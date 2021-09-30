Колишню секретарку концтабору, яка втекла перед судом, затримали

96-річна колишня секретарка концтабору "Штутгоф" Ірмґард Ф. (Irmgard F.), судовий процес над якою мав розпочатися у четвер, 30 вересня, була затримана після втечі. Судовий процес відклали, оскільки підозрювана вийшла з дому вранці, поїхала на таксі до станції метро, після чого відомостей про її місцеперебування не було.

Згодом поліція затримала втікачку та доправила до окружного суду в містечку Ітцего, повідомила речниця суду. Лікарі мають з'ясувати, чи дозволяє стан здоров'я підозрюваної тримати її за ґратами.

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З 1943 по 1945 роки жінка працювала секретаркою в нацистському таборі смерті "Штутгоф", що розташовувався на околицях польського міста Гданськ. Прокуратура обвинувачує її в співучасті у вбивстві понад 11 тисяч людей та у спробі вбивства ще в кількох випадках.

Згідно з повідомленням телеканалу ARD, у 2020 році Ірмґард Ф. уже кілька разів допитували як свідка. У 1954 році вона засвідчила, що все листування з головним управлінням економічної адміністрації СС проходило через неї. Комендант табору щодня диктував їй листи та повідомлення. При цьому вона стверджувала, що нічого не знала про засоби масових вбивств.

"Штутгоф" був відомий своїми жахливими умовами для в'язнів, багато з яких помирали від недоїдання та хвороб. Також у таборі була газова камера та організовували масові розстріли. Загалом у "Штутгофі" загинули близько 65 тисяч людей, багато з них були євреями.