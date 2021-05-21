 Де й коли планували Голокост: 80 років Ванзейській конференції | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 20.01.2022

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Вікно в Німеччину

Де й коли планували Голокост: 80 років Ванзейській конференції

1942 року нацисти на Ванзейській конференції планували Голокост. 80 років по тому керівниця присвяченого цим подіям меморіалу проводить паралелі між минулим і сьогоденням.

Вілла-музей у Ванзее

У цій віллі у передмісті Берліна високопоставлені нацисти провели фатальну нараду щодо "остаточного вирішення єврейського питання"

20 січня 1942 року 15 високопосадовців з лав нацистської бюрократії зустрілися на віллі у передмісті Берліна - Ванзее. Під час півторагодинної наради, яка увійшла в історію як Ванзейська конференція, вони узгоджували деталі реалізації того, що вони називали "остаточним вирішенням єврейського питання". Такою була офіційна маскувальна назва систематичного вбивства євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні ця вілла є музеєм, при якому діє просвітницький центр. Його постійна експозиція присвячена не лише рішенням сумнозвісної конференції, але сягає далеко за межі того, що відбулося 20 січня 1942 року.

Новий підхід до пам'яті

"Ідеться про набагато більше, ніж цих 15 панів, хоч би як привабливо це не виглядало - сфокусуватися саме на них. Але сфокусуватися лише на них, означало би піти від відповідальності", - каже політологиня Дебора Гартманн (Deborah Hartmann), яка керує меморіальним комплексом Вілла Ванзее з грудня 2020 року. Очолювана нею установа займається не лише збереженням пам'яті про переслідування і вбивства євреїв Європи, але й історією націонал-соціалізму та його довгострокових наслідків. Гартманн вважає важливим говорити і про те, як нерішуче демократична Німеччина після війни поставилася до питання осмислення нацистських злочинів.

Історик, який сам пережив жахіття концтабору "Аушвіц", Йозеф Вульф (Joseph Wulf) ще 1965 року пропонував зробити з ванзейської вілли меморіальний центр. Однак його ідею відкинули, а будівлю використовували для проведення заходів для школярів. Згодом невідомі погрожували Вульфу вбивством. Зневірившись у тому, що німецький уряд послідовно каратиме нацистських злочинців, він 1974 року вкоротив собі віку.

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Дискусія про меморіал з новою силою відновилася у 1980-х роках, однак лише 20 січня 1992 року, до 50-ї річниці сумнозвісної конференції, було відкрито музей і центр пам'яті про жертв Голокосту.

Небезпечна інерція після часів нацизму

Йозеф Вульф після війни присвятив свої дослідження тому, щоби продемонструвати тяглість від періоду нацизму до побудови демократичної Німеччини, яка полягала в тому, що чимало високопосадовців з числа нацистів опинилися на важливих посадах і за нової влади, нагадує Гартманн. "Мене, певно, найбільше зворушує ця боротьба, до якої вдалися поодинокі люди після війни - донести до суспільства правду про те, що сталося насправді, вказати на цю байдужість і замовчування, які тривали десятиліттями", - каже директорка музею.

Гартманн часто використовує термін "тяглість", коли говорить про свою роботу. Адже вона вважає, що праця над збереженням пам'яті про Голокост пов'язана не лише з минулим, вона полягає і в тому, щоби невпинно нагадувати про взаємозв'язок між минулим і сьогоденням.

Дебора Гартманн: Не боюся прямолінійності

Дебора Гартманн: Не боюся прямолінійності

Пам'ять лише завдяки чесності

Наполеглива позиція Гартманн щодо безперервного зв'язку між минулим і сьогоденням 2018 року призвела до невеликого дипломатичного скандалу. До своєї роботи у Ванзейському меморіальному центрі вона очолювала німецький відділ Міжнародної школи досліджень Голокосту при меморіалі Яд Вашем в Єрусалимі. Уродженка Відня, одного дня вона супроводжувала під час огляду експозиції делегацію з Австрії, до якої входив і тогочасний канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz).

