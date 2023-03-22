Tesla, Apple, Intel: фірми зі США вкладають мільярди у ФРН

Рік тому Ілон Маск відкрив під Берліном "гігафабрику" з випуску електромобілів. Чим Німеччина приваблює американські корпорації? І чи не збираються вони йти через дорогу енергію?

Корпорація Apple вкладе 1 млрд євро на розширення свого європейського центру з розробки мікрочіпів у Мюнхені. Інший американський технологічний гігант, Intel, планує побудувати у східнонімецькому Магдебурзі одразу два заводи з виробництва чіпів сумарною вартістю не менше 17 млрд євро. Ще одне підприємство з випуску чіпів приблизно за 3 млрд євро збудує у федеральній землі Саар компанія Wolfspeed.

Tesla - головний індустріальний роботодавець у землі Бранденбург

Ось три багатомільярдні інвестиційні проєкти в Німеччині, про які корпорації зі США оголосили за минулі 12 місяців - за той рік, що пройшов з 22 березня 2022 року. Тоді в Грюнгайде під Берліном глава Tesla Ілон Маск разом з канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz) урочисто відкрив перший і поки що єдиний європейський автозавод очолюваної ним корпорації. "Гігафабрику", покликану забезпечувати електромобілями весь європейський ринок, побудували за рекордно короткі для німецьких умов терміни.

Грюнхайде, 22 березня 2022 року. Олаф Шольц та Ілон Маск відкривають перший завод Tesla в Європі Фото: Patrick Pleul/dpa/AP/picture alliance

Сьогодні це підприємство - найбільший індустріальний роботодавець у східнонімецькій землі Бранденбургу. Наприкінці лютого Tesla повідомила, що на заводі в Грюнгайде працюють уже понад 10 тисяч людей із запланованих 12 тисяч і вони випускають щотижня 4000 електромобілів - це близько 200 тисяч на рік. Минулого літа тут було лише п'ять тисяч співробітників, і з конвеєра сходили по 1000 автомобілів на тиждень.

У середині березня корпорація підтвердила агентству dpa, що запросила у місцевої влади дозвіл розширити підприємство. Американський завод став одним із потужних двигунів промислового розвитку в землі Бранденбург, яка довго страждала після об'єднання Німеччини від деіндустріалізації, оскільки багато підприємств часів НДР не витримали міжнародної конкуренції та розорилися.

Америка приваблює субсидіями IRA та дешевою енергією

І Tesla, як показав минулий рік, далеко не єдиний великий інвестор із Сполучених Штатів, готовий зараз вкладатися в німецьку економіку. Водночас німецькі концерни в рамках своїх стратегій глобальної експансії активно інвестують на американському ринку. Так, Volkswagen збудує в Північній Америці відразу два заводи, оскільки йому терміново потрібно створити противагу надмірній залежності від ринку Китаю.

Тим більше, що розширенню виробничих потужностей у США зараз дуже сприяє ціла низка вагомих факторів. Це, перш за все, діючий із серпня 2022 року "Закон про зниження інфляції" (Inflation Reduction Act, IRA), що є, по суті, гігантською програмою з підтримки та субсидування "зелених" технологій і, зокрема, виробництва електромобілів.

Tesla, наприклад, саме через IRA пригальмувала початкові плани широкомасштабного випуску в Грюнгайде акумуляторних батарей і тепер частково чи повністю (це поки що незрозуміло) розгорне заплановані виробничі потужності у Сполучених Штатах.

Виробничий комплекс із двох заводів Intel поки що планує ввести в дію під Магдебургом у 2027 році Фото: Intel Corporation

Інший фактор - суттєво нижчі ціни на енергію у США, ніж у Німеччині. Це особливо гостро відчувалося у 2022 році на тлі війни Росії проти України та припинення російських постачань трубопровідного газу до ФРН. У результаті корпорація Intel, яка оголосила навесні минулого року про будівництво відразу двох заводів з випуску чіпів новітнього покоління в землі Саксонія-Ангальт і купила велику ділянку землі під Магдебургом, поки відклала початок будівництва в надії на здешевлення електроенергії (ціни на газ в Європі зараз на найнижчому рівні з липня 2021 року), а також отримання додаткових субсидій від німецької держави.

Apple цінує Мюнхен за фахівців та якість життя

А от Apple нічого відкладати й чекати не стала - і 2 березня 2023 повідомила, що на додаток до 1 млрд євро, виділеного ще в 2021 році, вкладе ще 1 млрд євро у свій центр з розробки мікрочіпів у столиці Баварії. Тут близько 2 тисяч інженерів створюють, зокрема, чіпи для п'ятого покоління мобільного зв'язку 5G, а також напівпровідники, покликані знизити енергоспоживання, наприклад, ноутбуків MacBook.

"Наші команди інженерів у Мюнхені входять до світових лідерів з інновацій і допомагають нам створювати ті нові технології, які складають основу нашої продукції. Apple вже понад 40 років працює в Мюнхені, і ми надзвичайно раді тому майбутньому, яке на нас тут чекає", - заявив голова корпорації Тім Кук.

