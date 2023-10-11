У Берліні заборонили акції підтримки атак ХАМАСу на Ізраїль

Суд Берліна підтримав заборону поліцією пропалестинських акцій після вуличних святкувань вихідцями з арабських країн атаки ХАМАСу на Ізраїль.

Адміністративний суд Берліна підтвердив заборону на проведення в столиці Німеччини пропалестинських демонстрацій, повідомляє в середу, 11 жовтня, агентство AFP.

Поліція Берліна напередодні повідомила, що "мітинг солідарності з Палестиною" та всі інші подібні заходи - заборонені, оскільки їхнє проведення "становить загрозу для громадської безпеки".

Суд зазначив, що поліція має право забороняти подібні зібрання на підставі попередніх демонстрацій - через антисемітські гасла та вихваляння палестинського ісламістського угруповання ХАМАС на них.

Попри заборону поліції та рішення суду, в районі Нойкельн, де проживає багато мігрантів з арабських країн, люди зібралися на пропалестинські заходи. Поліція повідомила, що переписала особисті дані присутніх, а також, що кількох людей затримали, не уточнивши їхню кількість.

Акції в Берліні на підтримку атак ХАМАСу на Ізраїль

У день атаки ХАМАСу на Ізраїль, під час якої загинули понад тисяча мирних жителів, у Берліні групи людей збиралися на стихійні мітинги на підтримку дій терористів. Люди святкували напад на Ізраїль та роздавали солодощі на вулицях Нойкельна.

Стихійне зібрання в Нойкельні на на пропалестинський мітинг Фото: Jürgen Held/IMAGO

Акції пройшли під гаслом "Хай живе опір палестинського народу!". Їх влаштувала близька до ліворадикального "Народного фронту визволення Палестини" організація "Самідун", яка в соціальних мережах сама ж постила фотографії з цього заходу.

За даними поліції, на акцію зібралися близько 65 осіб. Для перевірки документів затримали близько 40 осіб. Правоохоронці порушили шість кримінальних справ за опір посадовим особам (у них, зокрема, кидали пляшки) та 36 адміністративних справ за відмову розійтися.

Акція викликала різку критику в Німеччині. Багато політиків закликали заборонити "Самідун" і покарати присутніх.

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