  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Джамшид Шармахд, засуджений до смертної кари в Ірані
Джамшид Шармахд, засуджений до смертної кари в ІраніФото: Koosha Falahi/Mizan/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Німеччина висилає двох працівників посольства Ірану

Максим Сидоржевський
1 год. тому

Через смертний вирок, до якого було засуджено громадянина ФРН в Ірані, Берлін оголосив персонами нон грата двох працівників іранського посольства.

https://p.dw.com/p/4Npx1

Німеччина у середу, 22 лютого, оголосила двох співробітників посольства Ірану персонами нон грата і наказала їм покинути країну. Так Берлін відреагував на те, що раніше суд в Ірані засудив громадянина Німеччини до смертної кари, йдеться в заяві міністерства закордонних справ ФРН.

Німеччина викликала тимчасового повіреного у справах Ірану, заявила міністерка закордонних справ країни Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Його поінформували, що ми не сприймаємо грубе порушення прав німецького громадянина", - зазначила вона. "Ми закликаємо Іран скасувати смертний вирок Джамшиду Шармахду (Jamshid Sharmahd) і забезпечити йому справедливий апеляційний процес, заснований на верховенстві права", - додала Бербок.

Читайте також: Москва і Тегеран планують звести у РФ завод з виробництва БПЛА

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) також засудив вирок як неприйнятний і закликав Іран скасувати його. "Іранський режим всіляко бореться зі своїм народом і нехтує правами людини", - написав Шольц у Twitter.

Іран звинувачує 67-річного Джамшида Шармахда, який також має посвідку на проживання в США, в тому, що він очолював промонархічну групу, звинувачену в організації смертоносного вибуху в 2008 році, а також планував інші напади в країні.

Дрони-камікадзе Shahed-136: що відомо і як з ними боротися

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українська артилерія

Росія уже розпочала "великий" наступ в Україні - Буданов

Конфлікти3 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як модернізувати військову авіацію України?

Як модернізувати військову авіацію України?

Конфлікти23 год. тому08:46 хв.
Володимир Путін

На Заході та в Україні розкритикували промову Путіна

На Заході та в Україні розкритикували промову Путіна

Політика23 год. тому
Український герб на вагоні "Укрзалізниці"

Як "Укрзалізниця" позбавлятиметься радянської спадщини

Як "Укрзалізниця" позбавлятиметься радянської спадщини

Суспільство21 лютого 2023 р.
Josep Borrell EU-außenbeauftragter

"Україна - це…": одне слово, з яким асоціюється Україна у ЄС

"Україна - це…": одне слово, з яким асоціюється Україна у ЄС

Політика21 лютого 2023 р.01:13 хв.
external

Бої за Бахмут: яка ситуація на фронті

Бої за Бахмут: яка ситуація на фронті

Конфлікти21 лютого 2023 р.03:57 хв.
Українські мінометники

"Змагання артилерій". Як працюють українські мінометники

"Змагання артилерій". Як працюють українські мінометники

Конфлікти21 лютого 2023 р.
На головну сторінку