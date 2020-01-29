 Голос, до якого дослухаються: 70 років Центральній раді євреїв Німеччини | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 15.09.2020

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Культура й стиль життя

Голос, до якого дослухаються: 70 років Центральній раді євреїв Німеччини

Центральній раді євреїв слід завдячувати поверненням єврейської культури до ФРН після Голокосту. Це - історія важкої пам'яті, однак також історія успіху.

Центральна рада євреїв Німеччини відзначила нещодавно 70-річний ювілей

Центральна рада євреїв Німеччини відзначила нещодавно 70-річний ювілей

Центральна рада євреїв Німеччини задумувалася як перехідний, тимчасовий орган. Лише за п'ять років після Голокосту - масового винищення шести мільйонів євреїв нацистами у роки Другої світової війни, уцілілі євреї Німеччини утворили Центральну раду на базі тих рештків місцевих громад, яким пощастило вижити. Орган мав стати символом продовження єврейського життя у країні, де це життя намагалися безслідно винищити. Відродження єврейських громад розпочалося уже за кілька тижнів після капітуляції гітлерівської Німеччини. Культурна громада у Мюнхені, одна з найбільших в країні, нещодавно відзначила 75-ту річницю свого заснування.

Кришталева ніч

"Кришталева ніч" - погроми 1938 року назавжди залишаться у пам'яті

До кінця 1945-го у Німеччині відродилася 51 громада, а на момент заснування Центральної ради в Німеччині проживало близько 15 тисяч євреїв. У першій сесії Ради у Франкфурті-на-Майні 19 липня 1950-го року брали участь і представники громад колишньої Східної Німеччини. Однак тамтешні громади, за відсутності представницьких органів, поволі занепали. На момент падіння Берлінського муру у 1989-му у НДР офіційно налічувалося лише пів тисячі євреїв з п'ятьох невеличких громад.

Урочисті заходи у Берліні за участі канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel), присвячені 70-річчю створення Центральної ради євреїв, відбулися у вівторок, 15 вересня. Характеризуючи роботу Ради у Німеччині, Меркель назвала її "критичним вартовим і запобіжником, компетентним захисником питань євреїв та надійним партнером для політики та суспільства".  

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Залишитись або емігрувати?

"Центральна рада не створювалась з думками про те, як виглядатиме єврейське життя за 50, 70 чи 100 років", - пояснює чинний голова, 66-річний лікар за фахом Йозеф Шустер (Josef Schuster), який очолює організацію вже шість років. Шустер каже, що тодішньою метою було створення "організації підтримки", а основна місія - допомога уцілілим, що зазнали переслідувань з боку нацистів у Центральній та Східній Європі, через Німеччину дістатися нової батьківщини, а також сприяти в еміграції і членам німецької громади, які бажали залишити країну після жахів війни.

Йозеф Шустер

Йозеф Шустер - голова Центральної ради євреїв Німеччини

Та життя розпорядилося інакше, адже дехто не бажав залишати місця, де століттями жили пращури. Інші навіть вирішили повернутися додому з країн, де знайшли притулок у часи війни. До речі, такою є історія і самого Шустера. Його батько та дідусь пережили жахіття концентраційних таборів Дахау та Бухенвальд та емігрували до тодішньої підмандатної британської Палестини. Шустер народився 1954-го року у Хайфі, вже у незалежному Ізраїлі. Коли йому виповнилося три роки, родина повернулася до свого сімейного будинку у баварській Франконії, на півдні ФРН.

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Свідомий вибір

"Тривалий час, зокрема і у єврейських колах, було дуже непросто встати і заявити про те, що ти свідомо обрав життя у Німеччині", - пригадує Шустер і додає, що атмосфера змінилася десь у 1970-х, коли організацію очолював Вернер Нахманн (Werner Nachmann): "Він першим відкрито заявив, що єврейське життя існує у Німеччині".

Дивитись відео 02:04

Уся правда про євреїв - виставка в Берліні

За це його критикували, навіть в Ізраїлі. Адже мало хто міг собі уявити продовження цього життя там, де планомірно намагалися його вирвати із коренем. Згодом, у 1990-х, інший голова Центральної ради Ігнатц Бубіс (Ignatz Bubis) пішов навіть на крок далі і заявив, що є "громадянином Німеччини юдейського віросповідання".

Сьогодні Центральна рада - загальновизнаний авторитетний орган, що представляє інтереси 105 єврейських громад у Німеччині і підтримує тісні контакти на міжнародному рівні. Членство тут мають 100 тисяч осіб. Це - приблизно половина всього єврейського населення у ФРН на сьогодні.

Буденне життя під захистом поліції

Попри це, побутовий антисемітизм досі залишається викликом єврейському життю у демократичній Німеччині. Навіть центральний офіс Ради у центрі Берліна, укріплену будівлю, день і ніч охороняє поліція. Така ж картина і в інших містах Німеччини. І не дарма: образливі графіті та погрози стали частиною буденного життя. Стаються і насильницькі напади. За оцінками владних органів, найчастіше ця агресія походить від правих екстремістів. Однак і проблема антисемітизму серед мусульманських мігрантів, які оселилися у Німеччині останніми роками, постійно зростає.

