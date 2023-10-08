Шольц: Німеччина непохитно стоїть на боці Ізраїлю

На тлі нападу бойовиків палестинської ісламістської організації ХАМАС Німеччина "міцно і непохитно" займає бік Ізраїлю. Таку заяву зробив у неділю, 8 жовтня, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) у телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, повідомляє пресслужба глави німецького уряду.

Шольц назвав атаки ХАМАС на Ізраїль "варварськими" та "обурливими". "Безпека Ізраїлю становить державні інтереси Німеччини. Це залишається в силі і у важкі часи, як зараз. І ми діятимемо відповідним чином", - наголосив канцлер ФРН.

Засудження акцій на підтримку атак на Ізраїль

Шольц різко засудив окремі виступи на підтримку палестинської сторони, що відбулися в Німеччині після того, як ХАМАС атакували Ізраїль. "Ми не потерпимо, щоб тут, на наших вулицях прославляли огидні атаки проти Ізраїлю", - попередив глава уряду ФРН.

Напередодні деякі жителі Берліна вийшли на вулиці району Нойкельн і почали роздавати солодощі перехожим. Як повідомила поліція столиці ФРН у соцмережі X, вона припинила цей захід у зв'язку з "повторюваними антиізраїльськими вигуками і вигуками, які прославляють насильство".

Водночас у низці міст Німеччини, зокрема в Берліні, Дюссельдорфі, Гамбурзі та Лейпцигу 7 та 8 жовтня пройшли набагато численніші акції на підтримку Ізраїлю.

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Голови Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), Вільної демократичної партії (ВДП) та партії "Союз-90"/"Зелені", а також Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС) 8 жовтня виступили із спільною заявою на підтримку Ізраїлю. "Безпека держави Ізраїль - це наше зобов'язання та державні інтереси Німеччини", - йдеться у документі.

"Ми, які перебувають у демократичній конкуренції один з одним, сьогодні єдині у нашій солідарності з народом Ізраїлю та державою Ізраїль", - наголошують автори.

Перевірка фінансової допомоги палестинцям

Раніше міністерство ФРН з питань економічної співпраці та розвитку оголосило, що кардинально перегляне роботу щодо надання допомоги палестинським територіям. Раніше до такого кроку закликали у партіях ХДС/ХСС та ВДП.

"І раніше багато уваги приділялося тому, щоб ця підтримка йшла на користь людям на палестинських територіях та справі миру, а не терористам. Але ці напади на Ізраїль є жахливим поворотним моментом, тому ми переглянемо всі наші зобов’язання щодо палестинських територій", - заявила глава міністерства Свенья Шульце (Svenja Schulze) .

За її даними, зобов'язання Німеччини в галузі розвитку стосовно палестинців наразі становлять загалом 250 мільйонів євро. Водночас прямого фінансування влади Палестинської національної автономії немає. Цю інформацію підтвердили й у МЗС ФРН.

Як повідомив раніше в інтерв'ю журналу Der Spiegel експерт партії ХДС у сфері безпеки Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter), наступного року фінансова допомога палестинцям мала скласти близько 350 мільйонів євро. Він закликав уряд ФРН заморозити ці виплати і провести перевірку, щоб не надавати непряму підтримку терору проти Ізраїлю.

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