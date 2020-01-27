Суд постановив вислати зі США колишнього охоронця концтабору

Громадянин Німеччини і житель американського штату Теннессі Фрідріх Карл Берґер (Friedrich Karl Berger) у 1945 році служив охоронцем у концентраційному таборі Ноєнгамме поблизу Меппена (земля Нижня Саксонія) і підлягає висилці зі Сполучених Штатів. Постанову про видворення ухвалила суддя з імміграційних питань Ребекка Л. Холт у Мемфісі, що у штаті Теннессі. Про це повідомили в четвер, 5 березня, в пресслужбі мін'юсту США.

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Суд постановив, що чоловік "добровільно служив охоронцем у концентраційному таборі, де мало місце переслідування" ув'язнених. Серед в'язнів були євреї, поляки, росіяни, данці, голландці, латиші, французи, італійці та інші "політичні противники" нацистів. Суддя Холт дійшла висновку, що ув'язнені утримувалися в жахливих умовах і, як і в інших таборах, займалися примусовою працею на відкритому повітрі, були змушені працювати "до стану виснаження і смерті".

Дивитись відео 04:22 Поділитись Вижити в пеклі: спогади колишнього в'язня концтабору (09.05.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2xRk9 Вижити в пеклі: спогади колишнього в'язня концтабору (09.05.2018)

Прожив у США понад 60 років

Суд дійшов висновку, що Берґер також охороняв ув'язнених під час "примусової евакуації" в головний табір Ноєнгамме, під час якої загинули близько 70 в'язнів. Фрідріх Карл Берґер мешкав у США з 1959 року.

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Із середини жовтня минулого року в Гамбурзі йде судовий процес у справі колишнього охоронця концтабору Штутгоф, 93-річного Бруно Д. (Bruno D.). Його привозять на засідання суду в інвалідному візку. У Штутгоф він потрапив влітку 1944 року в 17-річному віці, тому його справою займається судова колегія із кримінальних справ неповнолітніх.