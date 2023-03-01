  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Символ атому на тлі прапору Ірану
МАГАТЕ виявила, що Іран має у 18 разів більше збагаченого урану, ніж передбачено ядерною угодоюФото: Dado Ruvic/REUTERS
ПолітикаІран

Іран у 18 разів перевищив ліміт зі збагаченого урану

Даниїл Сотников | Степан Смишляєв
43 хв. тому

Іран накопичив 3,7 тонни збагаченого урану, що перевищує раніше погоджені ліміти у 18 разів, стверджують в МАГАТЕ. Агенція також виявила частинки урану, збагачені до рівня, майже достатнього для створення ядерної бомби.

https://p.dw.com/p/4O67W

Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) виявила, що Іран має у 18 разів більше збагаченого урану, ніж передбачено ядерною угодою. Про це з посиланням на звіт МАГАТЕ повідомила агенція AFP у вівторок, 28 лютого.

За даними МАГАТЕ, загальна кількість збагаченого урану в Ірані наразі становить 3,76 тонни замість максимально допустимого показника в 202,8 кілограма. Інспектори організації також виявили на ядерному об'єкті Ірану частинки урану, збагаченого до рекордних 83,7 відсотка, що дуже близько до показників, необхідних для виробництва ядерної бомби. Для створення такої зброї потрібне 90-відсоткове збагачення, зазначає AFP.

У звіті зауважується, що МАГАТЕ та Іран все ще обговорюють, звідки взялися ці частинки. Тегеран заперечує збагачення понад 60 відсотків, посилаючись на "ненавмисні коливання" в процесі збагачення. МАГАТЕ неодноразово звинувачувало Тегеран у форсуванні збагачення урану.

Так, в доповіді агенції, оприлюдненій на початку лютого, йшлося, що Іран вніс істотні зміни в конфігурацію деяких центрифуг на заводі зі збагачення урану в Фордо, не повідомивши організацію заздалегідь. Центрифуги використовують для виробництва урану, близького до збройового. Ця інформація викликала різку критику в західних країн

Іран раніше публічно заперечував твердження про досягнення країною рівня збагачення урану в 84 відсотки. Офіційний представник Організації з атомної енергії Ісламської Республіки Бехруз Камальванді назвав ці повідомлення "спотворенням фактів". Тегеран поки що "не робив спроб збагатити (уран. - Ред.) більш ніж на 60 відсотків", заявляв він.

Переговори про відновлення ядерної угоди

У 2015 році США, Франція, Великобританія, Німеччина, Китай, Росія та Іран підписали Спільний всеосяжний план дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми. Сторони домовилися не запроваджувати санкції проти Тегерана в обмін на відмову від розробки ядерної зброї. Договір також передбачав обмеження збагачення урану і доступ інспекторів МАГАТЕ до всіх ядерних об'єктів у країні.

У 2018 році, за президента Дональда Трампа, США звинуватили Іран у порушенні угоди, вийшли з неї та відновили санкції. У відповідь Іран відмовився від деяких взятих на себе зобов'язань і відновив збагачення урану понад обумовлений рівень у 3,67 відсотка. 2021 року сторони повернулася до переговорів про відновлення ядерної угоди, але після кількох раундів не досягли успіху.

Чи загрожує захоплення АЕС в Україні ядерною катастрофою?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

ЗРК Skynex

Німеччина передала Україні системи ППО Skynex - Rheinmetall

Політика11 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Жителі Молдови стикнулись із подорожчанням енергоносіїв і продуктів. Фото з мітингу опозиції 16 листопада 2022 року

Політик із ФРН: Молдова розколота, але влада в ній стабільна

Політик із ФРН: Молдова розколота, але влада в ній стабільна

Конфлікти4 хв. тому
external

Енн Епплбаум: "Війна закінчиться, коли зміниться Росія"

Енн Епплбаум: "Війна закінчиться, коли зміниться Росія"

Конфлікти23 год. тому02:21 хв.
Британський прем'єр Ріші Сунак та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Північна Ірландія: кінець суперечки між Лондоном та ЄС?

Північна Ірландія: кінець суперечки між Лондоном та ЄС?

Політика17 год. тому
Ukraine Krieg, ukrainischer Soldat in der umkämpften Donetsk Region

Як вручають повістки та мобілізують до лав ЗСУ

Як вручають повістки та мобілізують до лав ЗСУ

Суспільство18 год. тому10:49 хв.
external

Медики і поранені бійці ЗСУ про бої і втрати в Бахмуті

Медики і поранені бійці ЗСУ про бої і втрати в Бахмуті

Конфлікти18 год. тому03:24 хв.
external

Радянський бункер як прихисток для українських "шпигунів"

Радянський бункер як прихисток для українських "шпигунів"

Суспільство19 год. тому02:57 хв.
На головну сторінку