Гартманн публічно розкритикувала Курца за те, що він - з одного боку - виступає за збереження пам'яті про Голокост і боротьбу з антисемітизмом, а з іншого - створив правлячу коаліцію з Австрійською партією свободи, в лавах якої перебували "явні антисеміти". Її слова викликали таке збурення, що Яд Вашем довелося перепрошувати в австрійського посла в Ізраїлі. Гартманн, однак, не шкодує про свої слова: гідність і прямолінійність є частиною її роботи, каже директорка музею.

Місце зустрічі злочинців стає місцем пам'яті про жертв

Прадіда і прабабусю Дебори Гартманн в часи Голокосту депортували з Відня і вбили. Однак очільниця музею у Ванзее вважає, що її власна єврейська ідентичність не має виходити на перший план, коли мова йде про неї як керівницю меморіального комплексу. "Чому в мене зараз питають про те, що я єврейка?" - запитує вона у розмові з DW. Гартманн визнає, що біографія є частиною її бекграунду, однак при цьому дослідниця переконана, що для роботи їй вдається дистанціюватися від власного походження. "Однак, звичайно, для мене дуже важливо, щоби єврейський погляд і досвід євреїв - як щодо майбутнього, так і щодо сьогодення - був видимим", - каже директорка музею.

Хоча ванзейська вілла і була місцем зустрічі злочинців, без розповідей про долю їхніх жертв експозицію цього музею уявити неможливо, переконана Дебора Гартманн. "Немає злочинців без жертв, так само як, звісно, немає жертв без злочинців", - каже вона.

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Зв'язок із сьогоденням

Крім постійної експозиції, меморіал регулярно проводить і майстер-класи для різних цільових груп. Наприклад, поліцейські, медики або пожежники можуть докладніше дізнатися про те, як саме у часи Голокосту проявляли себе окремі представники цих професій або яку саме роль цим групам відводили нацисти у переслідуваннях євреїв.

Дебора Гартманн звертає увагу на те, що антисемітизм як специфічний спосіб мислення, який сягає корінням у теорії змови, нікуди не подівся і набуває щоразу нових проявів. Зокрема, теорії змови, подібні до тих, якими живиться антисемітизм, нині значною мірою притаманні людям із середовища запеклих антивакцинаторів. Наприклад, торік деякі антивакцинатори залишали у музеї листівки і зробили запис у гостьовій книзі, в якому вони порівняли карантинні обмеження в рамках боротьби з пандемією з переслідуванням євреїв нацистами. "Рух антивакцинаторів базується на теоріях змови, у нього тісний зв'язок з антисемітизмом та антисемітським способом мислення", - каже Гартманн.

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Говорити з усіма

Однак що цьому може протиставити музей? Як опонувати прихильникам теорій змови і прибічникам правопопулістських партій, таких як "Альтернатива для Німеччини", в яких є люди з відверто расистськими і праворадикальними поглядами? Гармтанн переконана, що варто намагатися достукатися до будь-кого, хто готовий слухати.

"Можливо, історичні паралелі не завжди спрацюють, але ми можемо пояснювати взаємозв'язок, тяглість переконань і розтлумачувати, що теорії змови були важливою складовою антисемітизму", - зазначає директорка музею. Навіть якщо спроби достукатися залишаться "лише спробами", робити їх все одно варто, додає вона.

  • Нюрнберзький процес

    Як судили головних нацистських злочинців

    За що судили в Нюрнберзі

    Суд над головними нацистськими злочинцями розпочався в Нюрнберзі 20 листопада 1945 року. Підсудних обвинувачували за чотирма пунктами: змова з метою вчинення злочинів проти миру, розв'язання загарбницької війни, злочини проти людяності і воєнні злочини. Судовий процес тривав майже рік. Заслухали 280 свідків. Протоколи і докази становили 40 томів.

  • Нюрнберзький процес, підсудні нацисти

    Як судили головних нацистських злочинців

    На лаві підсудних

    У Нюрнберзі судили 24 осіб, які представляли еліту "третього рейху". Мартіна Бормана, секретаря Гітлера, який загинув чи сховався, судили заочно. А на лаві підсудних опинилися, серед інших, друга людина в нацистській Німеччині Герман Ґерінґ (ліворуч), заступник "фюрера" в НСДАП Рудольф Гесс (у центрі), міністр закордонних справ "третього рейху" Йоахім фон Ріббентроп (праворуч).

