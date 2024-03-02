Екоактивісти рятують німецький ліс від гігафабрики Tesla

Екоактивісти рятують німецький ліс від гігафабрики Tesla2 березня 2024 р.
Екологічні активісти, які протестують проти розширення виробництва американського виробника електромобілів Tesla біля Берліна, заявили, що планують окупувати ліс поблизу заводу на тиждень. "Чим довше триватиме окупація, тим краще", - заявила в п'ятницю, 1 березня, прессекретарка ініціативи "Стоп Тесла", цитує dpa. Активісти зайняли лісовий масив Ґрюнгайде під Берліном почалася пізно ввечері в середу. Протестувальники заявили, що підготувалися до більш тривалого, ніж очікувалося, перебування. У четвер близько 100 екологічних активістів, деякі з яких в масках, перебували в таборі, зводячи будиночки на деревах на висоті кількох метрів над землею, зазначає агенція.
Читайте також: Tesla і Volvo призупиняють автовиробництво через атаки хуситів у Червоному морі
100 гектарів лісу для розширення заводу Tesla
Учасники акції , яких підтримує місцева влада, хочуть запобігти вирубці лісу для розширення компанії Tesla. Виробник електромобілів хоче побудувати товарну станцію, склади і дитячий садок поруч з гігафабрикою площею 300 гектарів. Понад 100 гектарів лісу мають для цього звільнити. Поліція не бачить підстав для демонтажу наметового містечка в лісі, але продовжує стежити за подіями, що там відбуваються. Протест у сосновому лісі може тривати до 15 березня, згідно з рішенням поліції. "Ми відкриті до діалогу, але нас не витіснять з лісу", - заявив представник групи протестувальників. На 2 березня для підтримки протесту заплановані прогулянка лісом і фортепіанний концерт. У компанії Tesla поки що не прокоментували розгортання протестного табору біля заводу.
Читайте також: Чого Ілон Маск навчив колишню НДР, збудувавши під Берліном завод Tesla