 Суд постановив вислати зі США колишнього охоронця концтабору | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2020

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Новини

Суд постановив вислати зі США колишнього охоронця концтабору

Громадянин Німеччини і мешканець Теннессі свого часу був охоронцем у нацистському концентраційному таборі Ноєнгамме.

Музей на місці концентраційного табору Ноєнгамме

Музей на місці концентраційного табору Ноєнгамме

Громадянин Німеччини і житель американського штату Теннессі Фрідріх Карл Берґер (Friedrich Karl Berger) у 1945 році служив охоронцем у концентраційному таборі Ноєнгамме поблизу Меппена (земля Нижня Саксонія) і підлягає висилці зі Сполучених Штатів. Постанову про видворення ухвалила суддя з імміграційних питань Ребекка Л. Холт у Мемфісі, що у штаті Теннессі. Про це повідомили в четвер, 5 березня, в пресслужбі мін'юсту США.

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Суд постановив, що чоловік "добровільно служив охоронцем у концентраційному таборі, де мало місце переслідування" ув'язнених. Серед в'язнів були євреї, поляки, росіяни, данці, голландці, латиші, французи, італійці та інші "політичні противники" нацистів. Суддя Холт дійшла висновку, що ув'язнені утримувалися в жахливих умовах і, як і в інших таборах, займалися примусовою працею на відкритому повітрі, були змушені працювати "до стану виснаження і смерті".

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Прожив у США понад 60 років

Суд дійшов висновку, що Берґер також охороняв ув'язнених під час "примусової евакуації" в головний табір Ноєнгамме, під час якої загинули близько 70 в'язнів. Фрідріх Карл Берґер мешкав у США з 1959 року.

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Із середини жовтня минулого року в Гамбурзі йде судовий процес у справі колишнього охоронця концтабору Штутгоф, 93-річного Бруно Д. (Bruno D.). Його привозять на засідання суду в інвалідному візку. У Штутгоф він потрапив влітку 1944 року в 17-річному віці, тому його справою займається судова колегія із кримінальних справ неповнолітніх.

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Беате Апельт - керівниця представнитства в Україні і Білорусі німецького Фонду імені Фрідріха Наумана за Свободу. Фонд Наумана сповідує ліберальні цінності і споріднений з Вільною демократичною партією Німеччини.

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