Анґела Меркель

Канцлерка ФРН Анґела Меркель під час церемонії вшанування пам'яті жертв "Кришталевої ночі" у Берліні, 2018 рік

Останній гучний випадок стався у жовтні 2019-го, коли ультраправий екстреміст спробував вчинити збройний напад на синагогу у місті Галле, на сході Німеччини. Не змігши потрапити усередину, він вбив випадкову перехожу та працівника сусідньої закусочної. "Я не маю відчуття, що кількість осіб із антисемітськими поглядами зросла за останні 10, 20, 30 років", - каже Шустер, але додає, що "тепер люди знову відкритіше готові озвучувати такі думки публічно". Відповідальність за це він покладає головно на риторику правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

Тривалий час кількість членів Центральної ради в країні із 80-мільйонним населенням не перевищувала і 30 тисяч. Ситуація змінилася після падіння "залізної завіси", коли до Німеччини потягнулася еміграція з країн колишнього СРСР. Центральна рада всіляко закликала членів громад допомагати новоприбулим із інтеграцією. Під час відвідин будь-якого свята чи події можна побачити те, наскільки ця громада строката і неоднорідна, а все ж це єдина громада.

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Голос, до якого дослухаються

Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) з нагоди 70-річного ювілею Ради назвав її "значущим голосом, до якого дослухаються". Він також привітав і те, що єврейське життя за ці 70 років повернулося до Німеччини "в усьому його розмаїтті", але вказав і на загрози.

Для Шустера ж найважливішим є те, що йдеться про громаду, яка знову може впевнено вести свій спосіб життя. Сьогодні Центральна рада працює над подальшими проєктами, як-то повернення рабинів-капеланів до Бундесвера або ж сприяння будівництву нової єврейської Академії, яка постане у Франкфурті-на-Майні. 

2021-го року єврейська громада Німеччини святкуватиме і серйозніший ювілей - 1700 років єврейського життя на німецькій землі.

  • Galerie - Jüdisches Leben in Berlin

    Єврейське життя в Берліні

    Єврейське мистецтво

    Єврейська галерея на вулиці Хоровєцкіштрассе в берлінському районі Пренцлауер Берґ пропонує платформу для єврейських митців. Тут презентують свій живопис, графіку, скульптуру та фотографії передусім вихідці з колишнього Радянського Союзу. Галерея зробила багатьох із них відомими в Німеччині. З нагоди 20-річчя галереї в ній нині експонується спеціальна виставка.

  • Galerie - Jüdisches Leben in Berlin

    Єврейське життя в Берліні

    Дизайн з Ізраїлю

    Серед його клієнтів - рок-зірка Мерилін Менсон. Дизайнер Ітамар Цеховаль із Тель-Авіва шиє одяг для митців, розробляє костюми для кіно і театру та одягає цілі колективи готельних працівників. Створена ним мода для чоловіків - містична і грайлива: часом елегантна, часом екстравагантна. Його ательє "Dandy of the Grotesque" ("Денді гротеску") міститься на вулиці Ґорманнсштассе у районі Берлін-Мітте.

  • Jüdische Kultur in Berlin Admiralspalast

    Єврейське життя в Берліні

    Єврейський театр

    Від кабаре із сатирою Курта Тухольського до читання тестів, авторів яких переслідували нацисти: вистави єврейського театру Bimah, котрий міститься в Адміралспаласт у районі Берлін-Мітте, часом веселі, а часом задумливі. Нова постановка театру являє собою огляд популярних берлінських шлягерів 1920-1930 років авторства єврейського композитора Фрідриха Голлендера.

  • Galerie - Jüdisches Leben in Berlin

    Єврейське життя в Берліні

    Кошерна кухня

    Від гумусу до кнедликів з маци: кафе Beth на Тухольськиштрассе у районі Берлін-Мітте пропонує своїм гостям різноманітні єврейські страви. Окрім того, це місце відоме своїми смачними тістечками та великим розмаїттям сортів чаю та кави. Усі страви та напої тут кошерні. А за гарної погоди посидіти можна і за столиками у саду.

  • Galerie - Jüdisches Leben in Berlin

    Єврейське життя в Берліні

    Єврейські товари

    У магазині Levy’s Tabularium, що міститься у комплексі Гакеше Гьофе у Берлін-Мітте, можна придбати усяку всячину включно з іграшками, книжками та різноманітними дрібничками. Серед усього іншого тут є також і менори (свічники для Хануки) та кіпи (традиційні єврейські головні убори для чоловіків). В асортименті також наявні кошерні вина, косметика з Ізраїлю та фахова література про юдаїзм.