Глава Apple Тім Кук (у середині) з двома інженерами центру розробки мікрочіпів, що належить корпорації в Мюнхені Фото: Apple/dpa/picture alliance

Раніше під час відвідин "Октоберфесту" він пояснив, чому свій найбільший у Європі центр Apple розмістила саме в Мюнхені. Корпорація, за його словами, переконалася у чудовому рівні випускників місцевих університетів та у великій кількості висококваліфікованих кадрів у регіоні. До того ж, тут, як і в каліфорнійській Кремнієвій долині, якість життя є високою, тому сюди охоче їдуть іноземні фахівці.

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Схожих висновків щодо не тільки Мюнхена, а й інших міст і регіонів Німеччини, а це - найбільша економіка Європи, дійшли багато американських компаній, зазначила в бесіді з DW президентка Американської торгової палати в Німеччині (AmCham Germany) Сімоне Менне (Simone Menne) : "Багато дуже добре підготовлених кадрів, щільні інфраструктурні мережі, першокласні професійно-технічні та вищі навчальні заклади, висока політична стабільність, потужні позиції на ринку ЄС - усе це вагомі аргументи на користь інвестицій у Німеччині".

Американські інвестори не збираються йти з Німеччини

Це підтверджує опублікований 16 березня "Барометр трансатлантичного бізнесу 2023" - щорічне опитування AmCham Germany серед американських інвесторів у Німеччині та німецьких. Так, 94% опитаних корпорацій із США дають німецьким працівникам оцінки "дуже хороші" та "хороші", 68% високо оцінюють науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у Німеччині.

Водночас Сімоне Менне наголосила, що багато американських фірм ще до війни Росії проти України сприймали дорожнечу енергії, особливо електрики, як чи не головну перешкоду для інвестицій у Німеччині. У свіжому опитуванні AmCham Germany 79% респондентів дали витратам на енергію оцінки "погано" або "не дуже добре", нейтрально висловився 21%, і ніхто - позитивно.

Корпорацію Apple, як бачимо, дорога електроенергія у Німеччині не зупинила. Tesla свого часу обрала Бранденбург навіть тому, що в цій федеральній землі особливо активно використовують і розвивають відновлювані джерела енергії. На них розраховує і Intel у землі Саксонія-Ангальт, адже електрика, що виробляється за допомогою відновлювальних джерел енергії, особливо вітру, стає дедалі вигіднішою.

Гігант інтернет-торгівлі Amazon значною мірою сам забезпечує електроенергією свої логістичні центри у Німеччині Фото: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Принаймні 53% американських інвесторів у Німеччині, опитаних на замовлення AmCham Germany, мають намір у найближчі три-чотири роки розширити свою присутність на німецькому ринку. Щоправда, рік тому до початку широкомасштабної російської агресії проти України та рекордного злету цін на енергію на експансію було налаштовано 61%. Зберегти бізнес на рівні тоді збиралися 33%, тепер їх 35%, отже кількість тих, хто вичікує дещо зросла.

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Щодо наміру скоротити присутність на німецькому ринку, рік тому про це говорили 6%, а тепер - 12%. Тож настороженість щодо умов ведення бізнесу в Німеччині після року війни в Європі та позамежної дорожнечі енергії явно посилилася, але на "валізу" це поки що явно не схоже.

Краще реформи, ніж субсидії

А якщо вже американські інвестори не налаштовуються на масове повернення бізнесу з Німеччини в США, то вже про жодну "повальну втечу" німецької промисловості за океан, про який у Росії люблять розповідати в ЗМІ і в соцмережах, і мови немає. Але це зовсім не означає, що немає проблеми конкуренції між Сполученими Штатами Америки і Євросоюзом, що посилюється, за інвестиції в новітні високотехнологічні галузі. Вона, безумовно, є, і через великі американські субсидії вона серйозно загострилася.

Вашингтон, 10 березня 2023. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та президент США Джо Байден шукають взаємоприйнятні рішення щодо субсидій Фото: Sarah Silbiger/REUTERS

Сімоне Менне з Американської торгової палати в Німеччині вважає, що привабливість німецького ринку, навіть за більш високого рівня цін на електроенергію, зросте завдяки рішучим реформам, спрямованим на залучення та утримання кваліфікованих кадрів, боротьбу з бюрократизмом та прискорення цифровізації, оскільки Німеччина в цій сфері явно відстає.

А от вступати у змагання зі США, хто надасть більше субсидій, та до того ж на запозичені гроші, Євросоюзу та Німеччині не варто, вважає Дірк Дозе (Dirk Dohse), експерт з міжнародної конкуренції в Інституті світової економіки в Кілі (IfW) . "Адже зрештою йдеться про гроші платників податків. Треба добре подумати, чи виграє суспільство у довгостроковому плані", - підкреслив учений у розмові з DW.

Він переконаний: "Якщо Німеччина замість того, щоб розбазарювати гроші платників податків на субсидії, розумно інвестуватиме їх у наукові дослідження, підготовку кадрів та інфраструктуру, то вона й у майбутньому залишиться привабливою для іноземних інвесторів". І тим більше для німецьких фірм.