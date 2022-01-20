 Коментар: Сильний сигнал єдності проти заперечення Голокосту | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 21.01.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Світ

Коментар: Сильний сигнал єдності проти заперечення Голокосту

Більш символічного дня і бути не могло: у 80-ту річницю Ванзейської конференції ООН ухвалила резолюцію щодо пам'яті жертв Голокосту. Цей документ стосується не стільки минулого, скільки майбутнього, вважає Ліза Генель.

Виставка про жертв Голокосту у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку (архівне фото)

Виставка про жертв Голокосту у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку (архівне фото)

Резолюцію Генеральної асамблеї ООН, ухвалену у четвер, 20 січня, у Нью-Йорку, сміливо можна назвати історичною: досі лише одного разу Організація Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, ініційовану Ізраїлем, - 27 січня 2005 року, в річницю звільнення концтабору "Аушвіц", яку світ відзначає як День пам'яті жертв Голокосту. Загалом же ООН нерідко критикують за те, що жодна інша країна світу не була так часто об'єктом осуду з боку Об'єднаних Націй, як Ізраїль. Навіть частіше за Сирію, Північну Корею та Іран разом взяті. 

Тим більш несподівано, що тепер Генеральна асамблея ухвалила резолюцію, ініційовану спільно Ізраїлем і Німеччиною. Вже сам по собі цей спільний проєкт резолюції є потужним історичним символом. Документ містить гострий осуд заперечення Голокосту і применшення його масштабів. 

Читайте також: Антисемітизм у Німеччині: приводи різні, мотив - один

Тих, хто вижив, скоро не буде серед нас

Головне, що погляд авторів резолюції, а також промовців, які виступали на її підтримку, було спрямовано не стільки у минуле, скільки у сьогодення й майбутнє. Одне із ключових речень резолюції сформульовано так: "Ігнорування історичних фактів щодо тих жахливих подій підвищує ризик того, що вони повторяться". Це і є суть проблеми у нашу цифрову добу, коли процвітають фейки, брехня й перекручення.

Редакторка DW Ліза Генель

Редакторка DW Ліза Генель

Резолюція відповідає реаліям ХХІ століття. Реаліям, у яких невдовзі не залишиться тих, хто пережив Голокост. Реаліях, у яких на Facebook, немов бур'ян, процвітає заперечення цього злочину. А молодь дедалі менше обізнана про геноцид євреїв Європи. Відповідно, резолюція закликає країни ООН розробити просвітницькі програми і рекомендує керуватися в цьому  визначенням антисемітизму, сформульованим Міжнародним альянсом пам'яті жертв Голокосту (IHRA).

Це також знаменно. Адже визначення антисемітизму, сформульоване цим альянсом, у минулому нерідко зазнавало критики, зокрема, з боку представників культурної сфери і митців, буцімто воно залишає замало простору для критики Ізраїлю. Зрештою, визначення антисемітизму ставало розпливчастим, що робило практично неможливою протидію антисемітизму, передовсім коли цей антисемітизм було скеровано проти Ізраїлю. Визнання визначення антисемітизму в тому вигляді, як його сформулював IHRA, з боку 114 держав ООН підсилює це визначення, а разом з тим і боротьбу з антисемітизмом.

Виклики сучасності

Резолюцію схвалили у дуже символічний момент: у річницю проведення Ванзейської конференції, під час якої спланували геноцид європейських євреїв як індустрію смерті. 80 років по тому нації з усього світу спільно заявили не лише про те, що визнають Голокост злочином і шанують пам'ять про його жертв, але й про те, що всупереч всім викликам разом докладатимуть зусиль для того, аби подібний злочин ніколи не повторився.

Читайте також: Через 80 років від початку війни: онуки нацистських злочинців порушують мовчання

Один із цих викликів не забарився взяти слово вже під час дебатів навколо резолюції: Іран заявив на весь світ, що не підтримує цього документа. З огляду на це резолюцію варто зрештою розглядати і як заклик ставити на місце країни, де антисемітизм зведено до рангу державної політики.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

Дивитись відео 07:50

Нацисти і Друга світова війна: як німці опрацьовують своє ганебне минуле

DW.COM

Верховна Рада ухвалила закон про запобігання антисемітизму

Депутати Верховної Ради затвердили законопроєкт про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.  

Бабин Яр: між Голокостом, радянським антисемітизмом і забуттям

Режисер фільму "Бабин Яр. Контекст" Сергій Лозниця в інтерв'ю DW розповів про те, чому замість ігрового фільму зняв документальний, про Голокост, антисемітизм і необхідність говорити правду про трагедію в Києві.  

Також за темою

10.12.2021, Vor dem Haus der Wannsee-Konferenz liegt Schnee. Am 20. Januar 1942 trafen sich hohe NSDAP- und SS-Funktionäre in der Villa am Berliner Wannsee. Israel und Deutschland wollen am 20. Januar bei den UN gemeinsam eine Resolution gegen Holocaust-Leugnung einbringen. Anlass ist der 80. Jahrestag der Wannseekonferenz. (zu dpa Deutschland und Israel prangern Holocaust-Leugnung an)

Де й коли планували Голокост: 80 років Ванзейській конференції 20.01.2022

1942 року нацисти на Ванзейській конференції планували Голокост. 80 років по тому керівниця присвяченого цим подіям меморіалу проводить паралелі між минулим і сьогоденням.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l) verleiht den Verdienstorden an David Grossman, Schriftsteller, im Peres Center. Der Bundespräsident hält sich für einen dreitägigen Staatsbesuch in Israel auf. +++ dpa-Bildfunk +++

Президент Німеччини закликав протистояти антисемітизму у світі 30.06.2021

Франк-Вальтер Штайнмаєр перебуває з візитом у Ізраїлі. Він наголосив, що пам'ять про Голокост, боротьба з антисемітизмом і підтримка Ізраїлю "ніколи не повинні стати порожнім ритуалом" для німців.

People attend a demonstration to mark the Nakba and in support of Palestinians, in Berlin, Germany May 15, 2021. REUTERS/Christian Mang

Антисемітизм у Німеччині: що кажуть про це німецькі мусульмани? 21.05.2021

Після ескалації конфлікту на Близькому Сході Німеччиною прокотилася хвиля пропалестинських мітингів, були й напади на синагоги. Багато мусульман засуджують їх, але боротися з антисемітськими настроями дуже складно.

Реклама

Докладно

Виставка про жертв Голокосту у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку (архівне фото)

Сильний сигнал єдності проти заперечення Голокосту

Символічно: у 80-ту річницю Ванзейської конференції ООН ухвалила резолюцію щодо пам'яті жертв Голокосту.  

За прогнозами економістів, у 2022 році ціни на продовольство у світі подовжуватимуть зростати

"Продуктові картки" - порятунок від високих цін? (відео)

В уряді пропонують запровадити "продуктові картки" для малозабезпечених. Що означає ця ідея і чи готова до неї держава?  