Президент ФРН Штайнмаєр про жертв націонал-соціалізму: Не маємо права забути

Напередодні Дня пам'яті жертв Голокосту президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у середу, 26 січня, відвідав меморіальний комплекс Заксенгаузен в Ораніенбурзі, де поклав вінок у пам'ять про жертв націонал-соціалізму.

"Не маємо права забути", - наголосив він і додав, що відповідальність однак не обмежується пам'яттю, а означає також активні виступи проти антисемітизму, расизму та дискримінації.

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У пам'ятному заході взяли участь також прем'єр-міністр землі Бранденбург Дітмар Войдке (Dietmar Woidke), голова земельного парламенту ​​Ульріке Лідтке (Ulrike Lidtke) та міністр культури Бранденбурга Манья Шюле (Manja Schüle).

У концентраційному таборі Заксенгаузен з 1936 до 1945 років перебували понад 200 тисяч в'язнів, у тому числі противники нацистського режиму, євреї, роми, гомосексуали та військовополонені. Десятки тисяч людей там були закатовані або загинули.

"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту Як і багато інших Що за фотографія! Завдяки віддзеркаленню складається враження, що Залман Левінсон дивиться на нас з усіх боків. Знімок датується 1937 роком. Це маленький Салман, чи Сіма, - така ж дитина, як і багато інших. Він виріс у Ризі з мамою Фрідою й татом Селігом. У 1936-му його тітка переїхала у тодішню Палестину, яка перебувала під британським мандатом. Сіма регулярно надсилав їй листи.

"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту Будинок в Ризі От цим малюнком Салман подякував тітці Агнесі за подарунок на дев 'ятиріччя. "Бейт" - на ідиші "будинок" - написав він над малюнком. Незабаром після цього німецький верхмат захопив Ригу. Агнес більше нічого не чула про свого племінника. Вже після війни вона дізналася: Салмана та його батьків депортували в ризьке гетто, де вони й загинули.

"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту Показати обличчя жертв Цією онлайн-виставкою Меморіал історії Голокосту "Яд Вашем" вирішив показати останні листи жертв Голокосту - що вони писали перед тим, як загинули від рук нацистів. Крім того, "Яд Вашем" оприлюднив ще й фотографії дописувачів та їхніх близьких. Вгорі: світлина двадцятих років родини Келлер-Мозес. Вони були з німецького Ахена.

"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту "J" - єврей На паспорті Зіґфріда Келлера у 1938-му нацисти поставили штамп "J" (Jude - єврей). Для багатьох ця позначка стала смертним вироком. Зіґфрід - єдиний з родини, хто вижив. 2013 року він передав Яд-Вашем листи своєї матері Берти. У 1942-му вона написала йому з Терезіна в Чехії: "А тепер, мої любі діти, прощавайте і моліться за нас, і Бог захистить і нас, і вас".

"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту Десять листів з тисяч З тисяч листів, що зберігаються в архіві, Яд Вашем обрав для експозиції десять. Більшість з тих, хто їх написав, не знали, що це буде їхній останній лист перед смертю. Особливо німецькі євреї - такі, як Зіґфрід Боденгаймер (на фото у військовій формі), які воювали у Першій світовій на боці Німеччини і не могли уявити, що нацисти їх вб'ють.

"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту Останній лист перед депортацією Багато хто з авторів листів намагалися приховати і прикрасити справжню ситуацію в концтаборі. Анна Майнінґер писала своїм дітям: "Ми у таборі з середи, зі мною справді все добре. Вам справді не потрібно турбуватися ... Якби б ми й надалі мали можливість отримувати звістки одне від одного … Сердечно цілую. Ваша любляча мама".

"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту На Святу землю… З варшавського гетто Перла Тітельман написала своєму чоловікові Йозефу та доньці Рейчел: "Я збираю всю свою волю в кулак, аби вижити заради вас ... Наша туга одне за одним - безмежна". Перлу вбили. Однак Рейчел і Джозеф вижили й емігрували у 1947 році на Святу землю - в майбутній Ізраїль.

"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту Поїзд в Освенцім Картина "Транспорт №2" Павла Кора зображує потяг, який привіз його батька в Освенцім - до місця його смерті. Виставка "Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту 1941-1942 рр." в онлайн-версії також нагадує і про родичів та близьких шести мільйонів євреїв, вбитих у Європі. Автор: Сара Юдіт Гофманн





