На мешканку Ліона напали і намалювали на її дверях свастику

Поліція Ліона шукає невідомого, який ударив жінку ножем і намалював на її дверях свастику. Прокуратура припускає, що зловмисник керувався антисемітськими мотивами.

У Ліоні, третьому за величиною місті Франції, місцеву мешканку єврейського походження поранили ножем, повідомила у суботу, 4 листопада, міська прокуратура. За даними поліції, напад було скоєно опівдні того ж дня.

За словами 30-річної потерпілої, невідомий зателефонував їй у двері. Коли молода жінка відчинила двері, людина в масці завдала їй два удари ножем. Після того злочинець втік. На вхідних дверях була намальована свастика. У зв'язку з цим злочин міг бути скоєний "за антисемітськими мотивами", вважають у прокуратурі. Розпочато розслідування за фактом замаху на вбивство. За повідомленнями французьких ЗМІ, поранення жінки є досить серйозними, але не небезпечними для життя, і їй надають медичну допомогу в лікарні. Нападника поки не затримано.

Мерія також відреагувала на інцидент

Як повідомляє телеканал BFMTV, мер Ліона Грегорі Дусе засудив подію і висловив повну підтримку жертві нападу та її родичам. У своїй заяві Дусе наголосив на занепокоєнні суспільства і нагальній необхідності солідарності у зв'язку з подібними подіями.

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Адвокат потерпілої повідомив в ефірі BFMTV про "очевидно тривожну тенденцію, коли прояви ненависті переростають у фізичні напади".

Хвиля антисемітизму у Франції

Напад стався на тлі зростання стурбованості проявами антисемітизму у Франції, викликаної загостренням конфлікту між Ізраїлем і радикальним рухом ісламістом ХАМАС, який визнаний терористичною організацією в Євросоюзі, США та Ізраїлі. У соціальних мережах з'явився хештег #JeSuisJuif, який закликає до усвідомлення та протидії зростанню антисемітизму в країні, як це було у 2015 році після нападу на кошерний супермаркет у Парижі.

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Декількома днями раніше стало відомо, що у Франції стався разючий сплеск антисемітських інцидентів після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Згідно з останнім звітом, оголошеним 30 жовтня міністром внутрішніх справ Франції Жеральдом Дарманеном, з 7 жовтня було зареєстровано 819 таких актів, що майже вдвічі перевищує показник за весь 2022 рік.