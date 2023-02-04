Країни Заходу розкритикували Іран після доповіді МАГАТЕ

Країни Заходу відреагували на доповідь Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) про те, що Іран вніс істотні зміни в конфігурацію деяких центрифуг на заводі зі збагачення урану в Фордо на південь від Тегерана, не повідомивши організацію заздалегідь. Про це йдеться у спільній заяві Франції, Німеччини, Великобританії та США. Документ було опубліковано в п'ятницю, 3 лютого, на сайті МЗС ФРН.

Як зазначили автори заяви, незадекларована зміна центрифуг несумісна із зобов'язаннями Ісламської Республіки в рамках Угоди про всеосяжні гарантії за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), на що вказували й фахівці МАГАТЕ.

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Центрифуги використовують для виробництва урану, близького до збройового. Тегеран повинен виконувати зобов'язання зі звітності та приймати умови моніторингу, які МАГАТЕ вважає необхідними, підкреслюється у зверненні країн.

"Заяви Ірану, що ці дії були зроблені помилково, не є адекватними", - впевнені автори документа. Франція, Німеччина, Великобританія і США наголосили, що оцінюють дії Ірану на підставі "неупереджених і об'єктивних звітів МАГАТЕ, а не ймовірних намірів" Тегерана.

"Дії Ірану викликають занепокоєння"

Дії Ірану викликають "тим більше занепокоєння", що він майже на два роки припинив виконання своїх зобов'язань і додаткового протоколу в рамках Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA) - політичної угоди, укладеної 2015 року між Іраном і "шісткою" (США, РФ, Китай, Великобританія, Франція і Німеччина), вказали автори документа.

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Захід чекає від Ірану дієвих гарантій щодо прозорості роботи заводу у Фордо, йдеться в заяві.

Тегеран розпочав збагачення урану до 60 відсотків

22 листопада 2022 року іранське інформагентство ISNA повідомило, що Тегеран розпочав збагачення урану до 60 відсотків на підземному заводі у Фордо.

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За даними агентства, на об'єктах у Фордо і Нетензе встановлено додаткові центрифуги. Іран уже збагачує уран до 60 відсотків на іншому атомному заводі. За умовами міжнародної атомної угоди 2015 року Іран не має права збагачувати уран вище 3,67 відсотка. Для виробництва ядерної зброї необхідне збагачення до 90 відсотків.

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Дія міжнародної атомної угоди з Іраном припинилася після одностороннього виходу з неї США за президентства Дональда Трампа.