"Антисемітизм для початківців": яка мета цієї виставки в Берліні?
Чи можна сміятися над антисемітизмом? Звичайно, можна, переконані організатори виставки в Музеї комунікацій у Берліні. Карикатури й сатиричні тексти висміюють прояви ненависті до євреїв і дають привід для роздумів.
"Шалом, пане Мандельбаум, я просто хотів сказати вам, що не вірю, що за вірусом стоять євреї. Цього разу це були китайці"
У гості до подружньої пари прийшла їхня приятелька, вони сидять на канапі у вітальні, п'ють вино і приємно проводять час у невимушеній атмосфері. Над головою в господаря хмарка з текстом: "Щоб потім нам не було чим дорікнути, ми вже сховали єврея у підвалі".
Малюнок німецького карикатуриста тижневика Stern Тіля Метте (Til Mette) викликає у глядачів змішані почуття: з одного боку - смішно, з іншого боку - шокує. Метте - один з учасників виставки "Антисемітизм для початківців", яка відкрилася в середу, 16 червня, в берлінському Музеї комунікацій. На ній представлені карикатури й сатиричні тексти, опубліковані в однойменній антології видавництва Ariella Verlag, що висміюють антисемітизм у повсякденному житті.
"Щоб потім нам не було чим дорікнути, ми вже сховали єврея у підвалі"
Об'єкти виставки - це щось на кшталт "фотографічних знімків проявів антисемітизму в нашому суспільстві, пропущених крізь призму гумору", каже ініціаторка виставки, видавчиня Мір'ям Гальберштам (Myriam Halberstam). Напади на синагоги, атаки на тих, хто носить кіпу, образи і заклики до ненависті в інтернеті... Буквально минулого тижня хтось намалював свастику на сувої Тори в молильній кімнаті в аеропорту Франкфурта-на-Майні - антисемітизм у Німеччині став страхітливо актуальною темою.
Сміх не тільки нівелює страх, його сутність - це перемога людини над злом, впевнені організатори виставки. "Виставка не покликана налякати, вона має струсонути суспільство, розбурхати його і разом з тим стати приводом для роздумів. Я розглядаю її як освітню роботу, мета якої - спонукати відвідувачів через сміх задуматися про свою власну позицію з цього питання", - пояснює Гальберштам.
"Гей ти, єврею!" - "Якщо так, тоді я все ж стрибну «бомбочкою»"
Окрім карикатур Тіля Метте на виставці представлені малюнки Сема Гросса з журналу The New Yorker. Серед авторів сатиричних текстів - популярний німецький письменник Владімір Камінер (Wladimir Kaminer) і режисерка й публіцистка Адріана Альтарас (Adriana Altaras).
"Для переважної більшості суспільства антисемітизм - це щось неприємне. Для нас, євреїв, це отрута, яка просочується в кожну пору нашого життя, - каже ініціаторка виставки Мір'ям Гальберштам. - Ти постійно ставиш собі питання: чи можу я піти на акцію протесту на підтримку Ізраїлю? Чи можу я без страху носити зірку Давида?" Вона констатує, що через 80 років після Голокосту антисемітизм, як і раніше, залишається актуальною проблемою, а під час пандемії COVID-19 його прояви стали ще частішими.
Ця тема представлена, зокрема, на одному з малюнків Мір'ям Вурстер (Miriam Wurster). Карикатура зображує двох сусідів, які зустрілися на сходовій клітці. Один заспокійливо каже іншому: "Шалом, пане Мандельбаум, я просто хотів сказати вам, що не вірю, що за вірусом стоять євреї. Цього разу це були китайці".
"Єврейський гумор демократичний, він висміює кривдників і намагається дати силу беззахисним у важких ситуаціях, - пояснює Мір'ям Гальберштам. - Він не потішається над жертвами, а намагається дати силу беззахисним у важких ситуаціях". Чи можна сміятися над антисемітизмом? "Звичайно, можна. При цьому неважливо, єврей ти чи ні", - впевнена ініціаторка заходу.
Виставка "Антисемітизм для початківців" проходить у рамках тематичного року "1700 років єврейського життя в Німеччині". У Берліні вона триватиме до 1 серпня, потім її можна буде побачити в Ерфурті та Вісбадені. Спонсором виставки виступило міністерство внутрішніх справ ФРН.
"Уся правда" про євреїв
30 питань - жодної відповіді
"Те, що ви вже давно хотіли дізнатися про євреїв" - таким є підзаголовок нової виставки "Уся правда" у Єврейському музеї в Берліні. Проте це збиває з пантелику, адже справжніх відповідей тут узагалі немає. Натомість є гумористичні та провокативні запитання, яким протиставляються інсталяції з текстів, цитати та об'єкти.
