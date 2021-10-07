У ФРН розпочався суд над 100-річним ексохоронцем концтабору Заксенгаузен

У Німеччині в четвер, 7 жовтня, розпочався суд над колишнім охоронцем нацистського концентраційного табору Заксенгаузен. Підозрюваний став найстаршою особою, яку судитимуть за злочини нацистів, пише агенція AFP. Його обвинувачують у співучасті в масових убивствах.

Підозрюваний Йозеф Ш. (Josef S.) звинувачується у "свідомому та добровільному" сприянні у вбивстві 3518 ув'язнених у таборі в період між 1942 і 1945 роками. Обвинувачення проти нього включають сприяння "розстрілу радянських військовополонених у 1942 році" та вбивству в'язнів "з використанням отруйного газу Циклон Б". "Його не звинувачують у тому, що він застрелив когось конкретного, а в тому, що він сприяв цим діям, працюючи охоронцем і усвідомлюючи, що такі вбивства відбуваються в таборі", - пояснила речниця суду.

Попри похилий вік підозрюваного, медична експертиза встановила, що він є осудним. Водночас слухання будуть обмежені декількома годинами на день через похилий вік підозрюваного, передає агенція dpa. Його адвокат заявив, що його підзахисний поки не коментує обвинувачення. На час розгляду справи чоловік лишається на волі. Очікується, що судовий розгляд триватиме до початку січня.

Табір смерті Заксенгаузен був розташований неподалік від Берліна. З 1936 до 1945 року в ньому утримувались понад 200 тисяч осіб. Десятки тисяч ув’язнених у ньому були вбиті, померли внаслідок медичних експериментів, примусової праці, голоду чи хвороб до того, як табір був звільнений радянськими військами. Точна кількість загиблих невідома, цифри варіюються від 40 до 100 тисяч.

Читайте також: "Страх супроводжував нас все життя": історія сестер, які пережили табір смерті "Аушвіц"

Інші судові процеси над посібниками нацистів у Німеччині

Наприкінці вересня у Німеччині відклали початок судового процесу над 96-річною есксекретаркою концтабору Штуттгоф Ірмґард Ф. (Irmgard F.), оскільки вона втекла зранку перед стартом слухань. Її обвинувачуть у співучасті у вбивстві понад 11 тисяч людей та у спробі вбивства ще в кількох випадках. Згодом поліція затримала втікачку. Суд над нею поновиться 19 жовтня.

Минулоріч у Німеччині засудили 93-річного ексохоронця концтабору Штуттгоф Бруно Дея (Bruno Dey) до 2 років умовно за причетність до 5232 убивств і одієї спроби вбивства.

Раніше німецькі суди визнали винними у співучасті в масових вбивтсвах колишніх бухгалтера та охоронця концтабору Аушвіц Біркенау в польському Освенцимі. На момент оголошення вироку обом було по 94 роки, до ув'язнення вони не дожили.

Читайте також: Концтабір "Аушвіц". Шокуюча історія

За даними німецького відомства з розслідування злочинів часів націонал-соціалізму, наразі німецька прокуратура розслідує ще вісім подібних справ.