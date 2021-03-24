 Захворіти на COVID-19 повторно. Чим небезпечний варіант коронавірусу P.1 | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 12.04.2021

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Світ

Захворіти на COVID-19 повторно. Чим небезпечний варіант коронавірусу P.1

У Бразилії стрімко поширюється новий варіант коронавірусу Р.1. Крім підвищеної заразності він небезпечний тим, що інфікуватись можуть й ті, хто вже перехворів ковідом.

Станом на початок квітня в Бразилії від наслідків COVID-19 щодня вмирає понад 3 тисячі осіб

Станом на початок квітня в Бразилії від наслідків COVID-19 щодня вмирає понад 3 тисячі осіб

Передбачення вірусологів, що його вони зробили ще на початку цього року, почало збуватися: у світі з блискавичною швидкістю поширюється новий варіант коронавірусу P.1. Уперше він був виявлений у Бразилії: якщо на початку січня кількість жертв від наслідків коронавірусної хвороби в цій країні не перевищувала тисячі осіб на добу, то з кінця березня цифри різко зросли. Нині там щодня понад три тисячі смертей, пов'язаних із COVID-19, а 90 відсотків інфікувань припадає на варіант P.1.

Встановити точну кількість щоденних заражень коронавірусом у Бразилії не вдається. Але зрозуміло одне: в країні з населенням понад 200 мільйонів жителів пандемія повністю вийшла з-під контролю. Від її початку (станом на 8 квітня) коронавірусом заразилися не менше 13 мільйонів осіб. Але лікарі виходять з того, що кількість неврахованих випадків захворювань є у рази вищою. Багато з хворих та тих, хто видужав, судячи з усього, так і не потрапили до статистики.

Що відомо про варіант коронавірусу P.1?

Новий варіант P.1 уперше виявили в бразильському місті Манаус 10 січня. Він має 17 мутацій, три з яких містяться у спайковому білку, який полегшує вірусу проникнення в клітини людського організму. Однією з ключових є мутація E484K, і її ж вважають найнебезпечнішою: науковці припускають, що саме ця мутація допомагає вірусу ухилятись від імунної відповіді, так що навіть ті, хто вже переніс коронавірусну інфекцію, можуть заразитися повторно.

Манаус сильно постраждав від коронавірусу ще в першу хвилю пандемії: до жовтня 2020 року на COVID-19 перехворіли приблизно три чверті жителів двомільйонного міста. Тому на ту мить, коли вперше був виявлений варіант P.1, медики сподівалися, що набутий колективний імунітет сповільнить поширення вірусу. Але їхні надії виявилися марними: Манаус накрила нова хвиля заражень.

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Чи спостерігається складніший перебіг хвороби?

Досвід інших країн, де трапляється мутація коронавірусу P.1, дозволяє припустити, що хвороба в заражених нею людей протікає не важче, ніж у випадку інфікування початковим варіантом SARS-CoV-2. А втім, офіційно підтверджених даних цього поки що немає. Зрозуміло лише одне - бразильський вірус вирізняється надзвичайною заразністю.

Відділення інтенсивної терапії у бразильських лікарнях переповнені

Відділення інтенсивної терапії у бразильських лікарнях переповнені

У Бразилії цей факт призвів до критичного перевантаження системи охорони здоров'я, наслідком якої стала висока смертність. Відділення інтенсивної терапії переповнені, запаси кисню обмежені. За таких умов неможливо отримати достовірні дані про кількість нових заражень, і це не дозволяє зробити статистично обґрунтований висновок про небезпеку варіанту P.1.

Наскільки ефективні щодо Р.1 існуючі вакцини?

Реальна ефективність вакцин проти варіанту P.1 поки що не вивчена. На цей час результати лабораторних досліджень препаратів AstraZeneca і BioNTech/Pfizer показали: антитіла, створені за допомогою цих вакцин, здатні нейтралізувати бразильський варіант коронавірусу. Однак попереднє дослідження вказує на те, що вони менш ефективні проти P.1, ніж у випадку з іншими варіантами коронавірусу.

Відомо також, що вакцина AstraZeneca менш дієва й проти південноафриканського варіанту коронавірусу, який, подібно до бразильського, має мутації, розташовані в спайковому білку. Проте вакцинація препаратом AstraZeneca все ж має сенс, оскільки в цьому випадку навіть при зараженні одним з нових варіантів коронавірусу симптоми захворювання, з великою вірогідністю, будуть більш м'якими. Крім того, люди, що пройшли вакцинацію, вкрай рідко потребують інтенсивного медичного лікування, що знижує число летальних випадків.

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  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

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  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

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  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

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    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

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    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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Докладно

Станом на початок квітня в Бразилії від наслідків COVID-19 щодня вмирає понад 3 тисячі осіб

Захворіти на COVID-19 повторно

У Бразилії стрімко поширюється новий варіант коронавірусу Р.1. Інфікуватись можуть й ті, хто вже перехворів ковідом.  

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