"Уся правда" про євреїв
Як розпізнати єврея?
"Летючі" кіпи - на початку виставки відвідувачі проходять через інсталяцію з 70 єврейських головних уборів. Деякі з них ортодоксальні й використовуються як символи релігійної ідентифікації. Інші ж - комерційні або гумористичні, прикрашені зіркою Mercedes'а або персонажами з комп'ютерної гри Angry Birds, як ознаки ширшої приналежності поряд із релігійною.
"Уся правда" про євреїв
Єврей чи ні?
На запитання "Хто такий єврей?" тодішній ізраїльський прем'єр-міністр Давид Бен-Гуріон свого часу відповів: "Для мене євреєм є кожен, достатньо шалений для того, аби самому себе так назвати". На прикладі дванадцяти портретів історичних та сучасних знаменитостей відвідувачі можуть вгадувати - єврей чи ні? Підказки дають тексти та цитати на зворотному боці або підвішені фотографії.
"Уся правда" про євреїв
Що стається із записочками у Стіні плачу?
Сотні маленьких записочок із молитвами щодня засовуються у щілини Стіни плачу в Єрусалимі - на івриті у розмовному варіанті званою "Котель". Це символ єднання з Богом. Проте деколи потрібно розчищати місце для нових молитов, як видно на цьому фотоколажі. Папірці ж потім закопують на Оливковій горі. Не турбуйтеся: єднання з Богом все одно триватиме вічно.
"Уся правда" про євреїв
Чи можна жартувати про Голокост?
Це відвідувачі мають вирішити самостійно. Вас обурюють показані шматки з американського комедійного серіалу або жарти німецького коміка Олівера Полака? Чи вам це здається смішним? На стіні у великому форматі комікс Дейва МакЕльфатрика про те, як важко залицятися до дівчинки з концтабору.
"Уся правда" про євреїв
Німеччина має особливе ставлення до Ізраїлю?
Відвідувачі поринають у різноманіття німецько-ізраїльських стосунків: дипломатичний подарунок для федерального президента ФРН Йоахіма Ґаука лежить біля фартуха і рецепта дерунів від Тома Франца, котрий переміг у популярній ізраїльській теледуелі кухарів і таким чином став найвідомішим німцем Ізраїлю.
"Уся правда" про євреїв
Державна компенсація
На звороті вітрин, присвячених особливим відносинам між обома країнами, історично важливий експонат: оригінал Люксембурзьких договорів, підписаних у 1952 році Конрадом Аденауером і Моше Шаретом. У них Німеччина зобов'язалася виплатити компенсацію єврейським жертвам націонал-соціалізму - у розмірі трьох мільярдів німецьких марок.
"Уся правда" про євреїв
Чи забобонні євреї?
Об'єкти на керамічних плитках символізують забобони, відомі й багатьох неєвреям: чорна кішка, чотирилиста конюшина, підкова або містичне число сім. Інсталяцію Міхала Адлер-Шалева доповнює цитата скрипаля й композитора Карла Ґольдмарка (1830-1915): "Цивілізовані люди легко втрачають релігію, проте їхні забобони - рідко".
"Уся правда" про євреїв
Чи є ще євреї в Німеччині?
Звісно! Доказом послужить живий експонат "Євреї у вітринах". Тут сидить єврей і відповідає запитання відвідувачів. Таким провокаційним чином виставка відповідає на головний закид до єврейських музеїв у тому, що вони використовують євреїв як виставкові об'єкти. Та водночас вона пропонує багатьом неєврейським відвідувачам можливість уперше поговорити з євреєм.
"Уся правда" про євреїв
Чому для євреїв таким важливим є обрізання?
Для одних це варварське порушення прав людини, для інших - безневинний релігійний ритуал. Обрізання хлопчиків недавно перебувало під пильною увагою громадськості в Німеччині - після того, як один німецький земельний суд прирівняв його до завдавання тілесного ушкодження. Унаслідок цього з'явилися протести - у вигляді значків та футболок із написами "Ми обрізані".
"Уся правда" про євреїв
Євреї особливі…?
Про євреїв багато різного розповідають. Тут же відвідувачі виставки мають самі вирішувати, які стереотипи найбільше відповідають їхнім власним упередженням. За допомогою монет, розданих їм разом із вхідними квитками, вони можуть визначити, чи вважають євреїв особливо підприємливими, впливовими, розумними або красивими.