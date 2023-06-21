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Зеленський про Путіна: Король антисемітизму після Гітлера

Анастасія Шепелева
53 хв. тому

Президент України назвав Володимира Путіна другим "королем антисемітизму після Гітлера". Так Володимир Зеленський прокоментував випади російського президента на свою адресу.

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Володимир Зеленський і Володимир Путін (колаж)
Володимир Зеленський і Володимир Путін (колаж)Фото: Olivier Matthys/AP/dpa/Mikhail Metzel/Sputnik/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський подякував світовій спільноті за підтримку після того, як президент РФ Володимир Путін назвав його "ганьбою єврейського народу". Зеленський зазначив, що йому було "важливо почути реакцію світу" на подібні закиди Путіна.

"Таке враження, що він не до кінця розуміє свої слова. Вибачте, але він ніби другий король антисемітизму після Гітлера. Це говорить президент. Цивілізований світ не може так говорити", - прокоментував Зеленський випади Путіна в інтерв'ю BBC, оприлюдненому в середу, 21 червня. Видання нагадує, що серед рідні Зеленського були загиблі під час Голокосту. 

Зеленський: Путін боїться за своє життя

Зеленський також прокоментував переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі та застереження президента США Джо Байдена про реальність загрози її застосування Путіним.

"Путін буде говорити про використання ядерної зброї, та я не думаю, що він готовий це зробити, тому що він боїться за своє життя, він його дуже любить. Але я не можу сказати напевно, особливо про людину, яка не має жодних зв'язків з реальністю, яка в XXI столітті розпочала повномасштабну війну проти свого сусіда", - сказав президент України.

13 червня правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російська тактична ядерна зброя буде розміщена на території країни найближчими днями. 16 червня Путін повідомив, що перші ядерні заряди вже були доставлені. Водночас керівник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов 20 червня зауважив, що поки ще триває процес підготовки до переміщення.

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Зеленський про Путіна: Король антисемітизму після Гітлера

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