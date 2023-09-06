Закиди Путіна про походження Зеленського: яка реакція Києва

Путін заявив, що Захід "поставив на чолі України етнічного єврея". Він не вперше говорить про походження Зеленського. В МЗС кажуть, у нього хронічна фіксація, а в ОПУ, що так він виправдовує сою внутрішню неадекватність.

Чергові висловлювання президента Росії Володимира Путіна на адресу президента України Володимира Зеленського в українському міністерстві закордонних справ (МЗС) розцінили як "прояв глибоко вкоріненого антисемітизму російських еліт", вказавши на "хронічну фіксацію Путіна на етнічному походженні українського президента".

"Закликаємо світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента. У сучасному світі не має бути місця ненависті за етнічною ознакою", - написав у Facebook ввечері вівторка, 5 серпня речник МЗС Олег Ніколенко.

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В Офісі президента (ОП) України закиди Путіна назвали "виправданням його внутрішньої неадекватності". "Вкотре людина, яка свідомо віддає наказ атакувати ракетами іншу країну, масово вбивати, ґвалтувати, викрадати дітей, стирати з лиця землі міста і села, пропонує нове виправдання своєї внутрішньої неадекватності", - написав у соціальній мережі X радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Він зауважив, що "людина, яка не користується телефонами чи комп'ютерами, закликає дивитися на те, що "євреї пишуть в інтернеті про президента Зеленського", як виправдання російських воєнних злочинів в Україні". На переконання Подоляка, заява Путіна свідчить про те, що той живе "у власному світі, штучній бульбашці, ізольованій від реальності". "Це означає, що він абсолютно недієздатний і з ним неможливо вести переговори", - наголосив радник.

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Путін не вперше згадує походження Зеленського

5 вересня Путін заявив, що, "поставивши на чолі України етнічного єврея", "західні куратори" прикривають "антилюдську сутність сучасної української держави". "Це робить всю ситуацію надзвичайно огидною. Тим, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і прикриває тих, хто очолював свого часу Голокост в Україні", - сказав він і додав, що "найкраще це розуміють прості громадяни Ізраїлю", закликавши подивитись, що "вони говорять в інтернеті".

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Путін уже не вперше допускає антисемітські заяви на адресу Зеленського. Так, у червні його висловлювання викликало критику з боку єврейських громад, насамперед української. Головний рабин України Моше Реувен Асман і член наглядової ради меморіального комплексу "Бабин Яр" Натан Щаранський відповіли йому, що пишаються Зеленським.

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