 США вислали до ФРН колишнього охоронця концтабору | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2021

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Новини

США вислали до ФРН колишнього охоронця концтабору

95-річний Фрідріх Карл Б., який проживав в Теннессі, був доставлений у аеропорт Франкфурта-на-Майні літаком санітарної авіації.

США вислали до ФРН колишнього охоронця концтабору

Фрідріх Карл Б. (фото 1959 року)

США видали ФРН громадянина Німеччини і жителя американського штату Теннессі Фрідріха Карла Б. (Friedrich Karl B.), який у 1945 році служив охоронцем в концентраційному таборі в Ноєнгаммі поблизу Меппена (земля Нижня Саксонія). У суботу, 20 лютого, 95-річний чоловік був доставлений в міжнародний аеропорт Франкфурта-на-Майні літаком санітарної авіації, повідомили агентство новин dpa, а також тижневик Der Spiegel.

Федеральна поліція передала його земельному відомству в кримінальних справах (LKA) Гессена. За даними представника LKA, генеральна прокуратура міста Целлє (Нижня Саксонія) вже направила запит на допит ексохоронця. У самій генпрокуратурі міста Целлє повідомили агентству AFP, що Фрідріх Карл Б. погодився дати свідчення. Попередня справа про обвинувачення в співучасті у вбивстві була призупинена через "брак вагомих доказів". Утім, тепер вирішують питання про її відновлення й чи можна буде допитати Фрідріха Карла Б. у рамках цієї справи.

Суд у США постановив видворення з країни

Як повідомлялося, в березні 2020 року суд у США ухвалив видворення Фрідріха Карла Б. з країни. Американський суд постановив, що цей чоловік "добровільно служив охоронцем у концентраційному таборі, де було переслідування" ув'язнених. Серед в'язнів були євреї, поляки, росіяни, данці, голландці, французи, італійці та інші "політичні супротивники" нацистів. Тоді ж суддя з імміграційних питань Ребекка Л. Холт у місті Мемфі (штат Теннессі) дійшла висновку, що ув'язнені утримувалися в жахливих умовах і, як і в інших таборах, займалися примусовою працею й були змушені працювати "до стану виснаження і смерті".

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Судові органи дійшли висновку, що він також охороняв ув'язнених під час "примусової евакуації" в головний табір в Ноєнгаммі, під час якої загинули близько 70 в'язнів. Сам обвинувачений хоч і визнав, що був охоронцем табору, проте запевнив, що йому не були відомі випадки катувань в'язнів чи смертей.

Фрідріх Карл Б. проживав у США з 1959 року.

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