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Тім Кук - американський менеджер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тім Кук".
Тім Кук є генеральним директором американської компанії Apple. Цю посаду він обійняв 2011 року після того, як Стів Джобс через хворобу пішов у відставку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Загроза військового вторгнення РФ в Україну стала головною темою Мюнхенської конференції з безпеки. DW поговорила з британським істориком, експертом зі Східної Європи Тімоті Гартоном-Ешем про його враження та прогнози.
Які озброєння Київ хоче отримати від США? Чому Україна досі не в НАТО і ЄС? І чи провалив Зеленський боротьбу з корупцією? Про це та інше глава МЗС Дмитро Кулеба в жорсткому інтерв’ю програмі DW Conflict Zone.
Чи походить новий коронавірус із лабораторії у Китаї? Журналіст Тім Себастіан у гострому ток-шоу Conflict Zone говорить про це із главою регіонального бюро ВООЗ у Європі Гансом Клюґе. Той захищає співпрацю з Китаєм щодо розслідування походження вірусу.
Пластик не має майбутнього. Із цим у Європі, схоже, усі згодні. Але чим замінити пластик? Навіть "зелені", на перший погляд, альтернативи можуть теж завдавати шкоди довкіллю. DW поцікавилась у німецьких вчених, які замінники традиційних матеріалів насправді екологічні.