  • Нюрнберг - партійний з'їзд НСДАП

    Як судили головних нацистських злочинців

    Місто партійних з'їздів

    Нюрнберг не випадково обрали для процесу над нацистськими злочинцями. У цьому місті відбувалися партійні з'їзди НСДАП за часів "третього рейху". Тут Гітлер влаштовував грандіозні пропагандистські шоу, в яких брали участь тисячі людей. Символічне значення Нюрнберга дозволило західним союзникам умовити радянську сторону влаштувати процес на підконтрольній американцям території.

  • Нюрнберзький процес, Палац правосуддя

    Як судили головних нацистських злочинців

    Палац правосуддя під охороною

    Нюрнберг лежав у руїнах, але Палац правосуддя дивом зберігся. Було пошкоджено частину даху, вибито шибки, але все це швидко відремонтували. У величезній будівлі можна було розмістити всіх співробітників Міжнародного трибуналу - близько тисячі осіб. Важливо було й те, що Палац правосуддя був з'єднаний з в'язницею, де утримували обвинувачених, підземним переходом. Будівлю дуже серйозно охороняли.

  • Нюрнберзький процес, радянські судді

    Як судили головних нацистських злочинців

    Радянські судді трибуналу

    До складу Міжнародного трибуналу входило вісім суддів - по два від СРСР, США, Великобританії і Франції. СРСР у трибуналі представляли генерал-майор юстиції Іона Нікітченко (в центрі), який брав участь у декількох судових процесах над "ворогами народу" в другій половині 1930-х років, і його заступник, підполковник Олександр Волчков. Вони були єдиними, хто сидів у військовій формі.

  • Нюрнберзький процес, Роберт Джексон

    Як судили головних нацистських злочинців

    Головний американський обвинувач

    Головним обвинувачем від США на Нюрнбезькому процесі над головними нацистськими злочинцями був Роберт Джексон - генеральний прокурор, пізніше - член Верховного суду Сполучених Штатів Америки. Після Нюрнберга він прославився тим, що в 1954 році зіграв провідну роль у судовому процесі, в результаті якого в США скасували расову сегрегацію в школах.

  • Нюрнберзький процес, Герман Ґерінґ

    Як судили головних нацистських злочинців

    Люди й организації

    У Нюрнберзі судили не тільки націонал-соціалістичних лідерів - як Ґерінґ - але й інші структури "третього рейху": СС, СА, СД і гестапо, керівний склад НСДАП, Імперський кабінет міністрів, генеральний штаб і Верховне командування вермахту. СА, кабінет міністрів, генштаб і командування вермахту з формально-правових причин злочинними організаціями визнані не були.

  • Нюрнберзький процес, Джон Вудз

    Як судили головних нацистських злочинців

    Смертні вироки

    12 підсудних були засуджені в Нюрнберзі до страти через повішення (Борман - заочно). Герман Ґерінґ покінчив життя самогубством за півтори години до страти, якою керував сержант американської армії Джон Вудз (на фото) з двома помічниками. Першим повісили Ріббентропа.

  • Нюрнберзький процес

    Як судили головних нацистських злочинців

    Наступні Нюрнберзькі процеси

    Процес над головними нацистськими злочинцями був першим із 13 Нюрнберзьких процесів. Пізніше відбувалися суди над нацистськими суддями, лікарями концтаборів, айнзацгрупами, промисловцями "третього рейху" (на фото ліворуч - Альфред Крупп) та іншими. Загалом на них судили 185 обвинувачених, з яких 24 були засуджені до смертної кари, ще 20 - до довічного ув'язнення.

  • Нюрнберзький процес

    Як судили головних нацистських злочинців

    Меморіальний музей

    Так виглядає сьогодні зала номер 600 у Палаці правосуддя в Нюрнберзі, де відбувся судовий процес над головними нацистськими злочинцями. Зараз у Палаці правосуддя відкрито меморіальний музей історії Нюрнберзького процесу, частиною якого є ця зала засідань.

    Автор: Єфім Шуман


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