Німецький завод Tesla зупинив роботу через підпал

Поліція веде розслідування за підозрою в підпалі опори ЛЕП. У частині Бранденбурга зникла електрика, зокрема на фабриці Tesla. Виробництво на заводі зупинено, співробітників евакуйовано.

Виробництво на єдиному в Європі заводі Тesla під Берліном було зупинено вранці у вівторок, 5 березня, через вимкнення електрики, співробітників підприємства евакуйовано. Проводиться розслідування за підозрою в підпалі, повідомили агентству dpa в місцевій поліції.

Як зазначає програма телеканала ARD Tagesschau, у Tesla не розраховують, що зможуть швидко відновити роботу.

За даними МВС Бранденбурга, невідомі підпалили окрему опору лінії електропередачі. Це призвело до збою в подачі електроенергії в населених пунктах округу Одер-Шпре в Бранденбурзі і на розташованому поблизу заводі виробника електромобілів Tesla.

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У МВС заявили про "підступний напад" на інфраструктуру

Міністр внутрішніх справ цієї федеральної землі Міхаель Штюбґен (Michael Stübgen) заявив про "підступний напад" на інфраструктуру електропостачання. Тисячі людей наразилися на небезпеку, підкреслив чиновник.

Подія може бути пов'язана з протестами екоактивістів: минулого тижня вони розбили табір у лісі поруч із заводом і під гаслом "Зупини Tesla" протестують проти розширення виробництва і вирубку лісу через це.

Відповідальність за напад взяли на себе ліві екстремісти

Невдовзі після пожежі місцева поліція отримала лист-зізнання. Відповідальність за підпал взяла на себе так звана група "Вулкан", яка класифікується як лівоекстремістська. Правоохоронці перевіряють достовірність інформації.

Учасники групи зокрема звинуватили Tesla в "екстремальних умовах експлуатації" і закликають до "повного закриття гігафабрики".

Групу вже підозрювали у підпалі лінії електропередач на будівельному майданчику Tesla у 2021 році. Тоді активісти звинуватили Tesla в тому, що компанія не є ані "зеленою", ані екологічною, ані соціальною.