Заклик до відставки Путіна: суд РФ дозволив розпустити раду

Прокуратура Санкт-Петербурга вимагала розпустити місцеву раду "Смольнінське" ще в 2021 році, але суд задовольнив клопотання лише після звернення депутатів із закликом до відставки Володимира Путіна.

Смольнінський районний суд Санкт-Петербурга задовольнив вимогу прокуратури міста щодо розпуску депутатів ради муніципального утворення "Смольнінське", які звернулися до Державної думи РФ із закликом звинуватити президента РФ Володимира Путіна в державній зраді через розв'язання війни в Україні, щоби усунути його з посади. Про це повідомили 13 вересня російські ЗМІ.

"Рішення дає можливість губернатору розпустити муніципальну раду. Але ми оскаржуватимемо його. Це ще затягнеться", - сказав депутат ради Микита Юферєв виданню "Фонтанка".

Прокуратура звернулася до суду ще в липні 2021 року, коли рада нібито не могла працювати протягом трьох місяців через хворобу її очільника, але справа "зрушила з мертвої точки" тільки після ухвалення депутатами звернення до Держдуми щодо відставки Путіна.

Не єдине звернення щодо відставки Путіна

Наступного дня після звернення санкт-петербурзьких депутатів рада муніципального округу Москви "Ломоносівський" закликала Путіна піти у відставку. Депутати зазначили, що погляди президента РФ і його модель управління "безнадійно застаріли й перешкоджають розвитку Росії та її людського потенціалу", через що попросили Путіна "звільнити себе з посади".

Згодом 19 муніципальних депутатів округів Москви, Санкт-Петербурга та Колпіно виступили зі спільною публічною заявою, вимагаючи відставки Путіна.

Авторів першого звернення з ради "Смольнінське" викликала поліція, де на них склали протоколи про "дискредитацію армії" РФ та оштрафували за цією статтею.

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Кримінальні справи за "дискредитацію" армії РФ

8 липня в Москві муніципального депутата Красносільського району ОРлексія Горінова засудили до семи років колонії загального режиму за статтею про "фейки". За версією слідства, політик під час засідання ради депутатів допустив низку висловлювань, "що містять дані про збройні сили РФ, які не відповідають дійсності". Горінов, зокрема, назвав так звану "спеціальну операцію" в Україні війною та говорив про загибель українських дітей.

Тим часом лідер Комуністичної партії РФ Геннадій Зюганов, виступаючи на засіданні Держдуми 13 вересня також публічно заявив, що "спецоперація" в Україні переросла у війну. "Чим спеціальна військова операція відрізняється від війни? Військову операцію ви можете припинити будь-якої миті. Війну ви припинити не можете, вона закінчується або перемогою, або поразкою. Я вас підводжу до думки, що йде війна, і програти її ми не маємо права. Зараз не панікувати. Потрібна повна мобілізація країни, потрібні зовсім інші закони", - сказав він. Інформації про його викликів до поліції не було.