Президент ФРН розкритикував виставку мистецтва documenta

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Критика ізраїльської політики дозволена, але там, де критика Ізраїля переходить у сумнів у його праві на існування, межа перейдена, заявив президент ФРН на відкритті виставки documenta у Касселі.
У німецькому Касселі у суботу, 18 червня, відкрилася міжнародна виставка сучасного мистецтва documenta. Поряд з Венеційським бієнале вона є найвпливовішим і найпрестижнішим у світі арт-майданчиком.
На відкритті виставки президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) розкритикував її організаторів та кураторів за відсутність там робіт ізраїльських художників.
"Впадає в око, що на цій важливій виставці сучасного мистецтва, схоже, зовсім не представлені художники з Ізраїлю, - заявив глава німецької держави під час виступу в Касселі. - До того ж мене обурює, що представники глобального південного регіону останнім часом все частіше відмовляються брати участь у заходах, конференціях чи фестивалях, у яких беруть участь представники єврейського населення Ізраїлю".
За словами президента, демократичне суспільство не повинно не використовувати художників "у своїх цілях". "Мистецтву дозволено бути образливим, воно має викликати дискусії, - продовжив він. - Критика ізраїльської політики також дозволена. Але там, де критика Ізраїлю переходить у сумнів у його праві на існування, межа виявляється перейденою".
За словами Франка-Вальтера Штайнмаєра, бойкот Ізраїлю рівносильний відмові цій державі в праві на існування. "Як президент ФРН я гарантую щодо моєї країни: основа та передумова для дискусій - це визнання Ізраїлю", - заявив він.
Виставка сучасного мистецтва documenta проводиться кожні п'ять років. У 2022 році вперше в її історії кураторами виставки виступили представники азіатського регіону - індонезійський колектив із дев'яти людей Ruangrupa. Оскільки організатори виставки запросили художників, які підтримують культурний бойкот Ізраїлю, та не доповнили програму роботами ізраїльських художників, вони стикнулися зі звинуваченнями в антисемітизмі. Проте керівництво виставки ці звинувачення відкинуло, наголосивши, що їх не так зрозуміли.
Очікується, що особливий інтерес у публіки викличе арт-майданчик WH22, а саме - проєкт групи художників The Question of Funding із Палестини з критикою на адресу Ізраїля. Він став приводом для скандалу ще за кілька місяців до відкриття documenta. Так, митець Махаммед аль-Хавайрі поєднує у своїй серії робіт "Guernica Gaza" знімки атак ізраїльської армії з класичними мотивами Гойя, Делакруа, Шагала та Ван Гога. Назва відсилає до знаменитої "Герніки" Пікассо, написаної після бомбардування "Люфтваффе" цього іспанського міста.
Ще одна тема, яку зачепив Штайнмаєр на відкритті виставки, - необхідність для політиків та суспільства інтенсивніше займатися питаннями людей в країнах південного регіону: "Довга колоніальна історія з тиранією та експлуатацією та незліченні білі плями її переоцінки. Досвід пригнічення та безправ'я, поводження з розграбованими культурними цінностями".
Драматичні наслідки зміни клімату з екстремальними погодними умовами, посухами, нестачею продовольства та голодом, які відчуваються вже сьогодні, також потребують рішучого рішення, зазначив президент ФРН.
Інсталяція "Return To Sender" ("Поверніть відправнику") колектива з Кенії звертає увагу на екологічні проблеми, спричинені відправленнями багатими європейськими країнами речей до Африки.
Виставка сучасного мистецтва documenta триватиме 100 днів - до 25 вересня. Загалом у ній візьмуть участь 1500 художників із різних куточків світу.