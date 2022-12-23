Сказав "війна": Путіна в РФ вимагають покарати за "фейки"

Депутат із Санкт-Петербурга вимагає притягнути за статтею про "фейки" до відповідальності президента РФ Володимира Путіна, який назвав війну проти України війною, а не "спеціальною військовою операцією".

Генеральному прокурору та міністру внутрішніх справ РФ направили звернення з проханням притягнути до відповідальності президента Володимира Путіна за статтею про розповсюдження "фейків" щодо дій російської армії за те, що він назвав війну Росії проти України саме війною, а не так званою "спеціальною військовою операцією" (СВО).

Звернення спрямував 22 грудня Микита Юферєв - депутат муніципального утворення Санкт-Петербурга "Смольнінське", яке у вересні суд постановив розпустити за заклики до відставки Путіна.

"Путін назвав війну війною: "Наша мета - закінчити цю війну". Але указу про завершення СВО не було, війну не оголошували. За такі слова про війну засудили вже кілька тисяч людей. Направив звернення до органів, щоби Путіна притягнули за поширення фейків про армію", - написав Юферєв у Twitter.

Путін вжив слово "війна" 22 грудня на брифінгу після участі в засіданні державної ради з питань молодіжної політики . "Наша мета - не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну. Ми цього прагнемо і будемо прагнути", - сказав він. До цього Путін публічно називав війну проти України СВО.

Кримінальні справи за "дискредитацію" армії РФ

За статтями про "фейки" та "дискредитацію" армії РФ у Росії масово порушують кримінальні справи.

Наприклад, 8 липня в Москві муніципального депутата Красносільського району Олексія Горінова засудили до семи років колонії загального режиму за статтею про "фейки". За версією слідства, політик під час засідання Ради депутатів допустив низку висловлювань, "що містять дані про збройні сили РФ, які не відповідають дійсності". Горінов, зокрема, назвав СВО війною та говорив про загибель українських дітей внаслідок дій російських солдатів.