19 грудня того ж року - санкції розширювалися. З моменту введення санкцій вони щорічно продовжуються на 12 місяців. У разі скасування санкцій президент США повинен за 90 днів повідомити про це Конгрес США.