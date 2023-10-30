Зеленський про Махачкалу: Ненависть до інших - системна в РФ

На думку президента України, в російському суспільстві глибоко вкорінений антисемітизм. "Пошук" євреїв в аеропрту Дагестана засудили й в США. Ізраїль закликав російську владу вжити заходів.

Президент України Володимир Зеленський назвав штурм аеропорту в російській Махачкалі у пошуках громадян Ізраїлю на рейсі з Тель-Авіва "частиною масово поширеної в Росії культури ненависті до інших народів", яку пропагують державне телебачення та влада.

Він нагадав про антисемітські висловлювання президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Для російських пропагандистів, за його словами, "риторика ненависті є звичною справою", зокрема "нинішня ескалація на Близькому Сході спричинила антисемітські заяви російських ідеологів".

"Російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні й глибоко вкорінені. Ненависть - це те, що спонукає до агресії й терору. Ми маємо працювати разом, щоб протистояти ненависті", - написав Зеленський ввечері 29 жовтня у соціальній мережі X.

США засудили агресію щодо євреїв у Дагестані

Дії натовпу в аеропорту Махачкали засудила спеціальна посланниця США з боротьби з антисемітизмом, дослідниця історії Голокосту Дебора Ліпштадт.

Вона наголосила, що США "виступають на боці Ізраїлю та всієї єврейської спільноти в умовах сплеску антисемітизму в усьому світі".

"Виправданню нападкам на євреїв або антисемітським підбурюванням не мож бути місця ніде", - написала вона в соцмережі Х і закликала російську владу забезпечити безпеку ізраїльтян і євреїв у країні.

Ізраїль закликав Росію захистити євреїв

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю та міністерство закордонних справ країни на тлі подій в Махачкалі заявили, що "серйозно сприймають спроби завдати шкоди ізраїльським громадянам і євреям будь-де". Вони закликали владу РФ "рішуче діяти проти погромників і дикого підбурювання".

Нагадаємо, що 29 жовтня розлючений натовп увірвався до аеропорту Махачкали в пошуках євреїв на рейсі з Тель-Авіва, що прибув у російську республіку Дагестан. Люди виламали двері в терміналі аеропорту та вибігли на злітно-посадкову смугу з палестинськими прапорами. Вони зупиняли автомобілі, що виїжджали з території аеропорту, та перевіряли паспорти пасажирів у пошуках тих, хто прибув цим рейсом. Деякі намагалися проникнути в літак і влаштували сутички з поліцією.

За даними російського міністерства внутрішніх справ, 60 людей заарештували. Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за статтею про масові заворушення. Глава Дагестану назвав дії натовпу обурливими, а уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що ті "абсолютно очевидно спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі".