Тім Кук - американський менеджер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тім Кук".

Тім Кук є генеральним директором американської компанії Apple. Цю посаду він обійняв 2011 року після того, як Стів Джобс через хворобу пішов у відставку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.