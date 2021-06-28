 На тлі пандемії в Німеччині побільшало проявів антисемітизму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2021

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Новини

На тлі пандемії в Німеччині побільшало проявів антисемітизму

Понад чверть інцидентів на ґрунті антисемітизму в Німеччині у 2020 році були прямо пов'язаними з пандемією COVID-19.

Чоловік у ярмулці під час мітингу проти антисемітизму у Лейпцизі

Чоловік у ярмулці під час мітингу проти антисемітизму у Лейпцизі

У 2020 році в Німеччині було зареєстровано 1909 інцидентів на ґрунті антисемітизму. Такі дані містяться в щорічному звіті Федерального об'єднання центрів вивчення та збору інформації про антисемітизм (RIAS), представленому в понеділок, 28 червня, в Берліні.

При цьому, згідно з документом, понад чверть усіх зареєстрованих випадків (489) були безпосередньо пов'язані з пандемією COVID-19. RIAS відносить до них образи та інші матеріали антисемітського змісту, які поширювалися на мітингах проти коронавірусних обмежень, зокрема в промовах учасників акцій або на плакатах і транспарантах.

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Число нападів на євреїв знизилося

Загалом, зазначають дослідники, число випадків образливої ​​поведінки антисемітського характеру зросло в порівнянні з попереднім роком - їх найбільше серед усіх зафіксованих інцидентів (1449). Натомість кількість зафіксованих випадків насильницьких нападів на євреїв знизилася зі 109 до 96, а число погроз - з 58 до 39.

"Більш ніж у половині випадків (52 відсотки) не вдалося встановити їхнє політико-ідеологічне підґрунтя", - зазначив член федерального правління RIAS Беньямін Штайніц (Benjamin Steinitz), цитує інформагенція dpa. Однак приблизно чверть всіх інцидентів (479) можна віднести до крайньо-правого, правопопулістського спектру, і майже вдвічі менше (247) були пов'язані з конспірологічними теоріями.

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