  • Galerie - Jüdisches Leben in Berlin

    Єврейське життя в Берліні

    Імпозантна синагона

    Нова синагога на Оранієнбурґерштрассе сьогодні є єврейським культурним та документаційним центром, у якому проводяться різноманітні заходи. Окрім архіву та бібліотеки в будівлі розміщується постійна експозиція, присвячена історії синагоги. З нагоди року пам'яті "Знищене різноманіття" тут також можна переглянути три спеціальні виставки, присвячені подіям у Берліні 1933-1945 років.

  • Galerie - Jüdisches Leben in Berlin

    Єврейське життя в Берліні

    Активна громада

    Розрахована на 1200 місць синагога на Рюкештрассе є найбільшою в Німеччині. Через прилеглі житлові будинки ця синагога під час погромної ночі у 1938 році хоч і була пошкоджена, але не підпалена. За часів НДР синагога була центром східноберлінської громади. Відвідувачі можуть оглянути її або за попереднім записом, або під час щотижневого богослужіння, присвяченого Шаббату.

  • Galerie - Jüdisches Leben in Berlin

    Єврейське життя в Берліні

    Виставки і семінари

    За адресою Розенталерштрассе 39 раніше була майстерня для сліпих Отто Вайдта. Її власник давав роботу євреям і таким чином захищав їх від депортації. Меморіали "Тихі герої" нагадують про німців, котрі за часів націонал-соціалізму допомагали євреям. У цьому ж будинку знаходиться Центр Анни Франк, що організовує виставки та освітні заходи, спрямовані передусім на молодь.

  • Die Dauerausstellung „Wir waren Nachbarn“ im Rathaus Schöneberg

    Єврейське життя в Берліні

    Єврейські біографії в Шенеберзі

    Постійна експозиція "Ми були сусідами" в будівлі адміністрації берлінського району Шенеберґ присвячена історіям життя близько 150 колишніх жителів району, серед яких Альберт Ейнштейн, Біллі Вайлдер та Гельмут Ньютон. А на стінах висять картки з іменами та останніми адресами усіх шести тисяч депортованих євреїв Шенеберґа.

  • Galerie - Jüdisches Leben in Berlin

    Єврейське життя в Берліні

    Пам'ятки на тротуарі

    Іменем, датою народження, а також датою та місцем смерті ці "камені спотикання" перед будинком на Бельціґерштрассе у берлінському районі Шенеберґ нагадують про сімох його колишніх мешканців. Вони стали жертвами нацистів. У Берліні є понад 4700 подібних каменів. В інших німецьких містах такі пам'ятки також нагадують про долі єврейських сусідів.

  • Galerie - Jüdisches Leben in Berlin

    Єврейське життя в Берліні

    Величезний цвинтар

    Берлінський цвинтар у районі Вайссензее площею 40 гектарів є найбільшим зі ще збережених єврейських цвинтарів Європи. Загалом тут знайшли вічний спокій понад 115 тисяч людей - більшість із них були поховані тут до 1933 року. Цвинтар перебуває під захистом як пам'ятка. Цьогоріч його хочуть запропонувати до включення до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

  • Galerie - Jüdisches Leben in Berlin

    Єврейське життя в Берліні

    Меморіал Голокосту

    "Меморіал убитим євреям Європи" - так називається меморіал Голокосту в Берліні. Пам'ятник, який має хвилеподібну форму і складається з 2700 бетонних блоків неподалік від Бранденбурзьких воріт, нагадує величезне місце поховання. Документаційний центр, який міститься під землею, надає додаткову інформацію про історичний контекст.

  • Galerie - Jüdisches Leben in Berlin

    Єврейське життя в Берліні

    Незвичні пам'ятки

    У Баварському кварталі берлінського району Шенеберґ можна самостійно або з екскурсією ознайомитися з "Місцями спогадів". На 80 двосторонніх табличках, прикріплених до ліхтарних стовпів, наведені дослівні формулювання численних законів і правил нацистів, котрі поступово закріпили дискримінацію та позбавлення прав берлінських євреїв у повсякденному житті.

  • Galerie - Jüdisches Leben in Berlin

    Єврейське життя в Берліні

    Унікальна акція протесту

    Ця скульптура мисткині Інґеборґ Гунціґер на вулиці Розенштрассе називається "Блок жінок". Вона нагадує про стихійну демонстрацію німецьких жінок проти арештів і депортацій їхніх єврейських чоловіків. У лютому-березні 1943 року їх затримали в тутешньому транзитному таборі. Майже всіх із 2000 затриманих через декілька днів звільнили.

  • Galerie - Jüdisches Leben in Berlin

    Єврейське життя в Берліні

    Магніт для відвідувачів у Кройцберзі

    Єврейський музей на Лінденштрассе в Берліні - найбільший у Європі. Його відвідують біля 750 тисяч гостей на рік. Зигзагоподібна будівля архітектора Даніеля Лібескінда нагадує розірвану зірку Давида. У музеї, окрім іншого, розміщено постійну експозицію, присвячену двотисячоліттю німецько-єврейської історії. Автори: Ренате Пельцль, Інна Завгородня Редактор: Захар Бутирський

    Автор: Ренате Пельцль, Інна Завгородня


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