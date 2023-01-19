Європейські євреї обурились словами Лаврова про Голокост

Міністр закордонних справ РФ звинуватив Захід у бажанні "остаточно вирішити" певне "російське питання". Він порівняв росіян з євреями, а Захід - з Гітлером. Європейський єврейський конгрес вважає таку аналогію обурливою.

Європейський єврейський конгрес глибоко обурений заявою міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який порівняв росіян із євреями, а Захід - з Адольфом Гітлером.

"Ми в шоці та обурені цим ганебним порівнянням, зробленим міністром Лавровим, між діями коаліції демократичних країн та гітлерівським переслідуванням і вбивством шести мільйонів євреїв під час Голокосту. Це спотворення Голокосту на найелементарнышому рівні, і ми закликаємо пана Лаврова беззастережно вибачитись", - йдеться в заяві, оприлюдненій 18 січня.

Президент Європейського єврейського конгресу Аріель Музікант нагадав, що це вже не перший випадок, коли говорячи про теперішні події, Лавров робить необґрунтовані порівняння з Голокостом і Гітлером. "Це слід припинити", - наголосив він.

Що заявив Лавров

Напередодні Лавров заявив, що "так само, як Наполеон мобілізував практично всю Європу проти Російської імперії, як Гітлер мобілізував і захопив, поставив під рушницю більшість європейських країн і кинув їх проти Радянського Союзу, зараз теж США сформували коаліцію з практично всіх європейців, що входять до НАТО та членів ЄС з тим самим завданням - остаточного вирішення "російського питання".

"Так само, як Гітлер хотів остаточно вирішити "єврейське питання", зараз, якщо ви почитаєте західних політиків, не тільки з Польщі та Прибалтики, але й набагато розумніших, вони однозначно кажуть, що Росія має зазнати стратегічної поразки", - додав Лавров.

Ця заява викликала обурення і в Вашингтоні. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі назвав її "настільки абсурдною", що вона майже не варта відповіді, "за винятком справді образливої манери", в якій Лавров намагався проводити порівняння з Гітлером та Голокостом, пише Reuters.

У травні за Лаврова вибачався Путін

Це вже не перше висловлювання Лаврова, яке викликало обурення у єврейської спільноти. У травні минулого року в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediaset, відповідаючи на запитання про президента України Володимира Зеленського, він згадав про нібито єврейське коріння Гітлера: "Він (Зеленський. - Ред.) висуває аргумент: яка у них може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. У сім'ї не без виродка, як у нас кажуть".

Після цього міністр закордонних справ Ізраїля Яїр Лапід заявив: "Ми докладаємо всіх зусиль, щоби підтримувати добрі відносини з Росією, але є межа, і цього разу її перетнули. Російський уряд має вибачитися перед нами і перед єврейським народом".

Спочатку, замість того, щоб перепросити, МЗС Росії звинуватило уряд Ізраїлю в тому, що він підтримує "неонацистський режим у Києві". Однак пізніше тодішній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет повідомив, що перед ним за заяви Лаврова вибачився особисто президент РФ Володимир Путін .