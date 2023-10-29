Газета Bild оприлюднила маніфест на захист демократії у ФРН

Редакція Bild закликала німців згуртуватися та протистояти радикалізації настроїв у ФРН. На тлі нападу ХАМАС на Ізраїль у низці сегментів суспільства наростає ненависть до демократії, йдеться у маніфесті.

Німецька газета Bild - одна з найтиражніших газет Європи - у зв'язку зі зростанням радикальних настроїв на тлі нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль оприлюднила в неділю, 29 жовтня, маніфест, у якому закликала німців згуртуватися і сказати рішуче "ні" ненависті до євреїв, а також виступила за захист демократії та її цінностей.

"Минули дні чітко продемонстрували те, що вже давно накопичується і вирує у нашому суспільстві: у нашій країні є багато людей, які борються з нашим способом життя. Люди, які святкують загибель безвинних цивільних осіб, які навчають своїх дітей ненавидіти інших, бо ті "невірні", які хочуть заборонити жінкам носити спідниці та штани, які зневажають конституцію і натомість слухають радикальних проповідників, які використовують толерантність, бо хочуть іншого суспільства", - йдеться у зверненні Bild.

Маніфест випустили п'ятьма мовами: німецькою, англійською, арабською, турецькою та російською.

У маніфесті наголошується, що так далі тривати не може, це неприйнятно. "Німеччина зараз має сказати НІ ненависті до євреїв і всім тим, що говорить "ні" нам. Тому що в нашій такій чудовій і гостинній країні недоторканна гідність будь-якої людини, незалежно від того, якого кольору у неї шкіра, якою мовою вона говорить і у що вона вірить. Це необхідно захистити. Якщо ми зараз спіткнемося, ми впадемо", - застерігає редакція Bild.

Маніфест газети Bild із 50 пунктів

Редакція сформулювала маніфест із 50 пунктів, який покликаний захистити цінності демократії у ФРН. "Гідність людини недоторканна. Для нас немає невірних! Кожен може вірити в кого хоче, хоч у Діда Мороза. Той, що вважає нашу конституцію і наш правопорядок збіркою порад, необов'язкових до виконання, має якнайшвидше залишити Німеччину", - йдеться в ньому.

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У документі наголошується на важливості вивчення мігрантами німецької мови. "Той, хто хоче у нас жити, має вивчити німецьку. Ми зможемо розуміти один одного тільки якщо ми розмовлятимемо однією мовою", - наголошується в маніфесті.

У зверненні Bild констатується, що в Німеччині кожен може вільно проводити демонстрації на захист своїх переконань, але "погрожувати чи бити людей, кидати каміння, підпалювати автомобілі та святкувати вбивства - це до свободи слова не стосується".

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Німеччина - відкрите суспільство

У маніфесті також наголошується, що Німеччина - відкрите суспільство. "Ми не носимо маски й не закутуємося в одяг, ми дивимося одне одному в обличчя (за винятком карнавалу або коронавірусу), ми говоримо "будь ласка" та "дякую". Повага та любов до ближнього є опорами нашого вільного суспільства", - йдеться в маніфесті.

Редакція Bild особливо зауважила, що на тлі похмурих сторінок історії Німеччини безпека Ізраїлю є для ФРН однією з державотворчих ідей. "Це означає, що захист безпеки єврейського народу не може бути предметом торгу", - зазначили вони, наголосивши водночас, що критика політики Ізраїлю, безумовно, дозволена.

Німецька газета Bild - найбільше друковане ЗМІ у Німеччині. У 2022 році її загальний тираж становив близько 1,1 мільйона екземплярів. Bild належить одному з найбільших у Європі медійних концернів - німецькій компанії Axel Springer SE.