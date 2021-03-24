Захворіти на COVID-19 повторно. Чим небезпечний варіант коронавірусу P.1

Передбачення вірусологів, що його вони зробили ще на початку цього року, почало збуватися: у світі з блискавичною швидкістю поширюється новий варіант коронавірусу P.1. Уперше він був виявлений у Бразилії: якщо на початку січня кількість жертв від наслідків коронавірусної хвороби в цій країні не перевищувала тисячі осіб на добу, то з кінця березня цифри різко зросли. Нині там щодня понад три тисячі смертей, пов'язаних із COVID-19, а 90 відсотків інфікувань припадає на варіант P.1.

Встановити точну кількість щоденних заражень коронавірусом у Бразилії не вдається. Але зрозуміло одне: в країні з населенням понад 200 мільйонів жителів пандемія повністю вийшла з-під контролю. Від її початку (станом на 8 квітня) коронавірусом заразилися не менше 13 мільйонів осіб. Але лікарі виходять з того, що кількість неврахованих випадків захворювань є у рази вищою. Багато з хворих та тих, хто видужав, судячи з усього, так і не потрапили до статистики.

Що відомо про варіант коронавірусу P.1?

Новий варіант P.1 уперше виявили в бразильському місті Манаус 10 січня. Він має 17 мутацій, три з яких містяться у спайковому білку, який полегшує вірусу проникнення в клітини людського організму. Однією з ключових є мутація E484K, і її ж вважають найнебезпечнішою: науковці припускають, що саме ця мутація допомагає вірусу ухилятись від імунної відповіді, так що навіть ті, хто вже переніс коронавірусну інфекцію, можуть заразитися повторно.

Манаус сильно постраждав від коронавірусу ще в першу хвилю пандемії: до жовтня 2020 року на COVID-19 перехворіли приблизно три чверті жителів двомільйонного міста. Тому на ту мить, коли вперше був виявлений варіант P.1, медики сподівалися, що набутий колективний імунітет сповільнить поширення вірусу. Але їхні надії виявилися марними: Манаус накрила нова хвиля заражень.

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Чи спостерігається складніший перебіг хвороби?

Досвід інших країн, де трапляється мутація коронавірусу P.1, дозволяє припустити, що хвороба в заражених нею людей протікає не важче, ніж у випадку інфікування початковим варіантом SARS-CoV-2. А втім, офіційно підтверджених даних цього поки що немає. Зрозуміло лише одне - бразильський вірус вирізняється надзвичайною заразністю.

Відділення інтенсивної терапії у бразильських лікарнях переповнені

У Бразилії цей факт призвів до критичного перевантаження системи охорони здоров'я, наслідком якої стала висока смертність. Відділення інтенсивної терапії переповнені, запаси кисню обмежені. За таких умов неможливо отримати достовірні дані про кількість нових заражень, і це не дозволяє зробити статистично обґрунтований висновок про небезпеку варіанту P.1.

Наскільки ефективні щодо Р.1 існуючі вакцини?

Реальна ефективність вакцин проти варіанту P.1 поки що не вивчена. На цей час результати лабораторних досліджень препаратів AstraZeneca і BioNTech/Pfizer показали: антитіла, створені за допомогою цих вакцин, здатні нейтралізувати бразильський варіант коронавірусу. Однак попереднє дослідження вказує на те, що вони менш ефективні проти P.1, ніж у випадку з іншими варіантами коронавірусу.

Відомо також, що вакцина AstraZeneca менш дієва й проти південноафриканського варіанту коронавірусу, який, подібно до бразильського, має мутації, розташовані в спайковому білку. Проте вакцинація препаратом AstraZeneca все ж має сенс, оскільки в цьому випадку навіть при зараженні одним з нових варіантів коронавірусу симптоми захворювання, з великою вірогідністю, будуть більш м'якими. Крім того, люди, що пройшли вакцинацію, вкрай рідко потребують інтенсивного медичного лікування, що знижує число летальних випадків.