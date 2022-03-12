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Тім Кук

Тім Кук - американський менеджер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тім Кук".

Тім Кук є генеральним директором американської компанії Apple. Цю посаду він обійняв 2011 року після того, як Стів Джобс через хворобу пішов у відставку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна в Україні може спричинити голод до 100 мільйонів людей - експерт

Війна в Україні може спричинити голод до 100 мільйонів людей - експерт 12.03.2022

Росія та Україна постачають на світовий ринок третину загального обсягу пшениці та п'яту частину кукурудзи, тому війна може спровокувати нестачу харчів у бідніших країнах, вважає німецький експерт з аграрної політики.
Британський історик: Результатом може бути компроміс за спиною України

Британський історик: Результатом може бути компроміс за спиною України 19.02.2022

Загроза військового вторгнення РФ в Україну стала головною темою Мюнхенської конференції з безпеки. DW поговорила з британським істориком, експертом зі Східної Європи Тімоті Гартоном-Ешем про його враження та прогнози.
Вихідці з України визнані винними в незаконному фінансуванні виборів в США

Вихідці з України визнані винними в незаконному фінансуванні виборів в США 23.10.2021

Лев Парнас та Андрій Кукушкін робили пожертвування у виборчі кампанії з метою отримати вплив на американських політиків в штатах, де можна було заробити на легалізації марихуани.

Дмитро Кулеба про зброю від США, членство в НАТО і повернення Донбасу (14.05.2021) 14.05.2021

Які озброєння Київ хоче отримати від США? Чому Україна досі не в НАТО і ЄС? І чи провалив Зеленський боротьбу з корупцією? Про це та інше глава МЗС Дмитро Кулеба в жорсткому інтерв’ю програмі DW Conflict Zone.

У ЄС погодили загальноєвропейський закон із захисту клімату

У ЄС погодили загальноєвропейський закон із захисту клімату 21.04.2021

Держави ЄС і Європарламент узгодили новий європейський закон, що передбачатиме зменшення викидів CO2 на 55 відсотків вже до 2030 року.
Чому ВООЗ не любить теорію про походження коронавірусу з Китаю (відео)

Чому ВООЗ не любить теорію про походження коронавірусу з Китаю (відео) 16.03.2021

Чи походить новий коронавірус із лабораторії у Китаї? Гостре інтерв'ю з главою європейської дирекції ВООЗ Гансом Клюґе.

Коронавірус з китайської лабораторії? Хард-ток з топ-чиновником ВООЗ (16.03.2021) 16.03.2021

Чи походить новий коронавірус із лабораторії у Китаї? Журналіст Тім Себастіан у гострому ток-шоу Conflict Zone говорить про це із главою регіонального бюро ВООЗ у Європі Гансом Клюґе. Той захищає співпрацю з Китаєм щодо розслідування походження вірусу.
Євросоюзу не потрібен Північний потік-2 - віцепрезидент Єврокомісії

Євросоюзу не потрібен "Північний потік-2" - віцепрезидент Єврокомісії 14.03.2021

"Північний потік-2" не потрібен для енергозабезпечення ЄС, вважає віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс. Утім, газогін існує і він має працювати відповідно до правил Євросоюзу.

У Єврокомісії визнали помилки під час замовлення вакцин від коронавірусу

У Єврокомісії визнали помилки під час замовлення вакцин від коронавірусу 14.03.2021

За словами віцепрезидента Єврокомісії, помилок у процесі замовлення вакцин припустилися і в Брюсселі, і у країнах-членах ЄС. Однак підбивати підсумки Франс Тіммерманс буде готовий тільки після закінчення пандемії.
Знову разом: США і ЄС об'єднують зусилля на захист клімату

Знову разом: США і ЄС об'єднують зусилля на захист клімату 10.03.2021

Під час візиту уповноважененого з питань клімату президента США Джона Керрі до Брюсселя сторони заявили про відновлення та посилення співпраці у сфері захисту клімату.

Екологічне будівництво: будинок з... попкорну (04.03.2021) 04.03.2021

Будинок з попкорну - це не казковий сюжет, а екологічна реальність. У Німеччині дослідники винайшли, як замінити ним пінопласт, тонни якого забруднюють довкілля.

Природні альтернативи пластику (01.02.2021) 01.02.2021

Пластик не має майбутнього. Із цим у Європі, схоже, усі згодні. Але чим замінити пластик? Навіть "зелені", на перший погляд, альтернативи можуть теж завдавати шкоди довкіллю. DW поцікавилась у німецьких вчених, які замінники традиційних матеріалів насправді екологічні.

Чому у Франції півні тепер можуть кукурікати вільно (27.01.2021) 28.01.2021

Пронизливе кукурікання півнів, набридливе кумкання жаб чи невпинне мукання корів - у Франції тепер не причина для скарг на сусідів, а захищена законом… національна спадщина.

Тенісна драма у Нью-Йорку: австрієць Тім виграв US Open, здолавши Сашу Зверєва

Тенісна драма у Нью-Йорку: австрієць Тім виграв US Open, здолавши Сашу Зверєва 14.09.2020

Австрійський тенісист Домінік Тім у Нью-Йорку здобув перший титул на турнірах серії Grand Slam. У нервовому фінальному п'ятисетовому поєдинку він переміг свого приятеля німця Александра Зверєва.
Коронавірусний концерт: як минув експеримент німецьких науковців

Коронавірусний концерт: як минув експеримент німецьких науковців 25.08.2020

У Лейпцигу відбувся незвичний концерт попзірки Тіма Бендцко - німецькі вірусологи проаналізували ризик зараження коронавірусом на великих івентах. Вони очікують важливих результатів.
Експорт з України: якщо не в Росію, то куди і що? (відео)

Експорт з України: якщо не в Росію, то куди і що? (відео) 28.05.2020

Хто замість Росії став головним торговельним партнером України? Чому торгівля з ЄС сповільнилася? І як коронавірус впливає на український експорт, який досі залишається сировинним? DW з'ясувала відповіді.
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