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Володимир Путін
Володимир ПутінФото: Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Poo//AP/picture alliance / ASSOCIATED PRESS
ПолітикаРосійська Федерація

У РФ нове звернення місцевих депутатів щодо відставки Путіна

Ольга Лебедєва
2 год. тому

18 муніципальних депутатів Москви та Санкт-Петербурга назвали неприйнятними дії президента РФ і вимагають його відставки.

https://www.dw.com/uk/u-rosii-zavilosa-nove-zvernenna-miscevih-deputativ-sodo-vidstavki-putina/a-63093318

Муніципальні депутати 18 округів Москви, Санкт-Петербурга та Колпіно виступили зі спільною публічною заявою, вимагаючи відставки президента РФ Володимира Путіна. Звернення опублікувала у понеділок, 12 вересня, в Twitter депутатка петербурзького муніципального округу "Семенівський" Ксенія Торстрем.

"Ми, муніципальні депутати Росії, вважаємо, що дії президента В. В. Путіна завдають шкоди майбутньому Росії та її громадянам. Вимагаємо відставки Володимира Путіна з посади президента РФ!" - йдеться у тексті звернення. Торстрем наголосила, що "текст петиції лаконічний" і нікого не "дискредитує".

Підписи під ним поставили 11 депутатів з петербурзьких округів, 7 - з московських і один - з колпінського. Торстрем закликала інших місцевих депутатів приєднатися до заяви.

Не перший заклик до відставки Путіна

Схожі заяви муніципальних депутатів почали з'являтися ще минулого тижня.

7 вересня депутати муніципального утворення Санкт-Петербурга "Смольнінське" закликала Державну думу РФ відправити Путіна у відставку через державну зраду. Вони мотивували тим, що на війні в Україні знищують боєздатні підрозділи російської армії, гинуть та калічаться молоді працездатні громадяни, від наслідків страждає російська економіка, Україна "мілітаризується", а Організація Північноатлантичного договору (НАТО) розширюється. На депутатів, які проголосували за звернення склали протоколи про "дискредитацію" армії РФ.

8 вересня рада депутатів московського муніципального округу "Ломоносівський" закликала Путіна піти у відставку. В опублікованому зверненні до президента РФ місцеві депутати писали, що змінність влади важлива для успішного розвитку країни, а у Путіна після другого строку все пішло не так: "подвоєння ВВП не сталося, мінімальна зарплата не виросла до заявлених показників, з Росії масово їдуть розумні та працездатні люди, обіцяної стабільності немає й близько".

"Риторика, яку використовуєте ви і ваші підлеглі, протягом тривалого часу була пронизана нетерпимістю та агресією, що зрештою фактично відкинуло нашу країну в епоху Холодної війни. Росію знову почали боятися та ненавидіти, ми знову загрожуємо всьому світу ядерною зброєю", - йдеться у зверненні. Депутати зазначили, що погляди Путіна та його модель управління "безнадійно застаріли і перешкоджають розвитку Росії та її людського потенціалу", через що попросили президента Росії "звільнити себе з посади". 

Як російська пропаганда бреше про війну - фактчек DW

 

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