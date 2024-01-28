Екоактивістки облили супом "Мону Лізу" у паризькому Луврі

Екоактивістки принесли гарбузовий суп у термосі з-під кави і вилили його на "Мону Лізу". Картина не постраждала, а жінок затримала поліція. Відповідальність за акцію взяла на себе група Riposte Alimentaire.

Дві екоактивістки у неділю, 28 січня, вилили гарбузовий суп на куленепробивне скло, що захищає картину Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" в паризькому Луврі, вимагаючи забезпечення права на "здорове і екологічно відповідальне харчування". Про це повідомляє AFP з посиланням на власних кореспондентів і представників музею.

"Що важливіше? Мистецтво чи право на здорове та екологічно відповідальне харчування? - встигли вигукнути жінки, доки їх не схопила охорона. - Ваша сільськогосподарська система хвора. Наші фермери помирають на роботі".

Читайте також: Екоактивісти обсипали борошном роботу Воргола в Мілані

У Луврі заявили, що жінки сховали гарбузовий суп у термосі з-під кави. У музей дозволяють проносити невелику кількість їжі, але їсти у виставкових залах заборонено. У музеї також повідомили, що витвір мистецтва не зазнав "жодних пошкоджень", а зала, де знаходиться шедевр, знову відкрита для відвідувачів. За даними джерела агенції в поліції, обох активісток затримали.

Відповідальність за акцію взяла на себе група Riposte Alimentaire ( у приблизному перекладі - "Продовольча протидія"). Там заявляють, що акція з супом ознаменувала "початок кампанії громадянського опору з чіткою вимогою ... соціальної безпеки екологічно відповідального харчування". Вони посилалися на минулорічне опитування 996 людей, проведене соціологічною групою Ipsos, яке показало, що кожен третій француз не завжди міг дозволити собі достатньо здорової їжі для триразового харчування. Один з активістів групи Тілль Ван Ельст заявив, що група хоче, щоб держава дозволила людям купувати окремі продукти харчування за зниженими цінами через спеціальну картку соціального страхування.

Міністерка культури Франції Рашида Даті розкритикувала акцію. "Мона Ліза", як наша спадщина, належить майбутнім поколінням. Жодна причина не може виправдати напад на неї", - написала вона в соціальній мережі X.

Кліматичні активісти і раніше проводили подібні акції

Недільна акція відбулася на тлі того, що французькі фермери вже кілька днів протестують, вимагаючи оптимізації заробітної плати, податків і правил. Уряд країни намагається запобігти поширенню невдоволення серед працівників у сфері сільського господарства за кілька місяців до виборів до Європейського парламенту, які вважаються ключовим випробуванням для уряду президента Еммануеля Макрона, зазначає AFP.

Випадки подібного вандалізму почастішали останніми роками. Кліматичні активісти, вчиняючи такі напади на відомі витвори мистецтва, вимагають більш активних дій для поступової відмови від викопного палива та запобігання глобальному потеплінню.

Так, у жовтні 2022 року активісти організації Just stop oil ("Просто зупиніть нафту"). залили томатним супом скло, яке захищає картину "Соняшники" Вінсента Ван Гога. У листопаді 2023 року вони розбили захисне скло картини Дієго Веласкеса "Венера з дзеркалом".

Читайте також:Коментар: Кліматичні протести - добрі наміри, неправильні методи