Анну Франк видав нотаріус-єврей?

Команда з 30 експертів працювала протягом п'яти років. Тепер дослідники заявляють, що, ймовірно, знайшли відповідь на питання, хто 1944 року видав сім'ю Анни Франк. Як повідомляють нідерландські ЗМІ з посиланням на результати роботи експертної комісії, список зі схованками євреїв в Амстердамі передав Гестапо нотаріус єврейського походження Арнольд ван ден Берг. У такий спосіб, вважають дослідники, він сподівався врятувати від депортації власну родину. У цьому списку було і потаємне помешкання сім'ї Франк на вулиці Прінсенграхт.

Допоміг анонімний лист

Головним доказом на користь цієї теорії є копія анонімного листа, якого 1946 року отримав батько Анни Отто Франк. У ньому згадувалося ім'я нотаріуса. Цей слід вже був відомий історикам, однак дослідники досі ніколи ретельно його не перевіряли. Нотаріус Арнольд був членом Ради євреїв, створеної нацистами, так званого "юденрату". Це на певному етапі захищало його від депортації. Завдяки цьому в Арнольда було багато зв'язків. Однак 1944 року Арнольд втратив "недоторканність" і боявся, що його з родиною, як і інших євреїв, вивезуть до концтабору. Історики припускають, що страх смерті і відчай змусили його зрадити інших євреїв. В Арнольда була дружина і троє дітей.

Будинок, де переховувалася сім'я Франк, сьогодні є одним з найбільш відвідуваних музеїв Амстердама

Розв'язання історичної загадки

Відтоді минуло 77 років і сьогодні немає можливості зі 100-відсотковою впевненістю назвати того, хто видав сім'ю Франк та інших євреїв нацистам, каже ексслідчий ФБР Вінц Пенкок, який відігравав ключову роль у розслідуванні. "Однак наша теорія має імовірність більш як у 85 відсотків", - зазначив член комісії в інтерв'ю Deutschlandfunk.

За словами Пенкока, метою розслідування було не висунути комусь звинувачення, а розгадати історичну загадку щодо того, хто ж видав Гестапо сім'ю Франк. Після цієї зради нацисти депортували Франків до концентраційного табору Аушвіц, 30 жовтня 1944 року Анне та її сестра Марго були переправлені до Берген-Бельзена. Того ж року Анна Франк була вбита. З цілої сім'ї вижив лише батько Отто Франк.

Схованка у Нідерландах

Щоденник Анни Франк знайшла і зберегла секретарка Отто Франка Міп Ґіз. Після війни вона передала його батькові Анни. Отто Франк до кінця життя присвятив всі сили тому, щоби донести світу долю його загиблої сім'ї та надрукувати щоденник доньки. Вперше нотатки єврейської дівчини, яка переховувалася від нацистів, вийшли друком 1946 року нідерландською мовою під заголовком "Het Achterhuis". Перший німецький переклад побачив світ 1950 року. Десятьма роками пізніше у всьому світі вже вийшли друком понад 3,5 мільйона екземплярів. Донині щоденник Анни Франк є однією з книг з найбільшим глобальним накладом.

Анна Франк: зраджена, депортована та всесвітньо відома Рятуючись від нацистів У 1933 році єврейська дівчинка Анна Франк (Anne Frank) разом з родиною, рятуючись від переслідувань нацистів, змушена була втекти з Німеччини до Нідерландів. Під час Другої світової війни, коли німці окупували Нідерланди, вона з родиною впродовж двох років жила в таємному сховищі одного з будинків в Амстердамі. Але їх хтось зрадив. 4 серпня 1944-го родину Франк депортували в "Освенцім".

Анна Франк: зраджена, депортована та всесвітньо відома Родинні зв'язки У Анни Франк (перший ряд ліворуч) була сестра Марґот (другий ряд праворуч). Марґот була на три з половиною роки старша за неї. Їхній батько, Отто Франк (Otto Frank), зробив це фото під час святкування восьмого дня народження Марґот у лютому 1934 року, коли сім'я вже жила у вигнанні в Нідерландах.

Анна Франк: зраджена, депортована та всесвітньо відома Сховище в Амстердамі Батько Анни зміг заснувати в Амстердамі свою фірму. Офіс розташовувався в цьому будинку. У задній частині будівлі Отто облаштував таємну схованку для своєї сім'ї та ще чотирьох людей, де вони жили з 1942 до 1944 року. Саме в цьому сховищі Анна Франк написала свій щоденник, який зробив її відомою на весь світ. На жаль, уже після смерті. У цьому будинку із 1960 року розміщується музей Анни Франк.

Анна Франк: зраджена, депортована та всесвітньо відома Щоденник - найкращий друг З самого початку Анна робила записи у щоденнику майже щодня. Він став для неї свого роду другом. У ньому вона зверталася до уявної подруги, яку називала Кітті. Життя, яке вела дівчинка тепер, кардинально відрізнялось від її попереднього, безтурботного існування. "Найбільше мені подобається те, що я можу принаймні занотувати, що я думаю і відчуваю, інакше я б точно задихнулася", - писала вона.

Анна Франк: зраджена, депортована та всесвітньо відома Смерть у Берген-Бельзені Анна Франк та її сестру з Аушвіца перевезли в Берген-Бельзен 30 жовтня 1944 року. У цьому концентраційному таборі загинуло понад 70 тисяч людей. Після звільнення табору під наглядом британських солдатів жертв нацистського терору поховали в братських могилах. Анна Франк і її сестра Маргот померли в таборі від тифу в березні 1945 року. Анні на той час було лише 15 років.

Анна Франк: зраджена, депортована та всесвітньо відома Пам'ятник Анні Надгробний камінь над могилою Анни також стоїть у Берген-Бельзені. Ця єврейська дівчина з Франкфурта-на-Майні уявляла своє життя інакше. "Я не хочу марно прожити своє життя, як більшість людей… Я хочу принести радість і користь людям, які живуть навколо і навіть не знають мене. Я хочу продовжувати жити навіть після моєї смерті", - так 5 квітня 1944 року писала вона в своїх записах.

Анна Франк: зраджена, депортована та всесвітньо відома Відома завдяки своєму щоденнику Дівчина мріяла стати відомою журналісткою чи письменницею. Але слава прийшла до неї вже після смерті, завдяки записам у щоденнику. Батько, який єдиний пережив нацистський терор, посприяв його публікації у липні 1947 року. Зараз "Щоденник Анни Франк" перекладено понад 60-ма мовами Українська версія записів вперше з'явилася у 1995 році. Анна Франк стала символом жертв нацистської диктатури. Автор: Івета Ондрускова, Вікторія Борисюк

