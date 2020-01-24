96-річна секретарка нацистського концтабору втекла перед судом

Початок судового процесу проти колишньої секретарки нацистського концтабору "Штутгоф" Ірмґард Ф. (Irmgard F.) відклали через її втечу. Суд у німецькому містечку Ітцего у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн видав ордер на арешт 96-річної підозрюваної, повідомив його голова в четвер, 30 вересня.

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Підозрювана вийшла з дому вранці 30 вересня і поїхала на таксі до станції метро. Далі немає жодних відомостей про її місце перебування, повідомила агенція AFP.

З 1943 по 1945 роки жінка працювала секретаркою нацистського табору смерті "Штутгоф", що розташовувався на околицях польського міста Гданськ. Прокуратура обвинувачує її в співучасті у вбивстві понад 11 тисяч людей та у спробі вбивства ще в кількох випадках.

Згідно з повідомленням ARD, у 2020 році Ірмґард Ф. уже кілька разів допитували як свідка. У 1954 році вона засвідчила, що все листування з головним управлінням економічної адміністрації СС проходило через неї. Комендант табору щодня диктував їй листи та повідомлення. При цьому вона стверджувала, що нічого не знала про засоби масових вбивств.

"Штутгоф" був відомий своїми жахливими умовами для в'язнів, багато з яких помирали від недоїдання та хвороб. Також у таборі була газова камера та організовували масові розстріли. Загалом у "Штутгофі" загинули близько 65 тисяч людей, багато з них були євреями.

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