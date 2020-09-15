 Меркель привітала Центральну раду євреїв у Німеччині з ювілеєм | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2020

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Новини

Меркель привітала Центральну раду євреїв у Німеччині з ювілеєм

Канцлерка ФРН Анґела Меркель назвала раду надійним партнером і розкритикувала зростання проявів антисемітизму в Німеччині.

Меркель виступає на ювілеї Центральної ради євреїв

Меркель виступає на ювілеї Центральної ради євреїв у Німеччині

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) привітала Центральну раду євреїв у Німеччині із 70-річчям з дня заснування та назвала цю організацію надійним партнером у політиці та суспільстві. "Ми можемо радіти тому, як розквітло життя євреїв у Німеччині", - сказала вона, вступаючи на урочистому заході з нагоди ювілею у Берліні у вівторок, 15 вересня.

Багато людей, які пережили Голокост, не могли собі уявити життя в Німеччині після Другої світової війни, зазначила канцлерка, саме тому Центральна рада євреїв спочатку була створена як тимчасовий орган. Зараз, за словами Меркель, єврейське життя в ФРН розквітло, але це - лише один бік сьогоднішньої реальності.

Антисемітизм у Німеччині

Меркель висловила стурбованість зростанням антисемітизму у сучасній Німеччині, вказавши, що чимало євреїв у ФРН уже не відчувають себе в безпеці. "Я відчуваю глибокий сором через те, що расизм і антисемітизм проявляються в ці часи", - сказала вона.

"Расизм та антисемітизм були завжди, але віднедавна вони стали більш видимими та брутальними. Образи, погрози та теорії змови часто спрямовані на адресу єврейських громадян. Ми в жодному разі не можемо мовчати з цього приводу. Ми знаємо, як швидко слова можуть переростати в справи", - підкреслила Меркель.

У цьому контексті канцлерка нагадала про напад на синагогу в місті Галле в 2019 році. "Антисемітизм - це атака на людей, людяність та саме людське буття", - підсумувала Меркель.

Засновники ради

У свою чергу, голова Центральної ради євреїв Йозеф Шустер (Josef Schuster) високо оцінив заслуги засновників ради, назвавши їх "піонерами". "Ці люди заклали насіння єврейського життя в Німеччині. Вони надали Німеччині великий кредит довіри, оскільки відчували своє коріння в цій країні", - сказав він.

За словами Шустера, євреї відчувають, що більшість населення Німеччини на їхньому боці. У той же час він глибоко вражений нападами на євреїв та єврейські об'єкти в ФРН. На думку Шустера, населення Німеччини могло би відчувати до євреїв більше любові та поваги.

Центральна рада євреїв була створена 19 липня 1950 року у Франкфурті-на-Майні. Як головна організація вона представляє політичні та суспільсні інтереси 23 земельних об'єднань та 105 єврейських громад, що нараховують близько ста тисяч членів. З 1951 року штаб-квартира ради перебувала в Дюссельдорфі, в 1985 році переїхала в Бонн, а в 1999 році - в Берлін.

  • Напад у Галле

    Напади на синагоги у Німеччині

    Напад у Галле

    У Синагозі, до якої 9 жовтня намагався вдертися озброєний терорист, перебували близько 80 людей. За даними поліції, нападник застрелив двох перехожих і невдовзі був затриманий. Чимало людей дістали поранення. Нападником називають 27-річного німця з кіл правих екстремістів. Це вже далеко не перший антисемітський напад після 1945 року.

  • Хвиля антисемітських написів

    Напади на синагоги у Німеччині

    Хвиля антисемітських акцій

    У грудні 1959 року синагога Кельна зазнала нападу з боку членів праворадикальної партії DRP. Двоє радикалів намалювали на будівлі свастики й антисемітські гасла. За цим слідує ціла хвиля антисемітських написів по всій країні. Злочинців заарештували і засудили. Під враженням від цих інцидентів Бундестаг ухвалює закон про протидію розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.

  • Синагогуа у Любеку

    Напади на синагоги у Німеччині

    Перша жертва підпалу за десятиліття

    Напад на синагогу в Любеку у березні 1994 року викликала шок по всьому світу. Вперше за кілька десятиліть у Німеччині знову палає синагога. Злочинцями виявилися четверо чоловіків з праворадикальних кіл. Учасників нападу засудили до позбавлення волі. Наступного дня після підпалу тисячі жителів Любека вийшли на демонстрацію під гаслом "Любек затамував подих". За рік напад на синагогу повторюється.

  • Стара синагога Ессена

    Напади на синагоги у Німеччині

    Каміння летить в ессенську синагогу

    Більше ста ліванців палестинського походження, що проживають у Німеччині, закидали бруківкою Стару синагогу в Ессені. Інцидент стався після демонстрації проти "насильства на Близькому Сході". Постраждав один поліцейський. Заступник генерального делегата Палестини у Німеччині, Махмуд Алаеддін, чітко відмежувався від нападників.

  • Синагога у Дюссельдорфі

    Напади на синагоги у Німеччині

    Після нападу: "Постання порядних"

    У жовтні 2000 року озброєні коктейлями молотова й камінням 19-річний палестинець і 20-річний марокканець атакують нову дюссельдорфську синагогу. Мовляв, напад є помстою євреям і державі Ізраїль. Канцлер Шредер каже: "Нам потрібне повстання порядних людей". Після цих слів по всій країні відбулися заходи на знак протесту проти екстремізму, ініційовані як владою, так і громадськими організаціями.

  • Синагога у Майнці

    Напади на синагоги у Німеччині

    Напад на синагогу у Майнці

    Невдовзі після урочистого відкриття у ніч на 31 жовтня 2010 року був здійснений підпал нової синагоги у Майнці. Ця синагога є відомою через проєкт будівлі, створений в архітектурному стилі деконструктивізму архітектором Менуелем Херцом (Manuel Herz). Ця синагога розташована у місці, де раніше була головна синагога Майнца, яка була спалена у 1938 під час "кришталевої ночі".

  • Синагога у Вупперталі

    Напади на синагоги у Німеччині

    Напад на синагогу не з антисемітських мотивів?

    Троє молодих палестинців у липні 2014 року кинули запальну суміш у вхід до синагоги у місті Вупперталь. Утім, суд постановив, що не було "жодних підстав" вважати, що молоді люди керувалися антисемітськими мотивами. Євреї у Німеччині та іноземні ЗМІ обурені таким вердиктом. Голова єврейської громади Вупперталя заявив, що це є нічим іншим, як "заохоченням скоювати подальші злочини".

  • Синагога на Оранієнбургер штрассе у Берліні

    Напади на синагоги у Німеччині

    Напад у Берліні вдалося зупинити

    4 жовтня цього року чоловік переліз через паркан синагоги на Оранієнбургер штрассе у Берліні та дістав ножа. Охоронці змогли знешкодити нападника. Його мотив залишається незрозумілим. У 1943 році ця берлінська синагога була зруйнована бомбардуваннями. Залишки будівлі були розібрані у 1970 році, а головна будівля заново побудована у 1990-х роках.

    Автор: Беттіна Бауманн


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