 Анну Франк видав нотаріус-єврей? | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 18.01.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

Анну Франк видав нотаріус-єврей?

Звідки нацисти дізналися про схованку Анни Франк в Амстердамі? Схоже, дослідникам вдалося знайти розгадку. У цьому допоміг анонімний лист.

Анна Франк

Анна Франк була депортована до концтабору після того, як нацисти виявили схованку її сім'ї в Амстердамі

Команда з 30 експертів працювала протягом п'яти років. Тепер дослідники заявляють, що, ймовірно, знайшли відповідь на питання, хто 1944 року видав сім'ю Анни Франк. Як повідомляють нідерландські ЗМІ з посиланням на результати роботи експертної комісії, список зі схованками євреїв в Амстердамі передав Гестапо нотаріус єврейського походження Арнольд ван ден Берг. У такий спосіб, вважають дослідники, він сподівався врятувати від депортації власну родину. У цьому списку було і потаємне помешкання сім'ї Франк на вулиці Прінсенграхт.

Допоміг анонімний лист

Головним доказом на користь цієї теорії є копія анонімного листа, якого 1946 року отримав батько Анни Отто Франк. У ньому згадувалося ім'я нотаріуса. Цей слід вже був відомий історикам, однак дослідники досі ніколи ретельно його не перевіряли. Нотаріус Арнольд був членом Ради євреїв, створеної нацистами, так званого "юденрату". Це на певному етапі захищало його від депортації. Завдяки цьому в Арнольда було багато зв'язків. Однак 1944 року Арнольд втратив "недоторканність" і боявся, що його з родиною, як і інших євреїв, вивезуть до концтабору. Історики припускають, що страх смерті і відчай змусили його зрадити інших євреїв. В Арнольда була дружина і троє дітей.

Будинок, де переховувалася сім'я Франк, сьогодні є одним з найбільш відвідуваних музеїв Амстердама

Будинок, де переховувалася сім'я Франк, сьогодні є одним з найбільш відвідуваних музеїв Амстердама

Розв'язання історичної загадки

Відтоді минуло 77 років і сьогодні немає можливості зі 100-відсотковою впевненістю назвати того, хто видав сім'ю Франк та інших євреїв нацистам, каже ексслідчий ФБР Вінц Пенкок, який відігравав ключову роль у розслідуванні. "Однак наша теорія має імовірність більш як у 85 відсотків", - зазначив член комісії в інтерв'ю Deutschlandfunk.

За словами Пенкока, метою розслідування було не висунути комусь звинувачення, а розгадати історичну загадку щодо того, хто ж видав Гестапо сім'ю Франк. Після цієї зради нацисти депортували Франків до концентраційного табору Аушвіц, 30 жовтня 1944 року Анне та її сестра Марго були переправлені до Берген-Бельзена. Того ж року Анна Франк була вбита. З цілої сім'ї вижив лише батько Отто Франк.

Схованка у Нідерландах

Щоденник Анни Франк знайшла і зберегла секретарка Отто Франка Міп Ґіз. Після війни вона передала його батькові Анни. Отто Франк до кінця життя присвятив всі сили тому, щоби донести світу долю його загиблої сім'ї та надрукувати щоденник доньки. Вперше нотатки єврейської дівчини, яка переховувалася від нацистів, вийшли друком 1946 року нідерландською мовою під заголовком "Het Achterhuis". Перший німецький переклад побачив світ 1950 року. Десятьма роками пізніше у всьому світі вже вийшли друком понад 3,5 мільйона екземплярів. Донині щоденник Анни Франк є однією з книг з найбільшим глобальним накладом.

  • Анна Франк

    Анна Франк: зраджена, депортована та всесвітньо відома

    Рятуючись від нацистів

    У 1933 році єврейська дівчинка Анна Франк (Anne Frank) разом з родиною, рятуючись від переслідувань нацистів, змушена була втекти з Німеччини до Нідерландів. Під час Другої світової війни, коли німці окупували Нідерланди, вона з родиною впродовж двох років жила в таємному сховищі одного з будинків в Амстердамі. Але їх хтось зрадив. 4 серпня 1944-го родину Франк депортували в "Освенцім".

  • Анна Франк зі своєю сестрою

    Анна Франк: зраджена, депортована та всесвітньо відома

    Родинні зв'язки

    У Анни Франк (перший ряд ліворуч) була сестра Марґот (другий ряд праворуч). Марґот була на три з половиною роки старша за неї. Їхній батько, Отто Франк (Otto Frank), зробив це фото під час святкування восьмого дня народження Марґот у лютому 1934 року, коли сім'я вже жила у вигнанні в Нідерландах.

