Пацієнт з чіпом Neuralink у мозку зіграв у шахи силою думки

Чоловік, у мозок якого імплантували нейрочіп компанії Neuralink Ілона Маска, продемонстрував, як грає в шахи силою думки. 29-річний Нолан Арбо паралізований нижче плечей після нещасного випадку.

Компанія американського мільярдера Ілона Маска Neuralink продемонструвала відеоролик, як перший пацієнт, якому наприкінці січня імплантували в мозок нейрочіп виробництва цього стартапу, грає в шахи, роблячи ходи за допомогою думок.

У відео, опублікованому в соціальній мережі X 20 березня 29-річний Нолан Арбо розповів, що він паралізований нижче плечей внаслідок нещасного випадку. За словами пацієнта, операція зі вживлення імпланта пройшла легко, його виписали з лікарні "буквально через день". "У мене немає жодних когнітивних порушень", - стверджує Арбо.

Він також розповів, що йому подобається грати в шахи і відеогру Civilization VI, в яку він не грав після нещасного випадку. "Ви дали мені можливість зробити це знову, і я грав вісім годин поспіль", - сказав Арбо, звертаючись до працівників Neuralink.

Раніше Маск говорив, що за допомогою продукту під назвою "Телепатія" можна, "просто подумавши", керувати телефоном, комп'ютером або іншим пристроєм.

Проєкт Neuralink

Реалізація проєкту Neuralink почалася в 2016 році. Свій прилад, здатний передавати сигнали мозку по Bluetooth, нейротехнологічна компанія вперше показала в липні 2019-го.

Пристрій є капсулою-приймачем, що кріпиться за вухом, як слуховий апарат, і від якої до мозку йдуть ниткоподібні електроди. Всього в мозок імплантують до 1500 електродів, кожен з яких у чотири рази тонший за людське волосся. Один процесор завбільшки 4х4 мм обробляє інформацію з 10 тисяч електродів. Кабель USB-C забезпечує максимальну пропускну здатність передачі даних.

Клінічні випробування на людях

У травні 2023 року Neuralink отримала дозвіл на тестування на людях. Для клінічних випробувань компанія вирішила вибрати тільки пацієнтів, обмежених паралічем, не здатних бачити, чути або говорити. Випробування проводитимуть протягом шести років.

Відбір учасників-добровольців розпочався у вересні 2023-го. У Neuralink пояснювали, що на даному етапі оцінюватимуть безпеку ниткоподібного чіпа та хірургічного робота, за допомогою якого його вживлюють в мозок. Передбачалося, що нитки розміщуватимуть у тій ділянці мозку, яка контролює рухи. Навіть у разі успішної операції може пройти багато місяців, перш ніж пацієнт навчиться за допомогою думок керувати гаджетом.

Над розробкою аналогічної технології працюють й інші компанії та дослідники.

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