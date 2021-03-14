У Німеччині побільшало політично мотивованих злочинів

У 2020 році кількість політично мотивованих злочинів у Німеччині зросла на 8,5 відсотка у порівнянні з попереднім роком. Про це йдеться в доповіді Федерального відомства з кримінальних справ (BKA), представленої на пресконференції в Берліні у вівторок, 4 травня. Згідно з цими даними, 2020 року в ФРН було зафіксовано 44 692 таких злочини.

При цьому більш ніж половину з них становили правоекстремістські правопорушення - їх зафіксовано 23 604, що стало максимальним показником за останні майже 20 років. На презентації доповіді міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) назвав правий екстремізм найбільшою загрозою для внутрішньої безпеки країни.

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Більше насильства та антисемітизму

Водночас кількість політично мотивованих злочинів з застосуванням насильства зросла майже на 19 відсотків - до 3365 випадків, що приблизно дорівнює показнику 2018 року.

У 2020 році було також зафіксовано 2351 правопорушення на ґрунті антисемітизму, що на 300 більше, ніж роком раніше.

Що стосується лівоекстремістських правопорушень з застосуванням насильства, то їхня кількість зросла приблизно на 45 відсотків - до 1526 випадків.

Частина злочинів пов'язана з пандемією COVID-19

Згідно з доповіддю, 3599 політично мотивованих злочинів, скоєних у 2020 році, були пов'язані з пандемією COVID-19. Йдеться, наприклад, про завдання тілесних ушкоджень, порушення карантинних правил і поширення неправдивої інформації.