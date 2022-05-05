Путін вибачився перед прем'єром Ізраїлю за слова Лаврова про євреїв і Гітлера

Президент РФ Володимир Путін у розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннеттом у четвер, 5 травня, вибачився за слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що "Адольф Гітлер теж мав єврейську кров", повідомляє канцелярія глави ізраїльського уряду.

Нафталі Беннетт і президент РФ Володимир Путін обговорили висловлювання міністра закордонних справ Росії Лаврова. "Прем'єр-міністр прийняв вибачення президента Путіна за слова Лаврова та подякував йому за роз'яснення свого ставлення до єврейського народу і пам'яті про Голокост", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні Кремля за результатами розмови про це не згадали. Натомість наголосили на нібито важливості дня 9 травня для обох країн.

Раніше в інтерв'ю італійському телеканалу Rete4 міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав "найзапеклішими антисемітами" самих євреїв і порівняв президента України Володимира Зеленського з німецьким диктатором Адольфом Гітлером, який, за словами Лаврова, теж мав єврейську кров. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі розкритикував програму італійського телеканалу Rete4, зазначивши, що вона стала "сеансом політичної агітації".

"Скандал, який не можна пробачити"

Заява головного російського дипломата викликала різку критику в Україні, Німеччині та Ізраїлі. Глава українського МЗС назвав слова Лаврова "мерзенними коментарями" і додав, що вони "демонструють, наскільки сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів". Зеленський, своєю чергою, заявив, що Москва виправдовує нацизм, убиваючи дітей та руйнуючи мирні міста в Україні.

Ізраїльський міністр закордонних справ Яїр Лапід назвав висловлювання Лаврова "непробачними та обурливими", викликав російського посла для надання пояснень та повідомив, що очікує вибачень. Німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner) заявив, що Ізраїль обурений справедливо та назвав заяву Лаврова "скандалом, який не можна пробачити".