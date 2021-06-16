"Антисемітизм для початківців": яка мета цієї виставки в Берліні?

У гості до подружньої пари прийшла їхня приятелька, вони сидять на канапі у вітальні, п'ють вино і приємно проводять час у невимушеній атмосфері. Над головою в господаря хмарка з текстом: "Щоб потім нам не було чим дорікнути, ми вже сховали єврея у підвалі".

Малюнок німецького карикатуриста тижневика Stern Тіля Метте (Til Mette) викликає у глядачів змішані почуття: з одного боку - смішно, з іншого боку - шокує. Метте - один з учасників виставки "Антисемітизм для початківців", яка відкрилася в середу, 16 червня, в берлінському Музеї комунікацій. На ній представлені карикатури й сатиричні тексти, опубліковані в однойменній антології видавництва Ariella Verlag, що висміюють антисемітизм у повсякденному житті.

"Щоб потім нам не було чим дорікнути, ми вже сховали єврея у підвалі"

Об'єкти виставки - це щось на кшталт "фотографічних знімків проявів антисемітизму в нашому суспільстві, пропущених крізь призму гумору", каже ініціаторка виставки, видавчиня Мір'ям Гальберштам (Myriam Halberstam). Напади на синагоги, атаки на тих, хто носить кіпу, образи і заклики до ненависті в інтернеті... Буквально минулого тижня хтось намалював свастику на сувої Тори в молильній кімнаті в аеропорту Франкфурта-на-Майні - антисемітизм у Німеччині став страхітливо актуальною темою.

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На складну тему в легкій формі

Сміх не тільки нівелює страх, його сутність - це перемога людини над злом, впевнені організатори виставки. "Виставка не покликана налякати, вона має струсонути суспільство, розбурхати його і разом з тим стати приводом для роздумів. Я розглядаю її як освітню роботу, мета якої - спонукати відвідувачів через сміх задуматися про свою власну позицію з цього питання", - пояснює Гальберштам.

"Гей ти, єврею!" - "Якщо так, тоді я все ж стрибну «бомбочкою»"

Окрім карикатур Тіля Метте на виставці представлені малюнки Сема Гросса з журналу The New Yorker. Серед авторів сатиричних текстів - популярний німецький письменник Владімір Камінер (Wladimir Kaminer) і режисерка й публіцистка Адріана Альтарас (Adriana Altaras).

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Сміх нівелює страх і дає силу беззахисним

"Для переважної більшості суспільства антисемітизм - це щось неприємне. Для нас, євреїв, це отрута, яка просочується в кожну пору нашого життя, - каже ініціаторка виставки Мір'ям Гальберштам. - Ти постійно ставиш собі питання: чи можу я піти на акцію протесту на підтримку Ізраїлю? Чи можу я без страху носити зірку Давида?" Вона констатує, що через 80 років після Голокосту антисемітизм, як і раніше, залишається актуальною проблемою, а під час пандемії COVID-19 його прояви стали ще частішими.

Ця тема представлена, зокрема, на одному з малюнків Мір'ям Вурстер (Miriam Wurster). Карикатура зображує двох сусідів, які зустрілися на сходовій клітці. Один заспокійливо каже іншому: "Шалом, пане Мандельбаум, я просто хотів сказати вам, що не вірю, що за вірусом стоять євреї. Цього разу це були китайці".

"Єврейський гумор демократичний, він висміює кривдників і намагається дати силу беззахисним у важких ситуаціях, - пояснює Мір'ям Гальберштам. - Він не потішається над жертвами, а намагається дати силу беззахисним у важких ситуаціях". Чи можна сміятися над антисемітизмом? "Звичайно, можна. При цьому неважливо, єврей ти чи ні", - впевнена ініціаторка заходу.

Виставка "Антисемітизм для початківців" проходить у рамках тематичного року "1700 років єврейського життя в Німеччині". У Берліні вона триватиме до 1 серпня, потім її можна буде побачити в Ерфурті та Вісбадені. Спонсором виставки виступило міністерство внутрішніх справ ФРН.