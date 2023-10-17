Безпека Ізраїлю як "державна доктрина" ФРН: що це означає?

Безпека Ізраїлю - одна з основ німецької державної доктрини, наголошує влада ФРН після жорстокого нападу ХАМАСу на Ізраїль. DW - про те, що конкретно означає це твердження.

Для Німеччини минуле завжди зберігає актуальність: геноцид європейських євреїв у період націонал-соціалізму досі чинить глибокий вплив на країну і суспільство, впливає на поточну політику і накладає відбиток на світогляд німців.

Щодо Ізраїлю, який було засновано лише через три роки після систематичного вбивства шести мільйонів євреїв під час Голокосту, Берлін бачить свою "особливу відповідальність". Підтримка Ізраїлю - це не просто політична мета, це базова складова самосприйняття німецької політики.

Таким чином, безпека та існування Ізраїлю стають для Німеччини однією з основ державної доктрини (Staatsräson). Колишня канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) вжила цей термін ще 2008 року, виступаючи в ізраїльському Кнесеті. Її наступник Олаф Шольц (Olaf Scholz) повторив його після жорстокої раптової атаки палестинського радикального угруповання ХАМАС (визнане ЄС, США і Німеччиною терористичною організацією), внаслідок якої загинули сотні ізраїльтян.

"Наразі для Німеччини є тільки одне місце - місце на боці Ізраїлю. Саме це ми маємо на увазі, коли говоримо: безпека Ізраїлю - одна з основоположних державних доктрин Німеччини", - наголошується в заяві уряду канцлера Шольца. Конкретно це означає, що ФРН, як і інші союзники, підтримує право Ізраїлю на самооборону і вжиті ним у зв'язку з цим заходи в Секторі Гази.

"Staatsräson" - термін, який "ніколи не був прописаний у Німеччині"

Як і будь-яка інша держава, Ізраїль має право захищатися від нападів, дотримуючись норм міжнародного права. Це визнає не тільки Німеччина. Але у випадку зі "Staatsräson" німецькі політики використовують спеціальний термін, який залишає багато можливостей для тлумачення.

"У Німеччині ніколи не було прописано, що це означає, - констатує військовий експерт Карло Масала (Carlo Masala), професор Університету Бундесверу в Мюнхені. - Якщо справді серйозно ставитися до того, що це (безпека та існування Ізраїлю. - Ред.) є однією з засад німецької державної політики, то, з морального та політичного погляду, це має свого роду конституційний статус. Тоді це означає, що в момент, коли існування Ізраїлю буде поставлено на карту, Німеччина має бути готова активно захищати Ізраїль. Це логічний наслідок".

Читайте також: Бербок: У ці дні ми всі - ізраїльтяни

"Staatsräson" - поняття з галузі теорії права та міжнародної політики, яке протягом століть розвивалося в західній політичній думці в міру формування ролі, прав і повноважень сучасних держав. Під "Staatsräson" (можна перекласти і як "державний інтерес") розуміють принцип, відповідно до якого держава має право посилатися на примат власних національних інтересів під час обґрунтування своєї зовнішньої політики.

Складні політичні аспекти спрощуються

"Staatsräson віддає пріоритет державним інтересам перед іншими цінностями", - зазначає в інтерв'ю DW Марієтта Ауер (Marietta Auer), виконавча директорка Інституту історії та теорії права імені Макса Планка. І попереджає, що захист держави Ізраїль може виявитися цінністю, що суперечить іншим інтересам Німеччини.

За словами Ауер, коли Меркель 2008 року в Кнесеті посилалася на "Staatsräson", це могло бути хиткою юридичною теорією, але це був розумний політичний хід, спрощений виклад складного питання. "Я як глава уряду не зобов'язана розкривати (всі причини. - Ред.), - пояснює Ауер. - Якщо я кажу, що це в інтересах держави, значить, так воно і є. І крапка".

Анґела Меркель під час виступу у Кнессеті (архівне фото) Фото: dpa-Zentralbild/picture alliance

"Staatsräson" припиняє всі дебати у ФРН

Зводячи позицію Німеччини щодо Ізраїлю в ранг "державного інтересу", глава німецького уряду досягає припинення дебатів, вважає Клаус Дітер Вольф (Klaus Dieter Wolf), у минулому професор міжнародних відносин Дармштадтського технічного університету.

"Я оголошую певний конкретний політичний намір "державним інтересом, частиною державної політики", щоб зробити його невразливим для заперечень", - наголошує Вольф.

Він, попереджає Вольф, має "серйозні наслідки" для реальної політики. Якщо держава може просто абстрагувати певні принципи - принципи, які вона має захищати, як-от демократичні права, права людини та міжнародне право, - то вона підриває їх, уточнює Клаус Дітер Вольф.

Можливе зіткнення німецького "Staatsräson" з міжнародним правом

Застосування "Staatsräson" дає пріоритет державним інтересам, що, своєю чергою, може призвести до суперечності з міжнародним правом. "У міжнародному праві не існує ієрархії, - нагадав в інтерв'ю DW Йост Гільтерманн (Joost Hiltermann), керівник програми Міжнародної кризової групи з країн Близького Сходу і Північної Африки. - Що б не говорила Німеччина про своє невід'ємне право бути на боці Ізраїлю, це не звільняє її від обов'язку поважати і відстоювати міжнародне гуманітарне право, яке регулює способи ведення війни".

Читайте також: Шольц застеріг Іран та "Хезболлу" від війни з Ізраїлем

"Мені незрозуміло, чи розрізняє Ізраїль між жертвами серед цивільного населення (у Газі. - Ред.) і військовими цілями, - заявив у розмові з DW Майк Мартін, британський військовий аналітик. - Ізраїль зобов'язаний робити це відповідно до міжнародного права". І якщо Ізраїль порушить міжнародне право, переслідуючи свої інтереси у сфері безпеки, які Німеччина, зі свого боку, називає своїм "державним інтересом", то ФРН, резюмує Мартін, може опинитися у дедалі більш складному правовому становищі.