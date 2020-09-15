Меркель привітала Центральну раду євреїв у Німеччині з ювілеєм

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) привітала Центральну раду євреїв у Німеччині із 70-річчям з дня заснування та назвала цю організацію надійним партнером у політиці та суспільстві. "Ми можемо радіти тому, як розквітло життя євреїв у Німеччині", - сказала вона, вступаючи на урочистому заході з нагоди ювілею у Берліні у вівторок, 15 вересня.

Багато людей, які пережили Голокост, не могли собі уявити життя в Німеччині після Другої світової війни, зазначила канцлерка, саме тому Центральна рада євреїв спочатку була створена як тимчасовий орган. Зараз, за словами Меркель, єврейське життя в ФРН розквітло, але це - лише один бік сьогоднішньої реальності.

Антисемітизм у Німеччині

Меркель висловила стурбованість зростанням антисемітизму у сучасній Німеччині, вказавши, що чимало євреїв у ФРН уже не відчувають себе в безпеці. "Я відчуваю глибокий сором через те, що расизм і антисемітизм проявляються в ці часи", - сказала вона.

"Расизм та антисемітизм були завжди, але віднедавна вони стали більш видимими та брутальними. Образи, погрози та теорії змови часто спрямовані на адресу єврейських громадян. Ми в жодному разі не можемо мовчати з цього приводу. Ми знаємо, як швидко слова можуть переростати в справи", - підкреслила Меркель.

У цьому контексті канцлерка нагадала про напад на синагогу в місті Галле в 2019 році. "Антисемітизм - це атака на людей, людяність та саме людське буття", - підсумувала Меркель.

Засновники ради

У свою чергу, голова Центральної ради євреїв Йозеф Шустер (Josef Schuster) високо оцінив заслуги засновників ради, назвавши їх "піонерами". "Ці люди заклали насіння єврейського життя в Німеччині. Вони надали Німеччині великий кредит довіри, оскільки відчували своє коріння в цій країні", - сказав він.

За словами Шустера, євреї відчувають, що більшість населення Німеччини на їхньому боці. У той же час він глибоко вражений нападами на євреїв та єврейські об'єкти в ФРН. На думку Шустера, населення Німеччини могло би відчувати до євреїв більше любові та поваги.

Центральна рада євреїв була створена 19 липня 1950 року у Франкфурті-на-Майні. Як головна організація вона представляє політичні та суспільсні інтереси 23 земельних об'єднань та 105 єврейських громад, що нараховують близько ста тисяч членів. З 1951 року штаб-квартира ради перебувала в Дюссельдорфі, в 1985 році переїхала в Бонн, а в 1999 році - в Берлін.