  • Будинок-музей Анни Франк у Амстердамі

    Анна Франк: зраджена, депортована та всесвітньо відома

    Сховище в Амстердамі

    Батько Анни зміг заснувати в Амстердамі свою фірму. Офіс розташовувався в цьому будинку. У задній частині будівлі Отто облаштував таємну схованку для своєї сім'ї та ще чотирьох людей, де вони жили з 1942 до 1944 року. Саме в цьому сховищі Анна Франк написала свій щоденник, який зробив її відомою на весь світ. На жаль, уже після смерті. У цьому будинку із 1960 року розміщується музей Анни Франк.

  • Щоденник Анни Франк

    Анна Франк: зраджена, депортована та всесвітньо відома

    Щоденник - найкращий друг

    З самого початку Анна робила записи у щоденнику майже щодня. Він став для неї свого роду другом. У ньому вона зверталася до уявної подруги, яку називала Кітті. Життя, яке вела дівчинка тепер, кардинально відрізнялось від її попереднього, безтурботного існування. "Найбільше мені подобається те, що я можу принаймні занотувати, що я думаю і відчуваю, інакше я б точно задихнулася", - писала вона.

  • Смерть у Берген-Бельзені

    Анна Франк: зраджена, депортована та всесвітньо відома

    Смерть у Берген-Бельзені

    Анна Франк та її сестру з Аушвіца перевезли в Берген-Бельзен 30 жовтня 1944 року. У цьому концентраційному таборі загинуло понад 70 тисяч людей. Після звільнення табору під наглядом британських солдатів жертв нацистського терору поховали в братських могилах. Анна Франк і її сестра Маргот померли в таборі від тифу в березні 1945 року. Анні на той час було лише 15 років.

  • Надгробок над могилою Анни та Маргот Франк

    Анна Франк: зраджена, депортована та всесвітньо відома

    Пам'ятник Анні

    Надгробний камінь над могилою Анни також стоїть у Берген-Бельзені. Ця єврейська дівчина з Франкфурта-на-Майні уявляла своє життя інакше. "Я не хочу марно прожити своє життя, як більшість людей… Я хочу принести радість і користь людям, які живуть навколо і навіть не знають мене. Я хочу продовжувати жити навіть після моєї смерті", - так 5 квітня 1944 року писала вона в своїх записах.

  • Shelf with books on Anne Frank in the state library of Pirna in Saxony, Germany.

    Анна Франк: зраджена, депортована та всесвітньо відома

    Відома завдяки своєму щоденнику

    Дівчина мріяла стати відомою журналісткою чи письменницею. Але слава прийшла до неї вже після смерті, завдяки записам у щоденнику. Батько, який єдиний пережив нацистський терор, посприяв його публікації у липні 1947 року. Зараз "Щоденник Анни Франк" перекладено понад 60-ма мовами Українська версія записів вперше з'явилася у 1995 році. Анна Франк стала символом жертв нацистської диктатури.

    Автор: Івета Ондрускова, Вікторія Борисюк


Дивитись відео 03:43

Перший "камінь спотикання" в Києві (30.09.2021)

DW.COM

У Німеччині видали комікс на основі історії Анни Франк

Автори намагалися показати історію сім'ї Франк через призму людяності та сімейних відносин. Художньо графічний роман нагадує стилістику 1930-х років.  

Історія Анни Франк як комп'ютерна гра

Доля єврейської дівчинки Анни Франк є репрезентативною для мільйонів людських трагедій, спричинених нацистами. Німецький гейм-дизайнер на підставі історичного матеріалу розробив комп'ютерну гру.  

Реклама

Відео

Якою має бути сексуальна освіта?

Молоді європейці поговорили з DW на тему сексуальної освіти. Їхні історії різні, але висновок можна зробити один...  

"Тітонька на скейті"

Орбі Рой почала кататися на скейтборді, коли їй було за 40. Вона хоче надихнути інших не зважати на вікові стереотипи.  

Фотогалерея

Різдвяний ринок у Цюриху, Швейцарія

Різдвяні вогні у містах Європи

По всій Європі різдвяні вогники осяюють вулиці. У добірці DW - дев'ять міст у святковому настрої. І одна несподіванку.  