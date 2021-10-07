У ФРН розпочався суд над 100-річним ексохоронцем концтабору Заксенгаузен
Колишній охоронець концтабору, якому наразі 100 років, став найстаршою особою, яку судитимуть за злочини нацистів.
Початок судового процесу над ексохоронцем концтабору Заксенгаузен 7 жовтня 2021 року
У Німеччині в четвер, 7 жовтня, розпочався суд над колишнім охоронцем нацистського концентраційного табору Заксенгаузен. Підозрюваний став найстаршою особою, яку судитимуть за злочини нацистів, пише агенція AFP. Його обвинувачують у співучасті в масових убивствах.
Підозрюваний Йозеф Ш. (Josef S.) звинувачується у "свідомому та добровільному" сприянні у вбивстві 3518 ув'язнених у таборі в період між 1942 і 1945 роками. Обвинувачення проти нього включають сприяння "розстрілу радянських військовополонених у 1942 році" та вбивству в'язнів "з використанням отруйного газу Циклон Б". "Його не звинувачують у тому, що він застрелив когось конкретного, а в тому, що він сприяв цим діям, працюючи охоронцем і усвідомлюючи, що такі вбивства відбуваються в таборі", - пояснила речниця суду.
Попри похилий вік підозрюваного, медична експертиза встановила, що він є осудним. Водночас слухання будуть обмежені декількома годинами на день через похилий вік підозрюваного, передає агенція dpa. Його адвокат заявив, що його підзахисний поки не коментує обвинувачення. На час розгляду справи чоловік лишається на волі. Очікується, що судовий розгляд триватиме до початку січня.
Табір смерті Заксенгаузен був розташований неподалік від Берліна. З 1936 до 1945 року в ньому утримувались понад 200 тисяч осіб. Десятки тисяч ув’язнених у ньому були вбиті, померли внаслідок медичних експериментів, примусової праці, голоду чи хвороб до того, як табір був звільнений радянськими військами. Точна кількість загиблих невідома, цифри варіюються від 40 до 100 тисяч.
Інші судові процеси над посібниками нацистів у Німеччині
Наприкінці вересня у Німеччині відклали початок судового процесу над 96-річною есксекретаркою концтабору Штуттгоф Ірмґард Ф. (Irmgard F.), оскільки вона втекла зранку перед стартом слухань. Її обвинувачуть у співучасті у вбивстві понад 11 тисяч людей та у спробі вбивства ще в кількох випадках. Згодом поліція затримала втікачку. Суд над нею поновиться 19 жовтня.
Раніше німецькі суди визнали винними у співучасті в масових вбивтсвах колишніх бухгалтера та охоронця концтабору Аушвіц Біркенау в польському Освенцимі. На момент оголошення вироку обом було по 94 роки, до ув'язнення вони не дожили.
За даними німецького відомства з розслідування злочинів часів націонал-соціалізму, наразі німецька прокуратура розслідує ще вісім подібних справ.
Нюрнберзький трибунал: нацисти, що постали перед судом
Воєнні злочинці на лаві підсудних
Вони були партійними функціонерами, військовими, чиновниками, дипломатами та промисловцями. Всі вони служили режиму Гітлера. 20 листопада 1945 року розпочався процес проти 21 підсудного в рамках трибуналу, створеного союзниками, аби покарати винних у нацистських злочинах.
Нюрнберзький трибунал: нацисти, що постали перед судом
Місце дії: Нюрнберзький палац юстиції
Представники Радянського Союзу вважали, що процес мав проходити у Берліні. Однак будівля Нюрнберзького палацу юстиції була майже неушкодженою і великою, тоді як більшість великих будівель Берліна були зруйновані. Крім того, у Нюрнберзі при палаці юстиції була в'язниця. Нюрнберг також має символічне значення як місце проведення масштабних партійних з'їздів націонал-соціалістів.
