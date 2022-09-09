Заклик до відставки Путіна: депутатів РФ викликала поліція

Депутатам ради муніципальної освіти "Смольнінське" Санкт-Петербурга, яка закликала Державну думу РФ відправити президента Росії Володимира Путіна у відставку, прийшли виклики в поліцію - для складання протоколу про адміністративне правопорушення, що полягає у "дискредитації" армії. Про це DW повідомив Микита Юферєв, один із муніципальних депутатів, які підтримали ініціативу.

Депутат каже, що отримав SMS-повідомлення, згідно з яким вранці 9 вересня має з'явитися до місцевого відділу поліції. За його словами, аналогічне повідомлення надійшло всім депутатам ради, "навіть тим, хто утримався під час голосування".

Депутати закликали звинуватити Путіна в держзраді

7 вересня на засідання ради МО "Смольнінське" винесли проєкт звернення до Держдуми з закликом звинуватити Путіна в державній зраді через розв'язання війни в Україні, щоби усунути його з посади. Документ підготував депутат Дмитро Палюга. 10 з 20 членів були відсутні на голосуванні, але присутніх було достатньо для кворуму. Семеро з них проголосували "за".

У листі йдеться, що на війні знищують боєздатні підрозділи російської армії, "гинуть та стають інвалідами молоді працездатні громадяни", а від наслідків страждає російська економіка. Також депутати звертають увагу, що внаслідок дій Путіна НАТО розширюється за рахунок приєднання Швеції та Фінляндії. Крім того, зазначається, що однією з цілей війни Путін оголошував "демілітаризацію" України, але "досягнув зворотного ефекту", оскільки з 24 лютого українська армія отримала від Заходу нових сучасних озброєнь на 38 мільярдів доларів.

"Чимала кількість зрадників" РФ

Юферєв наголошує, що звернення не було спонтанним. За його словами, 24 лютого він із кількома іншими депутатами різних муніципалітетів подав заявку на проведення мітингу проти війни в Україні, але міська влада його не погодила. 2 березня жителів Санкт-Петербурга запросили на відкрите засідання ради, де погодили звернення до Путіна про необхідність припинити війну, але відповіді з Кремля не отримали.

"Ми розуміємо, що вони, швидше за все, нам не дадуть відповідь(...) Це скоріше звернення до росіян, які перебувають тут, у Росії, і які так само переживають за те, що відбувається. Щоразу ми намагаємося їм показати, що вони не одні, що ми теж тут є, що нас багато - людей, які проти того, що відбувається. Це не "мала кількість зрадників", як каже пропаганда. Нас дуже багато", - сказав Юферєв DW.