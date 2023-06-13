Франція викрила масштабну російську дезінформаційну кампанію

Група зловмисників намагалася поширювати неправдиві, ворожі до України новини, видаючи їх за публікації провідних французьких ЗМІ. У Парижі вказують на російський слід.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила про викриття французькою владою масштабної російської дезінформаційної кампанії. Згідно зі зробленою в вівторок, 13 червня, заявою французької урядовиці, під час цієї дезінформаційної кампанії зловмисники намагалися поширювати неправдиві й ворожі до України новини, видаючи їх за публікації відомих французьких ЗМІ.

Читайте також: Влада Німеччини констатує зростання числа російських кібератак

За даними очільниці французького МЗС, жертвами операції стали щонайменше чотири французькі щоденні газети - Le Parisien, Le Figaro, Le Monde і 20 Minutes. Також були атаковані інші великі ЗМІ, зокрема німецькі, включно з такими виданнями як Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel і Bild. Крім того, за словами Катрін Колонни, міністерство закордонних справ Франції запобігло спробі створити фальшиву копію свого власного веб-сайту.

За кампанією стояли російські дипломати й культцентри

За словами Колонни, цю кампанію проводили "російські діячі", а "державні структури або структури, пов'язані з російською державою", працювали над посиленням її впливу. "Ця кампанія націлена, зокрема, на створення фальшивих веб-сторінок, що видають себе за національні ЗМІ та урядові сайти, а також на створення фальшивих акаунтів у соціальних мережах", - пояснила вона.

Читайте також: Російських хакерів підозрюють в атаці на "Євробачення-2022"

Колонна додала, що російські посольства і культурні центри "активно" брали участь у розкрутці цієї кампанії з дезінформації. "Ця кампанія є новою ілюстрацією гібридної стратегії, яку Росія проводить, щоб підірвати умови для мирних демократичних дебатів і, таким чином, підірвати наші демократичні інститути. Жодні спроби маніпуляцій не зупинять Францію від підтримки України перед обличчям російської агресії", - додала вона.

Майже ідентичні веб-сайти, але з фальшивими доменними іменами

У спецслужбах і правоохоронних органах Франції переконані, що російська кампанія з дезінформації містить такі методи, як створення фейкових статей на сторінці, практично ідентичній до офіційних сайтів медіа-організацій, але з іншими доменними іменами - приміром, .ltd замість .fr.

Читайте також: У Новій Зеландії скандал навколо проросійської пропаганди

Операція, викрита французькою владою, є "другою фазою" кампанії, що вперше стала відомою у 2022 році, "але з більш витонченими методами дій, спрямованими на те, щоб обійти контрзаходи і бути менш помітними", повідомило агенції AFP джерело в органах безпеки на умовах анонімності.

Ця так звана операція "Двійник" була задокументована у 2022 році організацією EU Disinfolab та Meta, материнською компанією Facebook. "Meta сподівалася, що її звіт покладе край цій операції. Але цього не сталося", - заявило джерело в органах безпеки.

"Дії, негідні постійного члена Радбезу ООН"

Французька міністерка різко засудила такі дії РФ. "Франція засуджує ці дії, негідні постійного члена Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй", - зазначила вона. "Французька влада тісно співпрацює зі своїми партнерами, щоб перемогти в гібридній війні, яку веде Росія", - додала урядовиця.

Читайте також: "Брехня у промислових масштабах": як Росія атакує ЄС

Франція вже кілька років б'є на сполох через ймовірні російські дезінформаційні кампанії у франкомовних регіонах Африки, особливо там, де діє російська приватна військова компанія (ПВК) "Вагнер", нагадує AFP.