Нюрнберзький трибунал: нацисти, що постали перед судом
Франц фон Папен - провісник Гітлера
Будучи віцеканцлером, фон Папен сподівався приборкати Гітлера політичними зобов'язаннями в рамках урядової коаліції націонал-консервативних сил. Та невдовзі він відійшов на задній план як політична фігура. У Нюрнберзі фон Папена виправдали. Але згодом визнали "ключовим винуватцем" в рамках судового процесу щодо денацифікації і засудили до 8 років виправних робіт, але вже 1949 року звільнили.
Нюрнберзький трибунал: нацисти, що постали перед судом
"Рейхсмаршал" Герман Герінг
Він був найбільш високопоставленим націонал-соціалістом на лаві підсудних. За роки правління Гітлера Герінг обріс численними посадами. Відповідно високою була і його відповідальність. Тим не менше, він стверджував, що нічого не знав про концентраційні табори. Герінга було засуджено до смертної кари. Напередодні страти він вкоротив собі віку, проковтнувши капсулу з ціанистим калієм.
Нюрнберзький трибунал: нацисти, що постали перед судом
Рудольф Гес - заступник
Він вихваляв безапеляційну відданість Гітлеру як чесноту і був призначений "фюрером" своїм заступником на чолі партії. 1941 року Гес літав до Шотландії, аби, як він стверджував, схилити британський уряд до мирної угоди. Геса у Нюрнберзі було засуджено до довічного ув'язнення. 1987 року, у віці 93 років він вчинив суїцид у військовій в'язниці у берлінському районі Шпандау.
Нюрнберзький трибунал: нацисти, що постали перед судом
Ганс Франк - "кат Польщі"
Будучи генерал-губернатором окупованої Польщі, Франк організував нищівну експлуатацію країни. На його совісті вбивства сотень тисяч поляків і євреїв. Про євреїв він 1939 року сказав: "Що більше їх помре, тим краще". Напередодні смерті на ешафоті Франк став набожним католиком, а про смертний вирок сказав: "Я на нього заслуговую і очікую його".
Нюрнберзький трибунал: нацисти, що постали перед судом
Йоахім фон Ріббентроп - міністр закордонних справ
Ріббентроп був уособленням того, що зовнішньополітичне відомство - так само як і вермахт - були глибоко інтегровані у злочини режиму. Наприклад, дипломатичні місії за кордоном у питанні масового вбивства євреїв тісно співпрацювали з СС та іншими організаціями. Ріббентроп у Нюрнберзі не проявив жодного каяття. Він був повішений першим з тих, кого було засуджено до смертної кари.
Нюрнберзький трибунал: нацисти, що постали перед судом
Альберт Шпеер - улюблений архітектор Гітлера
Шпеер (другий зліва) був головним архітектором за нацистів. Гітлер був у захваті від його проєктів монументальних будівель. Утім, трибунал цікавила роль Шпеера як міністра з питань озброєння. Йому зрештою вдалося уникнути смертного вироку, приховавши свою справжню роль у розбудові концтаборів і вдаючи із себе збитого з пантелику ідеаліста. Шпеера було засуджено до 20 років в'язниці.
Нюрнберзький трибунал: нацисти, що постали перед судом
Ґустав Крупп фон Болен унд Гальбах - збройний магнат
Одружившись зі спадкоємицею династії магнатів Бертою Крупп, дипломат фон Болен унд Гальбах (на фото праворуч) став промисловцем. Спершу він тримався осторонь Гітлера, однак згодом став співпрацювати з режимом в інтересах оборонної промисловості. На заводах концерну працювали до ста тисяч примусових робітників. Через поганий стан здоров'я Круппа судовий процес проти нього був припинений.
Нюрнберзький трибунал: нацисти, що постали перед судом
Карл Деніц - останній "президент рейху"
Як головнокомандувач військово-морських сил Деніц (посередині поміж Гітлером і Муссоліні) віддавав вбивчі накази і часто відправляв екіпажі підводних човнів на самогубство. Незадовго до своєї смерті Гітлер призначив його "президентом рейху". Деніц після війни відсидів 10 років у тюрмі. До кінця життя залишався переконаним нацистом, однак на публіці поставав аполітичним професійним офіцером.