Анну Франк видав нотаріус-єврей?

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Звідки нацисти дізналися про схованку Анни Франк в Амстердамі? Схоже, дослідникам вдалося знайти розгадку. У цьому допоміг анонімний лист.
Анна Франк була депортована до концтабору після того, як нацисти виявили схованку її сім'ї в Амстердамі
Команда з 30 експертів працювала протягом п'яти років. Тепер дослідники заявляють, що, ймовірно, знайшли відповідь на питання, хто 1944 року видав сім'ю Анни Франк. Як повідомляють нідерландські ЗМІ з посиланням на результати роботи експертної комісії, список зі схованками євреїв в Амстердамі передав Гестапо нотаріус єврейського походження Арнольд ван ден Берг. У такий спосіб, вважають дослідники, він сподівався врятувати від депортації власну родину. У цьому списку було і потаємне помешкання сім'ї Франк на вулиці Прінсенграхт.
Головним доказом на користь цієї теорії є копія анонімного листа, якого 1946 року отримав батько Анни Отто Франк. У ньому згадувалося ім'я нотаріуса. Цей слід вже був відомий історикам, однак дослідники досі ніколи ретельно його не перевіряли. Нотаріус Арнольд був членом Ради євреїв, створеної нацистами, так званого "юденрату". Це на певному етапі захищало його від депортації. Завдяки цьому в Арнольда було багато зв'язків. Однак 1944 року Арнольд втратив "недоторканність" і боявся, що його з родиною, як і інших євреїв, вивезуть до концтабору. Історики припускають, що страх смерті і відчай змусили його зрадити інших євреїв. В Арнольда була дружина і троє дітей.
Відтоді минуло 77 років і сьогодні немає можливості зі 100-відсотковою впевненістю назвати того, хто видав сім'ю Франк та інших євреїв нацистам, каже ексслідчий ФБР Вінц Пенкок, який відігравав ключову роль у розслідуванні. "Однак наша теорія має імовірність більш як у 85 відсотків", - зазначив член комісії в інтерв'ю Deutschlandfunk.
За словами Пенкока, метою розслідування було не висунути комусь звинувачення, а розгадати історичну загадку щодо того, хто ж видав Гестапо сім'ю Франк. Після цієї зради нацисти депортували Франків до концентраційного табору Аушвіц, 30 жовтня 1944 року Анне та її сестра Марго були переправлені до Берген-Бельзена. Того ж року Анна Франк була вбита. З цілої сім'ї вижив лише батько Отто Франк.
Щоденник Анни Франк знайшла і зберегла секретарка Отто Франка Міп Ґіз. Після війни вона передала його батькові Анни. Отто Франк до кінця життя присвятив всі сили тому, щоби донести світу долю його загиблої сім'ї та надрукувати щоденник доньки. Вперше нотатки єврейської дівчини, яка переховувалася від нацистів, вийшли друком 1946 року нідерландською мовою під заголовком "Het Achterhuis". Перший німецький переклад побачив світ 1950 року. Десятьма роками пізніше у всьому світі вже вийшли друком понад 3,5 мільйона екземплярів. Донині щоденник Анни Франк є однією з книг з найбільшим глобальним накладом.
Автори намагалися показати історію сім'ї Франк через призму людяності та сімейних відносин. Художньо графічний роман нагадує стилістику 1930-х років.